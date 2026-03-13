『知れば知るほど得する年金の本』 2026年3月17日（火）発売

エファタ株式会社

エファタ株式会社取締役／新宿・はっとりFP事務所代表の服部貞昭が、『知れば知るほど得する年金の本』（出版社：三笠書房）を、2026年3月17日（火）に出版します。

本書は、登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」を運営するファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底的に解説したものです。

年金は「65歳」で受け取るもの――。

この常識が、あなたの老後の足かせになるかもしれません。

じつは年金受給年齢は、65歳が「最適解」ではありません。

「繰り上げる」か、「繰り下げる」か――。

その選択ひとつで、730万円得するか、470万円損するかの 明暗が分かれるのです。



本書では、著者独自の計算ツールによって、

「何歳からもらうと一番お得か」をシミュレーション。

それぞれの最適解を提案します。

他にも、年金制度の基本から、申請しないともらえないお金、

年金を増やす方法、iDeCo・企業年金の活用法などなど、

“得する年金知識”を厳選・紹介していきます。



年金を“もらうもの”から“増やすもの”へ変える一冊です!

Amazon新着ランキング獲得（2026年3月12日時点）

・『知的生きかた文庫』部門：１位

【本書の概要】

書名 ：知れば知るほど得する年金の本

(知的生きかた文庫)

著者 ：服部 貞昭

出版社：三笠書房

ページ数：352ページ

定価 ：1,023円（税込）

発売日：2026年3月17日

ISBN ：9784837989653

【書籍の詳細ページ】

知れば知るほど得する年金の本

https://www.effata.co.jp/hattori-fp/lp-nenkin-no-hon

【販売先】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4837989659

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18521908/

【本書の特徴】

■得する年金知識を厳選・紹介

「厚生年金は何年で元がとれる？」「年間42万円の加給年金」など、得する年金知識を網羅しています。

■繰り上げ・繰り下げの最適解を提案

著者独自の計算ツールによって、「何歳からもらうと一番お得か」をシミュレーション。

それぞれの最適解を提案します。

■退職金・企業年金から、各種手当まで解説

退職金、企業年金、iDeCoまで含めた年金のお得なもらい方や、60歳以降も働くときにもらえるお得な手当なども解説しています。

【本書の目次】

はじめに

第1章 年金はこの仕組みがわかれば大丈夫！

第2章 将来もらえる年金をしっかり増やす方法

第3章 生涯受給額に大差がつく！「繰り上げ・繰り下げ」戦略

第4章 退職金、企業年金、iDeCo…さらに得する年金知識

第5章 老後の暮らしが豊かになる「年金のもらい方・守り方」

【著者紹介】

服部 貞昭（はっとり さだあき）

ファイナンシャル・プランナー（CFP(R)）

新宿・はっとりFP事務所代表

エファタ株式会社取締役。

1977年、長野県須坂市生まれ。

東京大学工学部卒業、同大学院修了後、KDDIに入社。EZwebシステム構築、法人向けモバイルSE業務等に従事し、2014年に独立。

現在は、お金に困っている人の相談にのりながら、身近なお金に関する情報発信に携わる。

ライフマネー・税金・相続関連のオウンドメディアを複数運営、総合月間150万PV超。これまでに2,000本以上の記事を執筆・監修。登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」をはじめ、「ZEIMO」など4つのマネー系チャンネルを運営し、累計再生回数2,200万回を超える。

著書に、『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）がある。

【会社概要】

・会社名：エファタ株式会社

・所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-12 日興高田馬場ビル8階

・事業内容：情報通信業

・URL：https://www.effata.co.jp/

【FP事務所概要】

・事務所名：新宿・はっとりFP事務所

・所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-12 日興高田馬場ビル8階

・URL：https://www.effata.co.jp/hattori-fp/

【運営メディア】

・ライフマネーサイト『ZEIMO』

https://zeimo.jp/

税金とライフマネーに関する幅広い情報を提供しています。

・『相続税理士相談Cafe』

https://www.happy-souzoku.jp/

相続税や相続税申告、相続対策、事業承継などの情報を提供しています。

・『相続弁護士相談Cafe』

https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/

相続全般や遺産分割、遺言、相続放棄、相続トラブルなどの情報を提供しています。

・YouTube『お金のSOSチャンネル』

https://www.youtube.com/@sos9608

給付金、年金など、もらえるお金の情報を発信しています。

・YouTube『知って得する税金・マネー【ZEIMOチャンネル】by FP服部』

https://www.youtube.com/@zeimo1867

税金、ライフマネー、キャッシュレスなど、制度の仕組みや、お得なお金の情報を発信しています。