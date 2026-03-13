



放送大学徳島学習センターは、2026年3月21日（土）、徳島県立図書館において講演会「コンピュータによる文字認識の過去・現在・未来」を開催します。

講師は崇城大学（旧熊本工業大学）元教授の木村義政氏。

スマートフォンなどに使われている文字認識技術の歴史や進化、社会での活用について紹介します。

参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。

【開催の背景】

近年、スマートフォンや各種デジタル機器の普及により、コンピュータが人間のように文字を読み取る「文字認識技術」は、私たちの身近な場面で広く利用されるようになりました。

郵便物の仕分けや文書の電子化など、さまざまな分野で活用されており、デジタルトランスフォーメーション（DX）を支える重要な技術としても注目されています。

本講演会では、1960年代に始まった文字認識技術の発展の歴史を振り返るとともに、社会の中でどのように活用されてきたのかを紹介します。

また、近年急速に発展している人工知能（AI）との関係についても解説し、これからの文字認識技術の可能性について考えます。

【講師コメント】

講師の木村義政氏は、今回の講演について次のように話しています。

「いまやスマートフォンが人間のように文字を読み取る時代が来ています。

この技術は1968年の郵便番号自動読取区分機から始まりました。

その後、1980年代になってついに漢字が読めるようになり世界一になります。

この講演では、文字認識がどのように進化しどんな製品でどう使われてきたかを紹介します。

また近年、ビジネス改革の手段として注目されているデジタルトランスフォーメーション（DX）において文字認識が果たす役割や、昨年ノーベル物理学賞を受賞した人工知能（AI）との関連についてもお話しします。」

【講演会概要】

講演会名：コンピュータによる文字認識の過去・現在・未来

日時：2026年3月21日（土）13:00～15:00

会場：徳島県立図書館3階 集会室1（県立文化の森総合公園内）

講師：木村 義政 崇城大学（旧熊本工業大学）元教授

参加費：無料 定員：40名 申込：要申込

【 講演会についての問い合わせ ・参加申込先】

放送大学徳島学習センター

TEL：088-602-0151