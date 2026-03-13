ナルミヤ・インターナショナルのECブランド「Lycee mine/リセマイン」より、2026 SUMMER スイムコレクションがいち早くお目見え！ご予約受付スタート。

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開する子ども服ブランド「Lycee mine（リセマイン）」より、2026年夏の新作スイムウェアが登場。公式通販サイト〈ナルミヤ オンライン〉・〈ナルミヤ オンライン 楽天店〉・〈ZOZO TOWN〉にてご予約受付しております。

Lycee mine スイムコレクション 2026 SUMMER

水着も“お洋服みたいに”かわいく！

フリルやリボン、こだわりのシルエットはまるでお洋服みたいなデザイン！

プールや海でも、おしゃれを思いっきり楽しめます。

⚫︎【SWIM】【UVカット】ティアードトップス・ティアードスカートセパレート水着

・価格：\4,290 (税込)

・サイズ：100-130cm

・カラー：ピンク・クリーム・ラベンダー・黒

左【SWIM】【UVカット】ティアードラッシュガード・フリルパンツセット

・価格：\4,290 (税込)

・サイズ：100-130cm

・カラー：ピンク・アイボリー・ブルーグレー

右【SWIM】【UV カット】裾フリルフルジップラッシュガード

・価格：\3,300 (税込)

・サイズ：100-130cm

・カラー：オフホワイト・ラベンダー・ミント

右【SWIM】【UVカット】レーストップス・バルーンパンツセパレート水着

・価格：\3,630 (税込)

・サイズ：100-130cm

・カラー：オフホワイト・ラベンダー・黒

水着選びのポイント

お洋服みたいでお着替えしやすいから、セパレートタイプが人気！予期せぬトイレタイムにも安心です。また、UVカット機能は日焼けからお肌を守るためだけでなく、疲れると体調を崩しやすいキッズにはマストです。ノースリーブデザインにはラッシュガードもお忘れなく！



リセの水着で、楽しい水遊びの時間を安心してすごしましょう！

⚫︎(右と左)【SWIM】【UV カット】花柄フリルラッシュガード・スカパンセット

・価格：\4,290 (税込)

・サイズ：100-130cm

・カラー：アイボリー・ライトピンク・紺・ミント

左【SWIM】【UVカット】カラバリ豊富セパレート水着（スクール対応あり)

・価格：\3,630 (税込)

・サイズ：100-130cm

・カラー：赤・ラベンダー・アイボリー・ピンク・黄・紺・サックス

右【SWIM】【UVカット】リボン付きカーディガン型ラッシュガード

・価格：\3,300 (税込)

・サイズ：100-130cm

・カラー：ライトピンク・黒・サックス

ご予約はこちらから(https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/Lyceemine_swimwear2026.aspx)

〈Lycee mine〉（リセマイン）について

大人っぽさとガーリー感のバランスが絶妙なガールズECブランド。

シンプルだけどかわいいポイントがデザインのどこかに隠れていて普段使いからちょっとしたお出かけまでプチプラで揃っています。

対象： Girls / 90-150cm

リセマイン ブランドページ :https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/32/公式オンラインショップ NARUMIYA ONLINE@lyceemine_official :https://www.instagram.com/lyceemine_official/公式インスタグラム

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx