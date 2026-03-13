カインズ モザイクモール港北店　2026年夏オープン

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、2026年夏に「カインズ モザイクモール港北店」が、株式会社阪急商業開発が運営する横浜市都筑区のショッピングセンター「モザイクモール港北」2階にオープンすることをお知らせします。

横浜市都筑区への出店は今回が初めてとなります。

店舗イメージ（写真はカインズ リヴィン田無店）

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。その価値を地域の皆さまへお届けする拠点として、「カインズ モザイクモール港北店」を出店します。横浜市都筑区は約21万人が暮らすエリアで、計画的に整備された「港北ニュータウン」を中心とし、新興住宅が立ち並ぶほか、自然豊かな環境も整備され、多機能かつ調和のとれたまちづくりが進んでいます。子育てのしやすさや生活利便性が評価され、ファミリー層の流入が続く成長エリアです。大型商業施設や公園、緑道が充実し、広域からのアクセスにも便利な立地です。

「カインズ モザイクモール港北店」は、「ここは暮らしのセントラルパーク」をコンセプトに大規模リニューアルを進める「モザイクモール港北」の2階へ新規出店します。横浜市営地下鉄「センター北駅」前ペデストリアンデッキ直結の利便性を活かし、日常的に立ち寄りやすい環境の中で、地域の皆さまのくらしに寄り添う店舗を目指します。

店内には、カインズオリジナル商品をはじめ、日用品やペット用品など、毎日のくらしに欠かせないアイテムを幅広く取り揃え、お求めやすい価格でご提供します。また、共同住宅が多い地域特性を踏まえ、リフォームやエクステリアなど工事を伴うご相談が可能な専門カウンターを設け、住まいに関するお悩みをワンストップで対応します。さらに、子育て世代から支持の高い電動自転車は豊富なラインアップを取りそろえ、購入後の点検・メンテナンスまで含めた充実のアフターサポート体制で、便利で快適なくらしをサポートします。

店舗の詳細は、改めてお知らせします。

＜店舗概要＞

＜カインズについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/623_1_781a096b6388426600b4d53477427a26.jpg?v=202603131051 ]

株式会社カインズは、29都道府県下に263店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/623_2_37bdedc29ef685f624b67ac2aafa34d4.jpg?v=202603131051 ]

※カインズ モザイクモール港北店は含みません。