「後発のシステム刷新」がDX逆転のチャンスに──物流DX時代の新たなアプローチを解説するホワイトペーパーを公開

ロジスティクス領域に特化したコンサルティング、システム開発、業務支援を行うシーオス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松島 聡、以下シーオス）は、2026年3月11日（水）に後発企業が逆転する物流DX時代の新たなアプローチを解説するホワイトペーパーを公開しました。

概要

企業の基幹業務を支えてきた既存システムの老朽化が進む中、多くの企業でシステム刷新が重要な経営課題となっています。一方で、現行踏襲による単純なリプレイスや、既製パッケージへの過度な適合により、本来の業務改革やDXが実現できないケースも少なくありません。

こうした課題を背景に、物流・ロジスティクス領域のDXを支援するシーオスは、後発でシステム刷新を迎える企業こそDXで逆転できる可能性があるという視点から、システム刷新の考え方を解説するホワイトペーパーを公開しました。

本ホワイトペーパーでは、既存システム刷新において企業が陥りがちな落とし穴を整理するとともに、AI時代における新たなDXアプローチについて解説しています。

ポイント

本ホワイトペーパーでは、システム刷新を単なるIT更新ではなく、企業の競争力を高める経営プロジェクトとして捉える視点を提示しています。

主なポイントは以下の通りです。

詳細

シーオス株式会社について

- システム刷新で企業が陥りやすい「2つの罠」現行仕様をそのまま移行する「現行踏襲」パッケージへの過度な適合- 「未来から逆算する」システム設計企業の将来戦略や業務のあるべき姿から逆算し、必要な機能を再定義するアプローチ- 変化に強いシステム基盤の構築最重要機能を中心に段階的に構築し、将来の変化に対応できる柔軟なシステム設計を実現。- 公開日：2026年3月- 対象：物流・製造業の経営層、現場責任者、DX推進担当者- URL：https://www.seaos.co.jp/column/system-modernization/

シーオスは、「ロジスティクス」を単なる物の移動ではなく、企業価値に直結する重要領域と捉え事業を展開してまいりました。創業以来、ロジスティクス領域に特化した専門チームを擁し、現場理解と戦略立案の双方に強みを持つパートナーとして、製造・小売・ECなど数多くの企業様の課題解決に伴走しております。

シーオスの強み：25年の実績に裏打ちされた「現場力」×「デジタル」

25年以上の実績に基づく独自のノウハウとメソッドで、お客様の課題に対し「より早く・より大きな成果」を提供します。

会社概要

- 戦略と現場の融合： 経営視点での戦略策定に加え、現場のオペレーション改善まで深く入り込むことで、実効性の高い改革を提案します。- ワンストップソリューション： コンサルティング、システム開発に留まらず、自社開発のソフトウェア／クラウドサービス、Roboticsの提供、さらに東西2拠点でのロジスティクス業務受託を通じて、川上から川下までを一気通貫で支援します。- 徹底した伴走支援： 課題解決のパートナーとして信頼と寄り添いを大切にし、経営と現場双方の改革を「約束した効果が実現される」まで支援します。- 企業名： シーオス株式会社（SEAOS, Inc.）- 代表者： 代表取締役 松島 聡- 所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6F- 設立： 2000年1月- 事業内容： ロジスティクスコンサルティング、アプリケーションソフトウェア・ロボット開発、業務設計支援、業務受託 ほか- ホームページ： https://seaos.co.jp(https://seaos.co.jp/)