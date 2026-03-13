『ATMOSFAR』ウィッシュリスト15万人突破！2026年第2四半期（4月～6月）に早期アクセス開始決定！物語の核心と惑星の脅威に迫る最新映像を本日公開

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、最大4名での協力プレイに対応した空島探索サバイバルアドベンチャー『ATMOSFAR（アトモスファー）』において、Steam(R)のウィッシュリスト登録者数が15万人を突破したこと、また本作の早期アクセス開始時期が、2026年第2四半期（4月～6月）に決定したことをお知らせいたします。

あわせて、世界的なゲームショーケース「Future Games Show: Spring Showcase 2026」にて本作のストーリーラインに初めて触れ、惑星タイコスの過酷な一面を浮き彫りにした最新映像を本日公開いたしました。

■『ATMOSFAR』最新トレーラー：

https://youtu.be/-QszCtj7bSw(https://youtu.be/-QszCtj7bSw)

■世界中のゲームファンから高い注目を集め、ウィッシュリスト15万人を突破！

スウェーデンの新進気鋭スタジオApog Labsが手がける『ATMOSFAR』は、Steam Next フェスで話題を呼び、Steamでのウィッシュリスト登録者数が15万人を突破いたしました。

今回のマイルストーン到達を受け、2026年第2四半期の早期アクセス開始に向け、開発チーム一同さらなるクオリティアップに励んでまいります。ぜひ、今後の続報にもご期待ください。





■最新映像を公開

本日公開された最新トレーラーでは、これまで謎に包まれていた本作のストーリーに初めて言及。人類がタイコスで直面する真相など、物語の断片が明かされます。

また、美しい空島が浮かぶ惑星としての姿だけでなく、危険な原生生物の脅威や牙を剥く過酷な気象現象など、惑星の危機溢れる別の一面を初公開。





Steamページはこちら： https://store.steampowered.com/app/1798230/ATMOSFAR/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/1798230/ATMOSFAR/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

※ぜひウィッシュリストへの登録をお願いいたします。





■ゲームの特徴

無数の空島が浮かぶ神秘の『惑星タイコス』を舞台に、危険と謎に満ちた空の旅を通じて、星の真実を暴く探索アドベンチャーゲームです。無限に広がる天空のオープンワールドを、飛行艇『ワスプ』で駆け巡ろう。



■『惑星タイコス』とは：

雲海に広がる無数の空島が浮かぶ謎に満ちた惑星で、ジャングル・草原・岩山など豊富な地形の中で独自の生物が生態系を育んでおり、時に激しい雷雨なども発生します。

■『ワスプ』とは：

プレイヤーが操縦する飛行艇『ワスプ』には、折りたたみ式のキャンプを展開できる『汎用型ワスプ』や、重いものを持ち上げることのできる『運送型ワスプ』、空を偵察することができる『探索型ワスプ』、敵生命体と戦うことができる『戦闘型ワスプ』などさまざまな種類が存在します。

■『クラウドクルーザー』とは：

プレイヤーの拠点となる移動式巨大飛行船『クラウドクルーザー』は、『ワスプ』の整備や、船内のレイアウトのカスタマイズなど、冒険を支える基地になります。



■『ATMOSFAR』概要

対応機種： Steam/Epic Games Store

ジャンル： 空島探索アドベンチャー

発売日： 2026年第2四半期（4月～6月）早期アクセス開始予定

プレイ人数： 1人（早期アクセス時に最大4人の協力プレイ対応予定）

言語： 日本語 / 英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / ブラジルポルトガル語

発売： 集英社ゲームズ

開発： Apog Labs

コピーライト： (C)Apoapsis Game Laboratories AB / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

『ATMOSFAR』集英社ゲームズサイトURL：

https://shueisha-games.com/games/atmosfar/(https://shueisha-games.com/games/atmosfar/)

『ATMOSFAR』SteamページURL：

https://store.steampowered.com/app/1798230/ATMOSFAR/(https://store.steampowered.com/app/1798230/ATMOSFAR/)

■Apog Labs

スウェーデンのマルメに拠点を置く新進気鋭のインディースタジオ。天空のオデッセイ『ATMOSFAR』の開発元であり、過去には世界最大の空港経営シミュレーションゲーム『Airport CEO』を手がけています。

(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

(C) 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.Epic, Epic Games, and the Epic Games logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.