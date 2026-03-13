グリーンメチル、経営者・ビジネスリーダー向け「Health Focus Method for Personal」の提供を開始

株式会社グリーンメチル

株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役：小林良太）は、経営者・ビジネスリーダー本人のためのハイパフォーマンス設計メソッド「Health Focus Method for Personal（ヘルスフォーカスメソッド for パーソナル）」の提供を開始しました。

Health Focus Method for Personalは、不調やパフォーマンスの乱れには必ず構造的な根本原因がある、という前提に立ち、身体を評価する「生化学データプロファイル」と、マインドを評価する「マインドプロファイル」を統合的に解析することで、エネルギー・集中・意思決定を支える状態を再設計するメソッドです。

グリーンメチルは、「病や悩みがない世界をつくる」ことを掲げ、身体とマインドの両面から人の状態を構造的に捉える研究・実装を進めてきました。今回のリリースは、同社が展開する「Health Focus Method」のうち、個人向け領域にあたる提供開始となります。

■ 経営者・ビジネスリーダー本人の状態が、事業の出力を左右する

経営者やビジネスリーダーに求められるのは、日々の重要な意思決定を支えながら、高いパフォーマンスを継続することです。

しかし実際には、忙しさや高負荷の中で、次のような状態が起きやすくなります。

- 意思決定の遅れ- 集中力の低下- 出力の不安定- 成果のばらつき- 疲労の蓄積- コンディションの波

これらは単なる気合や性格の問題ではなく、身体機能の乱れや認知構造の偏りによって生じている場合があります。

Health Focus Method for Personalは、こうした状態を「感覚」ではなく「設計対象」として扱い、根本原因から再設計することを目的としています。

■ 2つの高解像度プロファイルで、根本原因を捉える

Health Focus Method for Personalでは、身体を評価する「生化学データプロファイル」と、マインドを評価する「マインドプロファイル」の2つを構築し、根本原因を高解像度で可視化します。

1．生化学データプロファイル

血液・尿・唾液・便・持続血糖測定（CGM）などの一次データをもとに、専用の解析システムで身体状態を統合的に評価します。

把握するのは、栄養状態、代謝機能、血糖応答、ストレスホルモン、炎症反応、消化吸収、腸内環境、睡眠負荷など、身体の出力を左右する複数の機能レイヤーです。

さらに、食事、ストレス、睡眠、消化管、毒素負荷などの根本原因が、炎症、インスリン抵抗性、内分泌機能低下、ミトコンドリア機能低下といった生理学的なエラーを通じて、慢性疲労、集中力低下、やる気の低下としてどう現れているかを構造として読み解きます。

2．マインドプロファイル

専用の高解像度判定システムと、専門家による1on1面談を通じて、思考・判断・行動の構造を精密に分析します。

解析対象には、思考パターン、意思決定傾向、情報処理スタイル、行動特性、時間軸、モチベーションの源泉、感覚優位性、自己制御機能などが含まれます。

特に、集中、判断、抑制、計画といった高次機能に関わる前頭前野の働きに着目し、ストレスや疲労、認知の偏りが、判断の遅れや先延ばし、実行の停滞としてどう表れているかを、実際のビジネス文脈の中で読み解きます。

■ 統合解析で、身体とマインドの相互作用を特定

本メソッドの特徴は、2つのプロファイルを別々に扱うのではなく、統合して解析する点にあります。

これにより、身体側のエラーが認知や行動にどう影響しているか、また、認知や行動のクセが身体負荷をどう固定化しているかを、ひとつの構造として把握することが可能になります。

表面的な症状に対処するのではなく、どこでエラーが起き、何がそれを維持しているのかを特定することで、改善に優先順位をつけた個別設計が可能になります。

■ 提供プロセス

Health Focus Method for Personalは、以下のプロセスで提供されます。

1．初期設計



現在の不調、課題、目指す状態を整理し、必要な検査・面談の設計を行います。

2．データ取得

生化学データを収集し、現在の状態を多面的に把握します。

3．生化学データ解析

身体機能のエラー部位を読み解き、栄養・代謝・炎症・ホルモン・消化吸収・睡眠負荷などを評価します。

4．マインド解析

高解像度判定システムと1on1面談を通じて、思考・判断・行動の構造を把握します。

5．統合解析

身体とマインドの相互作用を構造として捉え、根本原因を特定します。

6．改善ロードマップ設計・最適化

改善ロードマップを設計し、実装と調整を重ねながら、再現性のある高いパフォーマンス状態へ最適化していきます。

■ 本メソッドで目指す状態

Health Focus Method for Personalは、次のような状態の実現を目指します。

- 意思決定の質が安定する- パフォーマンスが安定する- 集中力が持続する- 実行力が高まる- 成果の再現性が高まる- コンディションの波が小さくなる

本メソッドは、一時的な改善を目的とするものではありません。

高いパフォーマンスが「たまたま出る状態」ではなく、「再現される状態」へと設計し直すことを目指しています。

■ 3名の専門家が、分担と統合で支えるサポート体制

本メソッドでは、生化学データの解析、マインドの構造理解、日常への実装を、3名の専門家が分担・統合して支えます。

医師は、生化学データを医学的観点から読み解き、身体機能のエラー部位と優先課題を見極めます。

エグゼクティブマインドコーチは、高解像度判定システムと1on1面談を通じて、思考・判断・行動の構造を明らかにします。

エグゼクティブヘルスコーチは、解析結果を日常へ落とし込み、実行・微調整・定着までを支援します。

身体だけでも、マインドだけでも終わらせず、両面から支えることで、戻りにくい状態の定着を目指します。

■ 今後の展開

グリーンメチルは今後も、Health Focus Methodを通じて、身体とマインドの両面から人の状態を構造的に捉え、再現性のあるパフォーマンス設計の新しいスタンダードを社会に提示してまいります。

経営者・ビジネスリーダー本人の状態を整えることは、個人のコンディション改善にとどまらず、意思決定の質、実行力、ひいては事業全体の出力を支える基盤になると、同社は考えています。

■ 詳細情報

ヘルスフォーカスメソッドの詳細については、以下の特設ページをご覧ください。

https://healthfocusprogram.com/

■ Health Focus Methodトライアルのご案内

Health Focus Method for Personalでは、現在、経営者・ビジネスリーダー向けに本メソッドの一部を体験できるトライアルセッションを提供しています。

現在のパフォーマンス状態の整理や、身体とマインドの構造的な課題を確認する機会として利用可能です。

トライアルのお申し込みは、以下のフォームよりご登録ください。

https://docs.google.com/forms/hfmお申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8FBQZTPg5L5GsqRQlMSh3jlGLafE7MkWRnF93GcnYEkuulA/viewform?usp=sharing&ouid=109724559888801246387)

■ Meditech Hub（メディテックハブ）とは

「Meditech Hub（メディテックハブ）」は、AI技術と多層バイオデータ解析を基盤に、

分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合した次世代型AI診療支援プラットフォームです。

医療現場で課題とされてきた「診療の属人化」「教育・運用負担」「業務効率の低下」、さらに自由診療・栄養療法導入における「専門人材の不足」「学習コスト」「経営リスク」など、複合的な課題の解決を目的に設計されています。

電子カルテを基盤に、特許技術（特許第7457420号）に基づく血液栄養解析、治療ロードマップ、PHR連携、サプリ管理、患者フォローなどを一元的にクラウド提供。

診療の再現性と効率性を高めながら、持続可能な医療経営を支援します。

さらに、血液・尿・毛髪・唾液・DNA・便などの多層バイオデータを統合的に整理・分析し、個人の健康状態を多角的に理解できる環境を提供。

AI技術と医療DXの融合を通じて、医療現場の標準化と継続的発展を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]

本リリースに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/

企業情報

社 名：株式会社グリーンメチル

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378

代 表：小林 良太

設 立：2021年2月1日

資本金：8,730万6316円（資本準備金を含む）

事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用

HP：https://greenmethyl.com/