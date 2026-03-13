細音啓×素与雨々の新鋭タッグ！「ワールドエンダー　―世界に嫌われた君とのＮ回目―」が新連載開始!!　『ヤングアニマル』6号 3月13日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』6号を3月13日（金）に発売いたしました。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/

【表紙&巻頭グラビア】一ノ瀬瑠菜

『ヤングアニマル』26年6号【表紙&巻頭グラビア】一ノ瀬瑠菜（撮影：フジシロタカノリ）

ヤングアニマルに”るたん”が初登場!

19歳になったばかりの、まっさらな瞬間♪

淡く揺れる儚さと、光をまとったような透明感に惹き込まれること間違いなし♪

新連載！「ワールドエンダー ―世界に嫌われた君とのＮ回目―」（原作／細音啓 漫画／素与雨々）が巻頭カラーで登場！

【特別ふろく】「一ノ瀬瑠菜」両面クリアファイル巻頭カラー「ワールドエンダー ―世界に嫌われた君とのＮ回目―」（原作／細音啓 漫画／素与雨々）

人気ライトノベル作家と超画力新人が夢のタッグ!

愛が試されるSFバトルファンタジー!

「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作／海空りく 漫画／真じろう）がカラーつきで登場！

カラーつき「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作／海空りく 漫画／真じろう）

グランドオーダーとの死闘が始まる!!

待望のコミックス2巻は3月27日（金）発売！

ヤングアニマルコミックス「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作／海空りく 漫画／真じろう）2巻

「捕虜英雄～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」 2巻

■著者名： 原作／海空りく 漫画／真じろう

■ISBNコード：9784592165552

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.3.27

「次にくる無双ファンタジー漫画」大筆頭の爽快バトルアクション、第２巻!!

魔力を持たないがゆえに、剣の実力は最強ながら「劣等種」として差別されてきた剣奴・ディノ。

敵国の王女に見初められ、魔法だらけの世界を剣の腕のみで成り上がる!!

集中連載、好評につき早くも帰還★「いぬめし」（家田明歩）がカラーつきで登場！

カラーつき「いぬめし」（家田明歩）

犬のぽてとが“料理”に挑戦するショートコメディ！

出張掲載！「偏差値40からの【勇者受験】 ～毒親だった私が異世界で息子を勇者の名門校に合格させます～」（原作／あかほりさとる 漫画／棚橋なもしろ シナリオ協力／アカマツリョウ）

「偏差値40からの【勇者受験】 ～毒親だった私が異世界で息子を勇者の名門校に合格させます～」（原作／あかほりさとる 漫画／棚橋なもしろ シナリオ協力／アカマツリョウ）

電子コミックス1巻3月27日（金）発売記念で出張掲載！

転生した先は“勇者受験”が過熱する異世界!?

今度こそ息子を勇者の名門校へ！親子の受験と再生の物語！

【巻末グラビア】村下小粒

【巻末グラビア】村下小粒（撮影：青山裕企）

界隈で大人気!

レトロゲームアイドルの村下小粒ちゃんがヤングアニマルに初登場!

ゲーセンミカドの店内で撮影したグラビアは超プレミア級です♪

【「ヤングアニマル」2026年6号】

●発売日：2026年3月13日（金）発売

●判型：B5判

●定価：510円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など