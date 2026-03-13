【岐阜県飛騨市】飛騨市河合町「なかんじょ川施設」の利活用に関するサウンディング型市場調査を実施します

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）では、なかんじょ川施設の利活用に向け、民間事業者が持つ効果的で実現性の高いアイデアやノウハウを活用方針・公募条件等に積極的に取り入れるため、直接対話（サウンディング型市場調査）を実施します。

岐阜県飛騨市河合町元田地内に設置されている「なかんじょ川施設」は、白川村へ抜ける国道360号天生峠手前の一級河川小鳥川沿いに位置するキャンプ場であり、釣り公園を併設した飛騨市の公の施設です。魚の手掴みや釣りといった川遊び体験ができる人工河川をはじめ、バンガローやコテージ、オートキャンプサイトを備えています。

これまで、当該施設は指定管理者によって運営されてきましたが、令和８年度から令和12年度までの次期運営者募集に対し応募が無かったことから、今後、指定管理者制度にとらわれない手法も含め、幅広く施設の利活用を検討する必要が生じています。また、施設の老朽化に対し、市による投資も難しい中、持続可能な方法も併せて模索しなければなりません。

そこで、今後の活用方針・公募条件等の検討にあたり、民間事業者が持つ効果的で実現性の高いアイデアやノウハウを積極的に取り入れるため、直接対話（サウンディング型市場調査）を実施し、様々な提案を募集します。

１ 対象施設

なかんじょ川施設

所在地：岐阜県飛騨市河合町元田1085番地

２ スケジュール

サウンディング参加申込 令和８年３月１３日（金）～４月１０日（金）

提案書の提出期限 令和８年５月１５日（金）

サウンディングの実施 令和８年６月２日（火）～６月１０日（水）

３ 対象者

対象施設における事業に参画する意向のある団体、法人又は法人のグループ

４ 主なサウンディングの項目

１. 施設の利活用イメージ等

２. 事業化の課題・条件等

３. その他

５ 調査の実施方法等

詳しくは市ホームページ(https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/23/81349.html)のサウンディング型市場調査実施要領をご確認ください。

https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/23/81349.html

６ 問い合わせ

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約21,500人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約93％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれたまちです。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

