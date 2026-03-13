【iPhone17e発売記念】ガラスフィルム ＆ スマホケース 特集！【 シズカウィル 】

★シズカウィル製品の組み合わせ紹介★

山口コーポレーション株式会社

人気の高いガラスフィルムとスマホケースのおすすめ組み合わせをご紹介しています。シズカウィル製品同士であれば相性保証があるため、安心してご使用いただけます。掲載している組み合わせ以外でも、お好みのガラスフィルムとケースを自由に選んで組み合わせることができ、自分に合ったスタイルでスマートフォンを保護できます。

●クリアガラスフィルムとレザーケースの組み合わせ

画面をしっかり守る高硬度クリアガラスフィルムと、シンプルで上質なレザーケースを組み合わせたおすすめセットです！

クリアガラスフィルムは高い防御力で画面をキズや衝撃から守りながら、透明度の高いクリアな表示を実現。レザーケースは落ち着いたデザインで手になじみ、日常使いでもスマートに持ち運べます。保護性能とデザイン性を兼ね備えた組み合わせで、大切なスマートフォンを快適にお使いいただけます！

●ブルーライトカットとハイブリット9の組み合わせ

ブルーライトを軽減するガラスフィルムと、MagSafe対応のハイブリッド9ケースを組み合わせたおすすめセットです！

ブルーライトカットガラスフィルムは画面をキズや衝撃から守りながら目への負担を軽減し、日常のスマートフォン使用をより快適にサポートします。ハイブリッド9ケースはMagSafeに対応し、高品質TPU素材で落下時の衝撃からスマートフォンをしっかり守ります。保護性能と機能性を兼ね備えた組み合わせで、大切なスマートフォンを安心してお使いいただけます！

ガラスフィルムのリンクはこちら！

楽天：https://x.gd/n26JI

yahoo：https://x.gd/4HTTb

スマホケースのリンクはこちら！

楽天：https://x.gd/TtP0R(https://x.gd/cH9yQ)

yahoo：https://x.gd/T1Jq0(https://x.gd/O5LRk)

■安心の365日保証

万が一の破損や不具合にも対応できる365日保証をご用意しています。

落下による割れやキズ、気泡などのトラブルが発生した場合でも、保証期間内であれば交換品をお届けします。

ご購入後も安心してお使いいただけるサポート体制で、大切なスマートフォンをしっかり守ります。

★シズカウィル限定セール開催★

楽天市場内のシズカウィルにて 当店限定セールとして全商品10％OFFクーポンを配布中！お得にお買い物できるチャンスをぜひお見逃しなく！

新機種のiPhone17eに使える10％OFFクーポンはこちら!

https://x.gd/AFISx

クーポンやお得な情報がまとめて掲載されたセール会場はこちら！

https://www.rakuten.co.jp/shizuka-will-/

お得に購入できるチャンスは今だけ。ぜひチェックしてみてください！

《山口コーポレーション株式会社について》

会社名：山口コーポレーション株式会社

本社：〒759-2213 山口県美祢市大嶺町西分10667番地1

代表者：代表取締役社長 山口貴嗣

事業内容：スマートフォンアクセサリー通信販売（輸出入販売事業）、ホームページ制作、

広告・印刷物制作

shizukawill 商標登録番号：第5883712号

公式サイト： https://yamaguchi-corp.com/(https://yamaguchi-corp.com/)

シズカウィル公式オンラインストア： https://shizukawill.co.jp/