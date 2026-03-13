“うえの桜フェスタ2026”　～上野の桜と日本全国47都道府県グルメ＆エンタメが大集合！～

株式会社第一通信社

一般社団法人上野観光連盟（東京都台東区上野、理事長：長岡信裕）は、桜が満開の季節の上野公園で

『うえの桜フェスタ２０２６』を3/14（土）～4/5（日）の2３日間開催いたします。

上野商店街の店や日本全国47都道府県ご当地グルメの店が100店舗以上が出店するフードコートと様々なアーティストのLIVEを全３会場で開催。上野公園は、日本で最も多くの桜の花見客が来ると言われておりますので、まさに桜満開の中、食とお花見が楽しめるイベントとなります。

そして、今年も「うえの桜フェスタ」応援ゲストとして、ダチョウ倶楽部の寺門ジモンさんがセレモニーに登場します。イベント内でも寺門ジモンさんのYouTubeチャンネル「寺門ジモンのウザちゃんねる」とコラボし、ジモンさんプロデュース店舗によるスペシャルメニューやスタンプラリーも開催します。また新浜レオンさんや秋川雅史さんのスペシャルLIVE等盛りだくさんの内容となっております。

そして、今年は東日本大震災から15年という事もあり「東北の玄関口」上野として改めて募金活動等の復興支援活動も行ってまいります。

『うえの桜フェスタ２０２６』～上野の桜と日本全国47都道府県グルメ＆エンタメが大集合！～

日時：３月１４日（土）～４月５日（日） 10：00～22：00（最終日のみ21：00終了）

会場：上野恩賜公園 噴水広場、袴腰広場、不忍蓮見広場（蓮見デッキ前）

主催：一般社団法人上野観光連盟 後援：東部公園緑地事務所、台東区、福島民報社

■上野公園 噴水広場会場

●開花セレモニー（オープニングセレモニー） 3月19日（木）11:00～

応援ゲストとして寺門ジモンさんが登場

●「寺門ジモンのウザちゃんねる」ショップも期間中登場！

ジモンプロデュース店舗「肉焼き屋D-29」で東北産の牛肉メニューやグッズ販売！

●「寺門ジモンのウザちゃんねる」内で紹介された上野・湯島の名店を巡るスタンプラリー

も開催

●上野の店舗をはじめとした日本全国47都道府県のご当地メニューなど１００店舗以上が

参加するフードコート

肉の大山「特製大山メンチ」青森県産陸奥湾産ホタテ焼き福島 浪江焼きそば

●秋川雅史スペシャルステージ 3月15日（日）13：00～、15：00～

●新浜レオンスペシャルステージ 4月4日（土）15：00～

●DJダイノジ スペシャルステージ 3月20日（金祝）19：00～、3月27日（金）19：00～

●47都道府県 応援アイドルステージ

●期間中、毎日各アーティストによるLIVEステージ

■上野公園 袴腰広場会場

●上野の名店弁当販売

伊豆榮あんみつ みはし厳選洋食さくらい

●期間中、毎日各アーティストによるLIVEステージ

■上野公園 不忍蓮見広場（蓮見デッキ前）

●インスタ映え確実！蓮見デッキに「風車回廊」が出現！

●らーめん横丁とキッチンカーグルメ

【らーめん三藤】地鶏とはまぐりの醤油そば

詳細はコチラ → https://enjoy.ueno.or.jp/sakurafes2026/