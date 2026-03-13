【期間限定】バーチャルユニット「HIMEHINA（ヒメヒナ）」と「SAISON CARD Digital」のコラボレーションが決定！

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO：水野 克己、以下：クレディセゾン）はバーチャルユニット「HIMEHINA（ヒメヒナ）」と「SAISON CARD Digital」のコラボレーション施策を開始いたします。

2026年3月13日（金）～2026 年11 月30 日（月）までの期間中に、「SAISON CARD Digital」にお申し込みいただいた方全員にもれなく描き下ろしイラストを使用した「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカードをプレゼントいたします。

またカードを発行された方は公式アプリ「セゾンPortal」内にて着せ替え可能なオリジナルデザインのデジタルカードをお楽しみいただけます。

キャンペーンサイト :https://www.saisoncard.co.jp/am_lp/scd-v1-himehina/

■キャンペーン期間：2026年3月13日（金）～2026 年11 月30 日（月）

【特典１】「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカード

期間中、キャンペーンサイトにて「SAISON CARD Digital」をお申し込みいただいた方全員にもれなく「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカードをプレゼントいたします。

※「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカードの受け取りにはカードお申し込み完了後に別途エントリーフォームからのお申し込みが必要です。

※特典はエントリーフォームにご登録のご住所宛に郵送にてお送りいたします。

※審査結果に関わらずカードのお申し込み、かつエントリーフォームにて申請いただいた方が全員対象となります。

※2026年6月中旬以降に順次お送りいたします。

※特典進呈のスケジュールは変更になる場合がございます。

【特典２】HIMEHINAオリジナルカードデザイン（デジタルカード）

期間中、キャンペーンサイトにて「SAISON CARD Digital」をお申し込みいただき、カードを発行された方全員にHIMEHINAオリジナルカードデザインをご用意いたします。

公式アプリ「セゾンPortal」内の着せ替え機能にてお楽しみいただけます。

※オリジナルカードデザインは公式アプリ「セゾンPortal」内に表示されるカードのみのご用意です。

※後日お届けするプラスチックカードは「SAISON CARD Digital」の汎用デザインとなります。

※カードを発行された方のみが対象となります。

※カードの発行には所定の審査がございます。審査によりご希望の意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■カードのご入会・キャンペーン詳細は下記URLからご確認ください。

https://www.saisoncard.co.jp/am_lp/scd-v1-himehina/

〇その他注意事項

・すでにAMEXブランドのSAISON CARD Digitalをお持ちの方は対象外となります。

・本キャンペーンにおける特典進呈はおひとり様につき1回とさせていただきます。

・本キャンペーンページ以外からのお申し込みや、特典進呈時期にカードをご解約済みの場合は特典進呈対象外となります。

【HIMEHINA（ヒメヒナ）について】

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。

バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は110万人を超え、動画の総再生回数は6.1億回を突破している。

2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』など未発表楽曲を含む全17トラックを収録している。

【SAISON CARD Digitalについて】

最短5分で発行が完了し、年会費も無料、日々のカードのご利用で有効期限のない永久不滅ポイントが貯まる完全ナンバーレスカード。カード番号、利用明細確認、電子決済、利用停止などスマホで一括管理可能なデジタルカード。