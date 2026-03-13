炒めキムチの甘味・酸味ともちもち麺が絡み合う、世界的流行「SWICY（スワイシー）」な一品。「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ 袋麺」が3月18日（水）より新発売！

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、世界100カ国以上で販売しているグローバルブランド「辛ラーメン」シリーズの新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ 袋麺」を、3月18日（水）より農心ジャパン公式オンラインストア、および一部小売店限定で発売します。本製品は、“Sweet（甘さ）”と“Spicy（辛さ）”が融合した、 世界的に大人気の「SWICY（スワイシー）」な味わいが特長。なお、公式オンラインストアでは3月13日（金）より先行予約受付を開始します。

【辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ 袋麺】https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_25.html(https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_25.html)

「炒めキムチ」の絶妙な甘味と酸味を再現。濃厚ソースがもちもち麺と相性抜群！

「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ」は、日本でもサムギョプサルと一緒に食べることで親しまれる「炒めキムチ」風のソースやかやくにより、サクサクとした食感と香ばしい風味が味わえる新製品です。かやくには、食感が際立つキムチフレークと、彩り豊かなチンゲンサイを贅沢に使用し、ソースとともに炒めキムチの甘味・酸味が広がります。これらと辛ラーメンの“うまからっ！”な味わいやもちもち麺が絡むことで、「SWICY」な味わいを生み出しています。

＜製品概要＞

・製品名：辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ 4食入 袋麺

・希望小売価格：税込1,131円（税抜1,048円）

・発売地域：全国（農心ジャパン公式オンラインストアおよび一部小売店限定発売）

・内容量：137g（麺105g）×4食

・辛さ：4.0 ※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）

・農心ジャパン公式オンラインストア

‣Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/52501B27-C294-48F3-9AAB-F4BE1AE534A7?channel=NEWS_202603_KIMCHI

‣Qoo10：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=361187

＜調理方法＞

1. フライパンに水250mlを入れ、火をつけ沸騰したら、麺とかやくを入れる。

2. 中火にして1分30秒ほどで麺を裏返し、ほぐしながら水気がなくなるまでよく炒めてください。

3. 火を止め、液体ソースを入れ、よく混ぜ合わせてお召し上がりください。

世界を席巻する新トレンド 「SWICY」とは？

「SWICY（スワイシー）」とは、「Sweet」＋「Spicy」の造語で、その名の通り「甘さ」と「辛さ」を掛け合わせた味覚トレンドです。米国や欧州を中心に食品・飲料業界で注目を集めており、多くの飲食店で「SWICY」なフードやドリンクメニューが開発されています。特にZ世代では半数以上が「SWICY」な味覚をたのしんでいるとされる（※）など、新たな流行として定着しつつあります。本製品では、炒めキムチ由来の甘みと、辛ラーメンのクセになる辛さを融合させることで、まさに今、世界が求めている「SWICY」なおいしさを体現しています。また、2026年の主力製品として、今後もグローバル展開を強化していきます。

※出典：Stacey Leasca, Food & Wine, “Ritz’s New Flavor Is a Little Sweet, a Little Spicy, and a Lot Delicious”, 2025年2月26日公開

ハラール認証取得で食の多様性に貢献

辛ラーメンは現在100カ国以上に流通し、全世界で累計380億食以上販売しています。私たちは海外展開に際し、現地の食文化にあわせた味わいを取り入れ、グローバルキャッチコピー「Spicy Happiness In Noodles」をより身近に体験していただくため、多様なニーズに応える製品開発を行ってきました。

その一環として、宗教的背景から食材に制約がある方々へも「辛さのたのしさ」を届けるべく、今回の新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ」はハラール認証を取得しました。これにより、多くの方々に世界的トレンドでもある「SWICY」な味わいを安心しておたのしみいただけます。

もちもち麺で大人気！辛ラーメン焼きそばシリーズのご紹介

・製品名：辛ラーメン焼きそば 袋麺

・希望小売価格：税込282円（税抜262円）

・発売地域：全国

・内容量：135 g（麺105g）

・辛さ：4.0（※）

・製品詳細：

https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_13.html

・製品名：辛ラーメン焼きそば チーズ 袋麺

・希望小売価格：税込282円（税抜262円）

・発売地域：全国

・内容量：136g（麺105g）

・辛さ：2.0（※）

・製品詳細：

https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_16.html

※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/