Yogiboが選んだ宿！日本一の民泊を決定するコンテスト「BEST OF MINPAKU 2026」開催｜Yogibo賞は「VILLA SENSE Kujukuri」が受賞

民泊革命株式会社の榊原啓祐（民泊専門家）と田尻夏樹（貸別荘専門家）が主催する、日本一の貸別荘を決定するコンテスト 「BEST OF MINPAKU 2026（ベストオブミンパク2026）」 が、2026年2月23日、幕張メッセにて開催されました。

BEST OF MINPAKU 2026受賞者の皆様との記念撮影

また、最新の貸別荘ビジネスや民泊、グランピングなど、観光・宿泊業界の最前線を体感できる場として、2026年2月21日から2月23日までの3日間、同時開催された日本最大級の民泊イベント 「民泊EXPO JAPAN 2026」 および 「民泊大セミナー」 にも、多くの来場者が訪れました。

「BEST OF MINPAKU 2026」は、日本で最高の宿泊体験を提供する宿泊施設を表彰するコンテストです。

施設の魅力を広く発信するとともに、民泊のイメージ向上や集客力の強化を図り、民泊業界全体の発展と事業者同士の交流を促進することを目的として開催されています。

日本一の民泊を決める「BEST OF MINPAKU 2026」では全国から1,495施設がエントリーする中、「VILLA SENSE Kujukuri」が見事、Yogibo賞に輝きました。

本コンテストは、民泊革命株式会社の榊原啓祐（民泊専門家）と田尻夏樹（貸別荘専門家）が主催し、日本の宿泊業界の新しい可能性を発信するイベントとして注目を集めています。

会場には、民泊・貸別荘・グランピングなど観光宿泊業界の最前線を紹介する「民泊EXPO JAPAN 2026」 と 「民泊大セミナー」 も同時開催され、3日間で多くの来場者が訪れました。

Yogibo賞は、インターネットをはじめ各種メディアで話題となった快適すぎて動けなくなる魔法のソファを世に送り出す株式会社Yogiboが、今回の全国1,495施設のエントリーから選出した特別な賞です。

Yogibo賞を受賞した「VILLA SENSE Kujukuri」

Yogibo賞を受賞した「VILLA SENSE Kujukuri（ヴィラ・センス・九十九里）」は、潮風を感じる千葉県九十九里町にある一棟貸切の芸術作品のような珠玉のラグジュアリーヴィラです。高い壁で囲まれた白亜のテラス＆天然芝ガーデンで完全プライベート空間を楽しめます。

プールで泳ぎながら、２００インチのLEDモニターで映像をお楽しみいただけます。

最大の特徴は、一日では遊びきれないほど様々な設備と、プライベートプールにサウナ、ジャグジー、水風呂、ドッグランに最適な芝生エリアが広がっています。16名まで宿泊できる広大なリゾート設備に、広く大きな空と雲、そして星空を満喫できる、滞在することが旅の目的にできる空間です。

ドッグランとして遊ぶことができる天然芝のガーデン。

天然芝の美しいガーデンは、愛犬をリードなしで走らせるドッグランとして犬と一緒に過ごすことができ、ペットと旅行したい人にも人気のヴィラです。サッカーやバトミントンなどボール遊びもおすすめな遊び場は、日頃の運動不足を解消でき、愛犬との絆も深まります。

サウナとプールの組み合わせがラグジュアリーでロケーションも最高。

プールは1年中「温水」で入りやすく、サウナ、ジャグジー、水風呂で心身を整えリフレッシュできるのが魅力です。夜は焚火をしながら星空を見上げ、風のテラスで心を開放することができます。

屋外で人気のバーベキューでリフレッシュ。

ファイヤーピットで焚き火体験、バーベキューで地産地消の食材をご用意している他、お好きな食材をお持ち込み頂くことも可能です。行列のできる専門店から仕入れた本場のハマグリを豪快に焼いてお召し上がりください。屋根付きの専用のバーベキューデッキには、専用のガスコンロとピザ窯を設けたBBQテラスがあり天候に左右されずに食事することができます。

大人数でも快適にお過ごしいただけるようプライベート空間の寝室は4つあります。

3世代や友人同士の旅行にもおすすめな寝室は趣の異なる寝室4つあり、ます。ダブルベッドルームや世界に一つのオリジナルダブルベッドがあり、どこで寝るか迷うほどです。

魔法のソファYogiboもロフトにご用意、快適な時間を満喫できます。

人と人とを結び付ける広大な空間で、好きなだけ幸福な時間をお過ごし頂ける施設として高く評価されました。

「VILLA SENSE Kujukuri」は、人生を豊かにしてくれる自由な旅を楽しめ、非日常を提供する施設として評価され、今回Yogibo賞の受賞につながりました。

【施設詳細】

施設名：VILLA SENSE Kujukuri

住所：〒283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝6509-22

ＨＰ：https://villa-sense-kujukuri.com/

BEST OF MINPAKUのロゴ

【総合順位】

グランプリ：OMATSURI BASE Nakanoshimbashi(https://omatsuribase.com)

準グランプリ：Villa Costa de sol Awaji （コスタ・デル・ソル淡路）(https://www.airbnb.jp/rooms/1613423751534143344)

Booking賞：一棟貸しVilla 洗心庵(https://senshin-an.com/)

Yogibo賞：VILLA SENSE Kujukuri(https://villa-sense-kujukuri.com/)

【宿泊部門 第一位】

●BEST OF VILLA～貸別荘部門～：

Villa Costa del Sol Awaji／兵庫県淡路島(https://www.airbnb.jp/rooms/1613423751534143344)

●BEST OF GLAMPING＆CAMP～グランピング・キャンプ場部門～

GAJU CAMP／和歌山県和歌山市(https://gajucamp.com)

●BEST OF POOL VILLA～プール付き貸別荘部門～

VILLA SENSE kujukuri／千葉県山武郡(https://villa-sense-kujukuri.com/)

●BEST OF ONSEN STAY～温泉宿部門～

EL SUENITO HINASE／岡山県備前市(https://el-suenito.com)

●BEST OF RESORT STAY～リゾート地部門～

THE PANALI／沖縄県宮古島市(https://panali.jp)

●BEST OF SAUNA STAY～サウナ付き部門～

The Lake House／長野県上水内郡(https://www.airbnb.jp/rooms/1064989642336319017)

●BEST OF HOUSE STAY～一戸建て部門～

炉之宿 淀川／大阪府大阪市(https://www.airbnb.jp/rooms/30828093)

●BEST OF CONDOMINIUM～マンション部門～

eni.suite macchamachi／大阪府大阪市(https://go2eni.com/stay/suite-macchamachi)

●BEST OF ACTIVITY STAY～アクティビティ部門～

ジャパビスタ アンリミテッド／大阪府大阪市(https://bijousuites.airhost.co/ja/houses/736812)

●BEST OF MINPAKU～関東インバウンド部門～

OMATSURI BASE Nakanoshimbashi／東京都中野区(https://omatsuribase.com)

●BEST OF RENOVATION STAY～再生部門～

紡ノ座／千葉県長生郡(https://tsumuginoza.snack.chillnn.com)

●BEST OF SUBLEASE MINPAKU～転貸部門～

今昔荘 大阪 天保山 - 高灯籠 -／大阪府大阪市(https://konjakuso.jp/site/4660)

●BEST OF HOMESTAY～ホームステイ部門～

Oyumi／東京都清瀬市(https://www.airbnb.jp/rooms/1048327582488229490)

●BEST OF HOTEL MINPAKU～一棟部門～

テラス ヴィラ 癒穏-Terrace Villa Eon-／和歌山県西牟婁郡(https://bijousuites.airhost.co/ja/houses/214486)

●BEST OF MINPAKU～ビギナー部門～

KOTO Villa／香川県仲多度郡(https://www.airbnb.jp/rooms/1444499679360416630)

●BEST OF MINPAKU～ステイシュラン特別枠～

玉城テラス／沖縄県南城市(https://www.airbnb.jp/rooms/1347555690875102958)

●BEST OF MINPAKU～一般投票部門～

一棟貸しVilla洗心庵／長野県安曇野市(https://senshin-an.com/)

【審査員】

・東京都江東区区議会議員（民泊大学創設者） 高野勇斗様

・一般社団法人 日本民泊協会 営業本部長 高木正人様

・株式会社K-TRUST 代表取締役 佐々木翔伍様

・株式会社ブロードエンタープロライズ 執行役員 林雅浩様

・株式会社Yogibo 執行委員 大森一弘様

・不動産マスターズアカデミー主催 生稲崇様

・Booking.com.Japan 営業本部長 信濃伸明様

※順不同

BEST OF MINPAKU 2026

【メインスポンサー】

●株式会社KINUJO(https://kinujo.jp/)様

【ゴールドスポンサー】

●株式会社ユーエムイー(https://www.ume-hikari.net/)様

●株式会社ピーサポート(https://www.psupport.co.jp/)様

●ZEROGROUP株式会社(https://zero-search.co.jp/)様

【シルバースポンサー】

●株式会社コモンプロダクツ(https://www.cnanet.co.jp/)様

●ディーエムソリューションズ株式会社(https://www.dm-s.co.jp/)様

同時開催：民泊EXPO JAPAN 2026

【メインスポンサー】

●株式会社K-TRUST(https://k-trust0111.co.jp/)様

【ゴールドスポンサー】

●株式会社Tabiii(https://tabiii.co.jp/)様

●民泊運営清掃代行株式会社(https://minpaku-agency.com/)様

●大阪民泊清掃代行株式会社(https://minpaku-agency.com/cleaning/osaka/)様

【シルバースポンサー】

●アサヒグループジャパン株式会社(https://www.asahigroup-japan.co.jp/)様

●アメリカン・エキスプレス・インターナショナル.lnc.(https://www.americanexpress.com/ja-jp/)様

●Booking.com Japan株式会社(https://www.booking.com/index.ja.html)様

●バブルラボ株式会社(https://bubble-lab.jp/)様

●株式会社Tabiji Partners(https://tabipa-ma.com/)様

●Nowhere Group株式会社(https://nowhere.group/)様

●株式会社LDKプロジェクト(https://ldk-pjt.com/)様

●株式会社サイリージャパン(https://cyly-japan.com/)様

●株式会社リアルエステート(https://re-estate.co.jp/)様

●株式会社Adventierra(https://adventierra.jp/)様

●株式会社アドトラスト(https://gp753.jp/kashima/)様

●大阪民泊運営代行株式会社(https://minpaku-agency.com/management/osaka/)様

同時開催：民泊大セミナー2026

【メインスポンサー】

●株式会社ブロードエンタープライズ(https://broad-e.co.jp/)様

【BEST OF MINPAKU 2026】

日本一の民泊・貸別荘・グランピング・キャンプ場を決定するコンテスト「BEST OF MINPAKU」の第3回目となる 「BEST OF MINPAKU 2026」 を開催いたしました。

本イベントでは、「BEST OF MINPAKU 2026」と同時開催として「民泊EXPO JAPAN 2026」 および「民泊大セミナー2026」を実施し、業界関係者や宿泊施設事業者など多くの方々にご参加いただき、日本最大級の民泊イベントとして開催することができました。

民泊は、地域の魅力や文化を国内外へ伝え、人と人、そして地域をつなぐ重要な役割を担っています。

本コンテストおよびイベントを通じて、優れた施設や取り組みを広く発信することで、民泊・宿泊業界全体の発展に貢献できればと考えております。

挑戦するすべての施設・事業者の皆様に敬意を表するとともに、今後も皆様と共に日本の民泊業界をさらに盛り上げていけることを楽しみにしております。

主催：榊原 啓祐（左）、田尻 夏樹（右）

主催：榊原 啓祐（さかきばら けいすけ）

民泊投資家、民泊専門家。民泊革命株式会社代表取締役兼、民泊旅館簡易宿所業組合会長。ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か６年での650店舗以上を出店。現在では民泊運営と共に、リゾート地でのプール付きの貸別荘も経営。大阪で初めて民泊清掃事業を立ち上げた民泊清掃の第一人者。

主催：田尻 夏樹（たじり なつき）

貸別荘専門家。民泊運営清掃代行株式会社の代表取締役。民泊・貸別荘・グランピング施設の立ち上げから運営、集客、ブランディングまで一貫して手がける。インフルエンサーとして国内外のトレンドを取材・発信。専門知識と発信力を強みに、収益性と体験価値を両立した宿泊ビジネスを提案。民泊事業のフランチャイズ本部を設立し、全国展開を進めている。

【BEST OF MINPAKU 2026 主催団体】

会社名：民泊旅館簡易宿所業組合（ミンパクリョカンカンイシュクショギョウクミアイ）

公式HP：https://minpaku-kumiai.com

代表者：榊原啓祐・田尻夏樹

東京支店：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町１１-５

大阪支店：〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目１番１８号

民泊旅館簡易宿所業組合は、民泊・貸別荘・小規模宿泊施設など、地域に根ざした宿泊事業者の発展と業界の健全な成長を目的として活動する団体です。

近年、訪日外国人旅行者の増加や多様な宿泊ニーズの拡大により、ホテルだけではなく、地域の文化や暮らしを体験できる宿泊施設への注目が高まっています。同組合では、こうした「地域の個性を伝える宿泊施設」の価値を広く社会に発信し、観光産業の新たな可能性を切り拓くことを目指しています。

主な取り組みとして、日本一の民泊・宿泊施設を決定するコンテスト「BEST OF MINPAKU」の開催をはじめ、宿泊業界の最新トレンドや成功事例を共有するイベント「民泊EXPO JAPAN」などを主催。全国の宿泊事業者、投資家、観光関係者、両者をつなぐ組織として、業界の活性化に取り組んでいます。

また今後は、宿泊施設の品質向上や事業者の社会的地位向上を目的とした資格認定制度や業界基準の整備などにも取り組み、地域観光の発展と観光立国日本の実現に貢献していきます。

大型ホテルでは届けられない“あたたかさ”や“地域の魅力”を伝える小規模宿泊施設の価値を社会に広めることに取り組んでまいります。

【BEST OF MINPAKU 2026 運営会社】

会社名：民泊革命株式会社（ミンパクカクメイカブシキガイシャ）

代表者：榊原啓祐・田尻夏樹

本店所在地：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店 ：〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目１番１８号

E-mail：info@bestofminpaku.com

TEL：06-6624-9959

公式HP：https://bestofminpaku.com