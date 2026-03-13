コメリパワー横手インター店（秋田県）、コメリパワー会津坂下店（福島県）、コメリハード＆グリーン今治店（愛媛県）、コメリハード＆グリーン佐賀嬉野店（佐賀県）新規開店のご案内

株式会社コメリ

株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）はこの度、秋田県横手市にコメリパワー横手インター店、福島県河沼郡会津坂下町にコメリパワー会津坂下店、愛媛県今治市にコメリハード＆グリーン今治店、佐賀県嬉野市にコメリハード＆グリーン佐賀嬉野店をオープンいたしますので、以下の通りご案内申し上げます。

上記店舗の開店により、当社の店舗数はパワー120店舗、ハード＆グリーン1,088店舗、ＰＲＯ24店舗、アテーナ２店舗の1,234店舗となります。

コメリパワー：https://www.komeri.bit.or.jp/pw/

コメリハード＆グリーン：https://www.komeri.bit.or.jp/hg/

※写真はすべてイメージです

３月28日（土）オープン

■コメリパワー横手インター（よこていんたー）店（秋田県）

1979年５月より46年間にわたり営業してきましたコメリハード&グリーン横手店は、この度ペットアミを追加し、トリミングやペットホテルのサービスを充実させ、装いも新たにコメリパワー横手インター店として生まれ変わります。上記開店により、秋田県の店舗数は、パワー７店舗、ハード＆グリーン32店舗、ＰＲＯ１店舗の合計40店舗となります。

店舗情報

所在地 ：〒013-0063 秋田県横手市婦気大堤字堤下215番地

電話番号：0182-23-5061

FAX ：0182-23-5094

開 店 日：2026年３月28日(土) 午前９時00分

営業時間：本館 （平日・日曜・祝日） 午前9時00分 ～ 午後８時00分

PRO館（平日 ・ 祝日） 午前7時00分 ～ 午後８時00分

（日 曜） 午前９時00分 ～ 午後８時00分

※不定休

※ＰＲＯ館午前７時00分営業は３月30日（月）より

売り場面積：売場/9,287平方メートル

主な取扱い品種：工具・金物、建築資材、農業資材、住宅設備機器、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、インテリア用品、灯油 他

詳細 https://www.komeri.com/shop/storeSearch/StoreDetail.aspx?id=4023

■コメリハード＆グリーン今治（いまばり）店（愛媛県）

コメリハード＆グリーン今治店は、工具・金物、建築資材や農業資材など仕事に必要な商品から家庭用品、ペット用品、園芸用品などをホームコンビニエンス的に品揃えしています。上記開店により、愛媛県の店舗数は、パワー１店舗、ハード＆グリーン11店舗の合計12店舗となります。

店舗情報

所在地 ：〒799-1521 愛媛県今治市古国分１丁目８番65号

電話番号：0898-52-3280

FAX ：0898-52-4670

開 店 日：2026年３月28日(土) 午前９時00分

営業時間：（平日・日曜・祝日） 午前9時00分 ～ 午後８時00分

※不定休

売り場面積：売場/4,942平方メートル

主な取扱い品種：工具・金物、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、インテリア用品、灯油 他

詳細 https://www.komeri.com/shop/storeSearch/StoreDetail.aspx?id=4035

■コメリハード＆グリーン佐賀嬉野（さがうれしの）店（佐賀県）

コメリハード＆グリーン佐賀嬉野店は、工具・金物、建築資材や農業資材など仕事に必要な商品から家庭用品、ペット用品、園芸用品などをホームコンビニエンス的に品揃えしています。上記開店により、佐賀県の店舗数は、パワー３店舗、ハード＆グリーン13店舗の合計16店舗となります。

店舗情報

所在地 ：〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲173

電話番号：0954-28-9402

FAX ：0954-28-9403

開 店 日：2026年３月28日(土) 午前９時00分

営業時間：（平日・日曜・祝日） 午前9時00分 ～ 午後7時30分

※不定休

売り場面積：売場/999平方メートル

主な取扱い品種：工具・金物、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、インテリア用品、灯油 他

詳細 https://www.komeri.com/shop/storeSearch/StoreDetail.aspx?id=1911

３月29日（日）オープン

■コメリパワー会津坂下（あいづばんげ）店（福島県）

1991年11月より34年間にわたり営業してきましたコメリハード&グリーン会津坂下店は、この度ペットアミを追加し、トリミングやペットホテルのサービスを充実させ、装いも新たにコメリパワー会津坂下店として生まれ変わります。上記開店により、福島県の店舗数は、パワー３店舗、ハード＆グリーン49店舗の合計52店舗となります。

店舗情報

所在地 ：〒969-6521 福島県河沼郡会津坂下町金上字的場256番

電話番号：0242-84-1026

FAX ：0242-84-1028

開 店 日：2026年３月29日(日) 午前９時00分

営業時間：本館 （平日・日曜・祝日） 午前9時00分 ～ 午後８時00分

PRO館（平日 ・ 祝日） 午前7時30分 ～ 午後８時00分

（日 曜） 午前９時00分 ～ 午後８時00分

※不定休

売り場面積：売場/7,539平方メートル

主な取扱い品種：工具・金物、建築資材、農業資材、住宅設備機器、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、インテリア用品、灯油 他

詳細 https://www.komeri.com/shop/storeSearch/StoreDetail.aspx?id=0231

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1229店舗（2026月2月28日現在）

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26