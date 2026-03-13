ガラパゴス、「AIR Design」でUGC風動画のAI生成・制作に対応。高品質な動画広告を高速量産

株式会社ガラパゴス

AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中平健太）は、最新の生成AI技術を活用した「UGC風動画」制作に対応したことをお知らせいたします。SeedanceやMidjourney、Nano-BananaなどのAIモデルを組み合わせることで、従来の撮影プロセスを経ることなくUGC風動画制作を実現します。

背景：高まるUGC需要と制作現場の課題

SNS広告では、企業が作り込んだ広告よりも一般ユーザーの投稿に近い「UGC風動画」の方が、視聴者に受け入れられやすく、購入検討を後押しする効果が期待されています。しかし、その制作現場では以下の課題が大きな障壁となっています。

「UGC風動画」制作サービスの概要

- リソースと管理：実際のユーザーへの依頼やディレクションが難しく、個人情報や肖像権の管理の手間が大きい。- コスト：インフルエンサーやモデルへの依頼は費用がかさみ、複数パターンの制作が困難。- 制作プロセス：撮影・編集に時間がかかり、広告運用のPDCAスピードに制作が追いつかない。

これらの課題に対し、AIR Designでは、「Seedance」、「Midjourney」、「Nano-Banana」といったAI技術を活用することで、高品質なUGC風動画を高速に制作する体制を構築しました。

これにより、従来必要だった撮影プロセスを経ることなく、使用感や日常の生活シーンを表現した動画制作が可能になりました。

本機能が提供する価値について

「AIR Design」とは

- 撮影・キャスティング不要によるコストと工数の削減 スタジオ撮影やモデルの手配が不要なため、制作コストを大幅に圧縮できます。また、実在の人物を起用しないため、個人情報や肖像権の管理にかかる手間も削減できます。- 最新AI技術による自然な表現 AI技術を活用することで、SNSに自然に馴染む「リアルな口コミ感」を演出し、ユーザーの共感と信頼を獲得します。- 勝ちパターンを見つけるための「高速な制作・検証サイクル」を実現従来の動画制作に比べて、短期間でのバリエーション展開が可能です。ターゲットや訴求軸を変えた複数の動画を短期間で制作・検証し、広告効果を最大化する「勝ちクリエイティブ」を迅速に見つけ出します。

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームがクライアントに伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて高い勝率が期待できるクリエイティブを制作します。独自開発のデータ活用ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

株式会社ガラパゴスについて

AIR Designについて :https://airdesign.ai/

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)