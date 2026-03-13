細音啓×素与雨々の新鋭タッグ！「ワールドエンダー ―世界に嫌われた君とのＮ回目―」が新連載開始!! 『ヤングアニマル』6号 3月13日（金）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』6号を3月13日（金）に発売いたしました。
【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)
『ヤングアニマル』26年6号
【表紙&巻頭グラビア】一ノ瀬瑠菜
【表紙&巻頭グラビア】一ノ瀬瑠菜（撮影：フジシロタカノリ）
ヤングアニマルに”るたん”が初登場!
19歳になったばかりの、まっさらな瞬間♪
淡く揺れる儚さと、光をまとったような透明感に惹き込まれること間違いなし♪
【特別ふろく】「一ノ瀬瑠菜」両面クリアファイル
新連載！「ワールドエンダー ―世界に嫌われた君とのＮ回目―」（原作／細音啓 漫画／素与雨々）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「ワールドエンダー ―世界に嫌われた君とのＮ回目―」（原作／細音啓 漫画／素与雨々）
人気ライトノベル作家と超画力新人が夢のタッグ!
愛が試されるSFバトルファンタジー!
「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作／海空りく 漫画／真じろう）がカラーつきで登場！
カラーつき「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作／海空りく 漫画／真じろう）
グランドオーダーとの死闘が始まる!!
待望のコミックス2巻は3月27日（金）発売！
ヤングアニマルコミックス「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作／海空りく 漫画／真じろう）2巻
「捕虜英雄～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」 2巻
■著者名： 原作／海空りく 漫画／真じろう
■ISBNコード：9784592165552
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2026.3.27
「次にくる無双ファンタジー漫画」大筆頭の爽快バトルアクション、第２巻!!
魔力を持たないがゆえに、剣の実力は最強ながら「劣等種」として差別されてきた剣奴・ディノ。
敵国の王女に見初められ、魔法だらけの世界を剣の腕のみで成り上がる!!
集中連載、好評につき早くも帰還★「いぬめし」（家田明歩）がカラーつきで登場！
カラーつき「いぬめし」（家田明歩）
犬のぽてとが“料理”に挑戦するショートコメディ！
出張掲載！「偏差値40からの【勇者受験】 ～毒親だった私が異世界で息子を勇者の名門校に合格させます～」（原作／あかほりさとる 漫画／棚橋なもしろ シナリオ協力／アカマツリョウ）
「偏差値40からの【勇者受験】 ～毒親だった私が異世界で息子を勇者の名門校に合格させます～」（原作／あかほりさとる 漫画／棚橋なもしろ シナリオ協力／アカマツリョウ）
電子コミックス1巻3月27日（金）発売記念で出張掲載！
転生した先は“勇者受験”が過熱する異世界!?
今度こそ息子を勇者の名門校へ！親子の受験と再生の物語！
【巻末グラビア】村下小粒
【巻末グラビア】村下小粒（撮影：青山裕企）
界隈で大人気!
レトロゲームアイドルの村下小粒ちゃんがヤングアニマルに初登場!
ゲーセンミカドの店内で撮影したグラビアは超プレミア級です♪
【「ヤングアニマル」2026年6号】
●発売日：2026年3月13日（金）発売
●判型：B5判
●定価：510円（税込）
●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など