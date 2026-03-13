建設コンサルティング業向け、社内発注を効率化するクラウドERP紹介セミナーを3月17日に開催

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤）は、2026年3月17日（火）、建設コンサルティング業界を対象とした無料オンラインセミナー「建設コンサルティング業向け 社内発注で技術部門の損益を可視化する クラウドERP活用セミナー」を開催いたします。

【 セミナー概要 】

測量・調査・設計など、部門を横断してプロジェクトが進む建設コンサルティング業。しかし、部門間の取引がシステム化されていないことで、正確な収支把握が月末まで見えない、あるいは各部門の貢献度が不透明になり、技術部門が「コストセンター」として扱われてしまうといった課題が散見されます。

本セミナーでは、部門間で擬似的な取引を行う「社内発注（内部販売）」の仕組みを活用し、全社最適な採算管理を実現する方法を解説します。累計1,100社以上の導入実績を持つクラウドERP「ZAC」のデモ画面を交えながら、現場が自走する組織づくりへのヒントをお届けします。

■ 本セミナーのポイント

■ 本セミナーのポイント

■ こんな方におすすめ

・経営層・事業責任者の方：

技術部門の貢献を可視化し、客観的かつ納得感のある業績評価・人事評価の土台を作りたい方

・技術部門の責任者・PMの方：

営業側の契約変更や工期延長をリアルタイムに反映し、最新の着地見通しでプロジェクト管理を行いたい方

・管理部門・経理担当者の方：

部門間のデータ分断を解消し、データの不整合修正や集計にかかる無駄な工数を削減したい方

■ 開催概要

・セミナータイトル： 社内発注で技術部門の損益を可視化するクラウドERP活用セミナー

・開催日時： 2026年3月17日（火）13:00～14:00

・視聴方法： オンライン（Zoom）※参加費無料・事前申込制

・詳細・お申し込み： [ https://zac.go.oro.com/zac.go.oro.com/seminar-internal-sales-kc_20260317 ]

■ クラウドERP「ZAC」とは？

ZACは、建設コンサルティング業などのプロジェクト型ビジネスに特化したクラウドERPです。販売・購買・勤怠・経費を一元管理し、案件別の損益や工数をリアルタイムに可視化します。日本国内の累計導入社数は1,100社を超え、多くの企業の経営基盤強化を支援しています。

※サービスサイト：https://www.oro.com/zac/

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com