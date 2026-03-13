3月14日ホワイトデー当日でもまだ間に合う！？チョコレート通販ショコラナビ「eギフトで贈れる極上スイーツ特集」公開

合同会社ショコラナビ

全国の人気ショコラトリー・パティスリーのチョコレートを紹介する、チョコレート専門通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/）は、ホワイトデー当日でも贈ることができる「eギフト対応スイーツ」を紹介する特集ページを公開しました。

今週末はいよいよホワイトデー。

「まだお返しを用意していない……」と少し焦っている方も多いのではないでしょうか。

そんな方でも、まだ間に合います。

住所を知らなくても贈れる「eギフト」なら、LINEやSNS、メールでURLを送るだけでプレゼントを届けることができます。

受取先の住所や配送日時は相手が入力する仕組みなので、忙しい方でもスマートにホワイトデーのお返しが可能です。

ショコラナビでは今回、「eギフトで贈れる “極上ホワイトデー スイーツ” 」をテーマに、eギフト対応の人気ショコラやスイーツを厳選しました。

例えば、世界大会で受賞したシェフが手がける極上ショコラ。

長年多くのファンに愛され続ける名店の逸品。

さらに、「自分で食べておいしかったから、大切な人にも贈りたい」と多くの声が寄せられている人気スイーツなど。

ホワイトデーのお返しをまだ決めていない方は、ぜひ特集ページをご覧ください。

特集ページはこちら : https://suit-chocolate.com/whiteday-egift2026/

◆極上 ホワイトデースイーツ 特集ページを一部ご紹介

FUSE / 季節のマカロン5個入り「サンクス」

春らしいフレーバーを詰めた、心躍るマカロンセットです。外さっくり、中しっとり。こだわり抜いた繊細な食感の生地に、素材の香りがぎゅっと詰まったフィリングがサンド。華やかなデザインも目を惹く、春の贈り物にぴったりの一品です。

Atelier Rouge / クッキー缶【ホワイトデーパッケージ】

クラシックな焼菓子をお詰めしたクッキー缶です。ベルギーで腕を磨いたシェフが焼き上げる、クリーミーでリッチな風味と、洗練された軽やかな後味。ホワイトデーのパッケージでお届けします。

洋菓子マウンテン / 杏と塩

ワールドチョコレートマスターズ2007優勝時のショコラをアレンジした大人気ロングセラーアイテム。ミルクチョコレートに爽やかな杏子の香り。厳選された『死海の塩』が風味を引き立てます。「飽きがこない」「何粒食べても美味しい」と熱烈な声も数多くいただいている、贈答として間違いのない一品です。

MURATA / マカロン12個詰め合わせ(Premium)

アーモンドの女王と呼ばれるマルコナ種を使用した、高貴な香りとクリームのハーモニーが美しいマカロンのセットです。「もうここのマカロンしか食べられない」というファンも多い、こだわりの詰まった繊細な味わい。ビジネスシーンでもプライベートでもマルチに喜ばれる鉄板の一品です。

ASSEMBLAGES KAKIMOTO / ボンボンショコラ10個入り

ワールドチョコレートマスターズ日本代表に選ばれた経歴もあるシェフの、素材の組み合わせを楽しめるショコラのセット。「1種類の味ではなく２種類以上の素材を使い、味の変化が生まれる組み合わせ」にこだわったフレーバーの数々。味にこだわるグルメな方にぴったりの一品です。

oranjewel / 爽香（さやか）アソートBOX

nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO / テリーヌショコラ

「春らしさ」「爽やかさ」をイメージしたオランジェットのセットです。さまざまな国産の柑橘と、絶品ショコラのマリアージュ。見目麗しい宝石のような色艶で、女性からの人気が非常に高い一品です。まるで生チョコレートをそのまま食べているような、とろける触感の濃密チョコレートテリーヌ。なんとチョコレートも自家製。「日本の手仕事」を大切にするシェフの生み出す絶品です。メディアにも多く取り上げられており、贈答にぴったりの一品です。

LES CACAOS / 焼菓子詰め合せNo7

シンプルでかつ上質――厳選された焼き菓子を、上品な仕立てのギフトボックスでお届け。フランスで経験を積んだ黒木シェフの生み出す、本場の本格的な味わい。特別な方、大切な方に真心伝わる一品です。

カカオ菓子suminoza / バウムクーヘン ショコラ（ホール）

工房でひとつひとつ丁寧に作り上げた、カカオが香るバウムクーヘン。老若男女問わず楽しめる、しっとり優しい口あたり。親しみ深い美味しさと共に、非日常のわくわく感も高まります。ご家族がいる方へのお返しにもぴったり。感謝が伝わる一品です。

MURATA / デギスタション70%ギフトボックス8枚入

さまざまな産地のカカオの個性が光る、自家製のミニチュアチョコレートのセット。絵画を引き立てる額をイメージした、品格溢れる包装と箱に詰めてお届けします。誰ともかぶらない、クリエイティブなお返しを探している人にもおすすめの一品です。

ホワイトデーのお返しをまだ決めていない方も、まだ間に合います。

ショコラナビが厳選した“これを贈れば喜ばれる”スイーツを、ぜひ特集ページでご覧ください。

■特集ページ

チョコレート通販 「ショコラナビ」

まだ間に合う！？eギフトで贈れる極上のホワイトデースイーツ

- 住所不要、LINEで贈れる新しいホワイトデーギフト-

公開日：2026年3月13日（木）

URL：https://suit-chocolate.com/whiteday-egift2026/

※eギフトの使い方はこちらをご覧ください。

https://suit-chocolate.com/e-gift/

■ショコラナビについて

ショコラナビは、全国の個性豊かなショコラトリー・パティスリーを紹介するチョコレート通販サイトです。

単に「買う」だけでなく、作り手の背景や想いを知った上で選ぶ体験を大切にし、地域に根ざした職人や個人店の魅力を発信しています。

■お問い合わせ先

合同会社ショコラナビ

公式サイト：https://suit-chocolate.com(https://suit-chocolate.com/)

メール：chocolatnavi@gmail.com

メディア掲載のご相談や追加資料のご依頼について

プレスリリースやブランド情報、画像素材などをご希望の場合は、上記までお気軽にお問い合わせください。