【Phoenix PRO】“感覚トレード依存”から脱却へ――AI×戦略分析で再現性を標準化する次世代MT4自動売買EAを発表

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード経験者が直面する「再現性の壁」を構造的に解決するMT4対応自動売買EA「Phoenix PRO」を発表しました。AI的思考と戦略分析を融合し、エントリーから利確・損切り・資金防御までを一貫ロジックで自動化。感覚に依存した判断を排除し、安定運用を目指すトレーダーのための“構造化された運用環境”を提供します。

■トレード上級者が必ずぶつかる“見えない天井”

一定の経験を積んだトレーダーは、ある段階で気づきます。

手法はある。
相場観もある。
勝てる月もある。

しかし――

資金曲線が安定しない。

・大きく伸びた後に崩れる
・ドローダウンが精神を削る
・検証とリアルの差が埋まらない
・感情を抑えられない自分に失望する

この壁の正体は何か。

それは「構造の欠如」です。

Phoenix PROは、この構造の欠如を埋めるために開発されました。

■Phoenix PROの本質は“自動売買”ではない

Phoenix PROは単なるEAではありません。

本質は、
トレード判断の構造化です。

多くのトレーダーは、
優位性を持ちながら、

・実行の揺らぎ
・感情介入
・例外判断

によって優位性を壊しています。

Phoenix PROは、その“壊れる瞬間”を排除します。

■エントリーの標準化：3点一致のみ実行

遅行スパンアロー
背景バイアス
雲（Span Model）

この3条件が揃わなければエントリーしない設計。

「今回は例外」
という裁量的解釈を許さない。

これは、思考の自動化です。

曖昧さを排除することで、
トレードの質を均質化します。

■利確の進化：利益最大化のアルゴリズム

Rikaku Histogramにより、

・勢いのピークを視覚化
・反転兆候を数値化
・ATR基準でトレーリング

を実装。

これにより、

“怖いから利確する”
“欲張って利益を吐き出す”

といった感情型決済を排除。

利益の取り方を、
戦略的に標準化します。

■損切りと資金防御：生存戦略の実装

トレードは攻撃ではなく、生存ゲーム。

Phoenix PROは、

・雲抜け自動損切り
・Entry Guardによる誤発注防止
・Margin SaverによるDD管理

を標準搭載。

守りがあるから攻められる。

生き残る構造が、利益を生む。

これは短期視点ではなく、長期視点の設計思想です。

■AI的発想と戦略分析の融合

