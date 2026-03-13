遊び心を、日常のきらめきに「ANDY THE MOUSE」コラボジュエリーがCanal４℃から登場

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「Canal４℃」は、チーズが大好きで、ちょっとおどけた表情が愛らしいねずみの男の子「ANDY THE MOUSE」の無邪気な世界観を、立体的なフォルムと繊細なディテールで表現したコラボレーションジュエリーを、2026年3月13日(金)より全国のCanal４℃店舗および公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

松本セイジ氏が描くアート作品から生まれたキャラクター「ANDY THE MOUSE」は、しっぽのないねずみの男の子。

大好きなチーズのことを考えながら走ったり、チーズに挟まってひょっこり顔をのぞかせたり――

そのユーモラスでどこか人懐っこい姿が、多くの人の心を掴んできました。

本コラボレーションでは、そんなANDYの魅力をCanal４℃ならではの解釈でジュエリーへと昇華しています。身に着けるたびに遊び心がくすぐられるようなきらめきを秘めたジュエリーです。

■走るANDY、チーズに宿るきらめき

From Left

SV925(Rhc) +YGc Necklace \15,400

SV925(Rhc) +YGc Necklace / Diamond \17,600

SV925(Rhc) +YGc Necklace / Diamond \24,200

大好きなチーズを抱えて走るANDYの姿を、立体的なフォルムで表現したネックレス。少し前のめりになったシルエットや、愛らしい表情のディテールまで丁寧に落とし込み、キャラクターの無邪気さと躍動感をそのままジュエリーに映し出しました。チーズモチーフには、さりげなくダイヤモンドをあしらい、可愛らしさの中に上品なきらめきをプラス。日常の装いに自然と馴染みながら、身に着ける人の気分を少し明るくしてくれるデザインです。

■特別なチーズに、ダイヤモンドの輝きを

From Left

SV925(Rhc) +YGc Ring / Diamond \28,600

SV925(Rhc) +YGc Pierced Earrings / Diamond \17,600

SV925(Rhc) +YGc Pierced Earrings / Diamond \19,800

SV925(Rhc) +YGc Bracelet / Diamond \15,400

ANDYにとって特別なチーズモチーフには、特別にダイヤモンドをセッティング。 遊び心のあるデザインに、ジュエリーとしての品格を添えています。石の配置やサイズバランスにもこだわり、キャラクターモチーフでありながら、甘くなりすぎない表情に。光を受けるたび、さりげなくきらめき、装いに上質なアクセントをもたらします。日常使いはもちろん、少し特別なシーンにも寄り添うダイヤモンドジュエリーです。

■大好きなチーズに埋もれたい！

From Left

K18YG Pierced Earrings \132,000 ※片耳売り

K18YG+Pt900 Pierced Earrings / Diamond \132,000 ※片耳売り

ANDYがチーズにすっぽりと埋もれる、思わず微笑んでしまうようなモチーフを、K18やプラチナといった本格素材で表現しました。ユーモラスなデザインでありながら、素材そのものが持つ重厚感と上質な輝きが、全体を引き締め、大人のジュエリーとして成立する佇まいに。遊び心をそのままに、素材で格を上げた特別なピースは、コレクションの中でもひときわ存在感を放ちます。

■限定ケース

コラボレーションの世界観をそのままかたちにした、チーズモチーフの限定ケース。ANDYが大好きなチーズをイメージし、ユーモラスなフォルムと鮮やかなカラーで仕上げました。ケースを開く瞬間まで楽しめる、遊び心あふれるデザインです。ジュエリーを包み込む内側には、やわらかな素材を使用し、大切なアイテムをやさしく保護。コラボレーションならではの特別感を感じられる仕様となっています。

※数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。

【Canal４℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/canal4c/special/andythemouse/?bid=canal4c