Webで完結！デザインツールで簡単に作れるステンレス製アイテム6種がオリジナルプリント.jpに新登場

株式会社イメージ・マジック画像左：ステンレス迷子札・ネームストラップ各種 画像右上：ステンレス マネークリップ2種 画像右下：ステンレス ゴルフマーカー

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、2026年3月12日（木）より、新商品としてレーザー彫刻による【ステンレス製の名入れ商品6種】の販売を開始いたします。

【商品ラインナップ】

骨型ステンレス迷子札(https://originalprint.jp/petgoods/%E9%AA%A8%E5%9E%8B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%BF%B7%E5%AD%90%E6%9C%AD)・円形ステンレス迷子札(https://originalprint.jp/petgoods/%E5%86%86%E5%BD%A2%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%BF%B7%E5%AD%90%E6%9C%AD)・ステンレス ネームストラップ(https://originalprint.jp/key-ring/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%20%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97)

ステンレス マネークリップ（クロスライン）(https://originalprint.jp/souvenir/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%20%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%89)・ステンレス マネークリップ（ダブルライン）(https://originalprint.jp/souvenir/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%20%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%88%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%89)

ステンレス ゴルフマーカー(https://originalprint.jp/souvenir/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%20%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC)

◆専門ソフト不要。Web上で誰でも簡単に「消えない刻印」をデザイン

この度新たにラインナップに加わったのは、ペット用の迷子札、ビジネス向けのマネークリップ、ゴルフマーカーなど、日常の多様なシーンで活躍するステンレス製アイテム6種です。

本製品は加工に高精度なレーザー彫刻を採用いたしました。表面を微細に削り取ることで文字やデザインを表現するため、インク剥がれや摩耗の心配がなく、大切な情報を長期間美しく保つことが可能です。

また、オリジナルプリント.jp独自の「デザインツール」を活用することで、Webブラウザ上で文字入れやスタンプの配置といったデザイン制作が完結します。専門的なソフトや入稿知識は不要。

スマートフォンやPCから直感的な操作だけで、世界にひとつだけのオリジナルグッズを簡単に作成いただけます。

◆個人ギフトから法人ノベルティまで、幅広いニーズに対応

マネークリップにはキュービックジルコニアがあしらわれています。高級感ある鏡面仕上げのステンレス ゴルフマーカー。

個人向けの1点からの小ロット注文はもちろん、法人・団体向けの大量生産（大ロット）まで幅広く対応いたします。

キズや衝撃に強く、耐久性に優れたステンレス素材は、愛犬・愛猫のための実用的な迷子札をはじめ、ゴルフコンペの景品、ビジネスシーンでの贈り物、周年記念のノベルティなど、多彩な用途でご活用いただけます。また、オプションでギフト用ボックスもご用意しており、そのまま贈り物としてお渡しいただくことも可能です。

最短5営業日でのスピーディーな出荷体制を整えているため、新生活のお祝いや急ぎのギフトニーズにも柔軟にお応えいたします。

◆商品概要

素材：ステンレス

プリント方法：レーザー加工(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoLaser)

対象：個人、クリエイター、法人・団体

納期：最短5営業日出荷

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

価格：

骨型ステンレス迷子札：1点あたり 税込1,320円～（プリント代込）

円形ステンレス迷子札：1点あたり 税込1,210円～（プリント代込）

ステンレス ネームストラップ：1点あたり 税込1,265円～（プリント代込）

ステンレスマネークリップ2種：1点あたり 税込1,705円～（プリント代込）

ステンレスゴルフマーカー：1点あたり 税込2,475円～（プリント代込）

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)

X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/