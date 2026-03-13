【Renta!】Renta!初のオリジナルショートドラマ『ゲイと思っていたオネエがバイで、気づけばメロメロにされてました』配信開始が決定！

株式会社パピレス

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2026年3月13日（金）に、Renta!初のオリジナルショートドラマ『ゲイと思っていたオネエがバイで、気づけばメロメロにされてました』の配信開始が決定したことを発表いたします。

この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、2026年3月19日（木）より、Renta!初のオリジナルショートドラマ『ゲイと思っていたオネエがバイで、気づけばメロメロにされてました』の独占先行配信を開始いたします。

またドラマ配信を記念して、配信日の2026年3月19日（木）から2026年4月19日（日）まで原作コミック単話版の1話・2話が無料で読めるキャンペーンを実施いたします。

大好評のイケメンオネエ×喪女腐女子のドタバタ胸キュンコミックが満を持してドラマ化！この機会にぜひショートドラマをRenta!でお楽しみください♪

■作品情報

『ゲイと思っていたオネエがバイで、気づけばメロメロにされてました』

発行：RentaDrama

配信開始日：3月19日（木）

配信話数：全15話

※1話～3話無料

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/430758/

あらすじ：

大好評のイケメンオネエ×喪女腐女子のドタバタ胸キュンコミックが満を持してドラマ化！どんな悩みでも相談できるネット上の大親友でゲイのマキ。毎日通話で話して、ほんとに大事な友達だったマキが、まさか会社のイケメン営業マンだったとは！イケメンが怖いアホな腐女子とイケメンのオネエがなんやかんやあって付き合って幸せになるまでのお話。

作品ページはこちら

■キャスト

宮越虹海（篠村雨月 役）

高橋健介（牧田慎二 役）

北出流星（西種田猛 役）

けーすけ（課長 役）

宮崎想乃（百田由利 役）

麻木貴仁（オヤジ 役）

藤井武美（謎の女性 役）

※宮崎想乃の「崎」は「たつさき」が正式表記です。

■告知映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8Ke4hUmaj-o ]

■各種SNS

公式Instagram：https://www.instagram.com/gaymero01/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@renta_drama_1

切り抜き動画を公開中！

■ドラマ配信記念キャンペーン

2026年3月19日（木）～2026年4月19日（日）の期間、原作コミック単話版1話・2話が無料配信！

原作コミックはこちら

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/198147/

株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。

■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について

URL：https://renta.papy.co.jp/

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。

【会社概要】

■会社名 株式会社パピレス

■代表者 代表取締役 松井 康子

■資本金 4億1,446万円

■設 立 1995年3月31日

■所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

■TEL 03-6272-9533（代表）

■FAX 03-6272-9563

■URL https://papy.co.jp/corp_site/

■事業内容 電子書籍販売

【本件に関するお問い合わせ】

■会社名 株式会社パピレス

■担当 広報担当

■TEL 03-6272-9533

■FAX 03-6272-9563

■Email press@papy.co.jp