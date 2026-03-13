『知れば知るほど得する年金の本』 2026年3月17日（火）発売
エファタ株式会社取締役／新宿・はっとりFP事務所代表の服部貞昭が、『知れば知るほど得する年金の本』（出版社：三笠書房）を、2026年3月17日（火）に出版します。
本書は、登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」を運営するファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底的に解説したものです。
年金は「65歳」で受け取るもの――。
この常識が、あなたの老後の足かせになるかもしれません。
じつは年金受給年齢は、65歳が「最適解」ではありません。
「繰り上げる」か、「繰り下げる」か――。
その選択ひとつで、730万円得するか、470万円損するかの 明暗が分かれるのです。
本書では、著者独自の計算ツールによって、
「何歳からもらうと一番お得か」をシミュレーション。
それぞれの最適解を提案します。
他にも、年金制度の基本から、申請しないともらえないお金、
年金を増やす方法、iDeCo・企業年金の活用法などなど、
“得する年金知識”を厳選・紹介していきます。
年金を“もらうもの”から“増やすもの”へ変える一冊です!
Amazon新着ランキング獲得（2026年3月12日時点）
・『知的生きかた文庫』部門：１位
【本書の概要】
書名 ：知れば知るほど得する年金の本
(知的生きかた文庫)
著者 ：服部 貞昭
出版社：三笠書房
ページ数：352ページ
定価 ：1,023円（税込）
発売日：2026年3月17日
ISBN ：9784837989653
【書籍の詳細ページ】
知れば知るほど得する年金の本
https://www.effata.co.jp/hattori-fp/lp-nenkin-no-hon
【販売先】
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4837989659
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18521908/
【本書の特徴】
■得する年金知識を厳選・紹介
「厚生年金は何年で元がとれる？」「年間42万円の加給年金」など、得する年金知識を網羅しています。
■繰り上げ・繰り下げの最適解を提案
著者独自の計算ツールによって、「何歳からもらうと一番お得か」をシミュレーション。
それぞれの最適解を提案します。
■退職金・企業年金から、各種手当まで解説
退職金、企業年金、iDeCoまで含めた年金のお得なもらい方や、60歳以降も働くときにもらえるお得な手当なども解説しています。
【本書の目次】
はじめに
第1章 年金はこの仕組みがわかれば大丈夫！
第2章 将来もらえる年金をしっかり増やす方法
第3章 生涯受給額に大差がつく！「繰り上げ・繰り下げ」戦略
第4章 退職金、企業年金、iDeCo…さらに得する年金知識
第5章 老後の暮らしが豊かになる「年金のもらい方・守り方」
【著者紹介】
服部 貞昭（はっとり さだあき）
ファイナンシャル・プランナー（CFP(R)）
新宿・はっとりFP事務所代表
エファタ株式会社取締役。
1977年、長野県須坂市生まれ。
東京大学工学部卒業、同大学院修了後、KDDIに入社。EZwebシステム構築、法人向けモバイルSE業務等に従事し、2014年に独立。
現在は、お金に困っている人の相談にのりながら、身近なお金に関する情報発信に携わる。
ライフマネー・税金・相続関連のオウンドメディアを複数運営、総合月間150万PV超。これまでに2,000本以上の記事を執筆・監修。登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」をはじめ、「ZEIMO」など4つのマネー系チャンネルを運営し、累計再生回数2,200万回を超える。
著書に、『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）がある。
【会社概要】
・会社名：エファタ株式会社
・所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-12 日興高田馬場ビル8階
・事業内容：情報通信業
・URL：https://www.effata.co.jp/
【FP事務所概要】
・事務所名：新宿・はっとりFP事務所
・所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-12 日興高田馬場ビル8階
・URL：https://www.effata.co.jp/hattori-fp/
【運営メディア】
・ライフマネーサイト『ZEIMO』
https://zeimo.jp/
税金とライフマネーに関する幅広い情報を提供しています。
・『相続税理士相談Cafe』
https://www.happy-souzoku.jp/
相続税や相続税申告、相続対策、事業承継などの情報を提供しています。
・『相続弁護士相談Cafe』
https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/
相続全般や遺産分割、遺言、相続放棄、相続トラブルなどの情報を提供しています。
・YouTube『お金のSOSチャンネル』
https://www.youtube.com/@sos9608
給付金、年金など、もらえるお金の情報を発信しています。
・YouTube『知って得する税金・マネー【ZEIMOチャンネル】by FP服部』
https://www.youtube.com/@zeimo1867
税金、ライフマネー、キャッシュレスなど、制度の仕組みや、お得なお金の情報を発信しています。