【Phoenix PRO】“感覚トレード依存”から脱却へ――AI×戦略分析で再現性を標準化する次世代MT4自動売買EAを発表
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343524/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード経験者が直面する「再現性の壁」を構造的に解決するMT4対応自動売買EA「Phoenix PRO」を発表しました。AI的思考と戦略分析を融合し、エントリーから利確・損切り・資金防御までを一貫ロジックで自動化。感覚に依存した判断を排除し、安定運用を目指すトレーダーのための“構造化された運用環境”を提供します。
■トレード上級者が必ずぶつかる“見えない天井”
一定の経験を積んだトレーダーは、ある段階で気づきます。
手法はある。
相場観もある。
勝てる月もある。
しかし――
資金曲線が安定しない。
・大きく伸びた後に崩れる
・ドローダウンが精神を削る
・検証とリアルの差が埋まらない
・感情を抑えられない自分に失望する
この壁の正体は何か。
それは「構造の欠如」です。
Phoenix PROは、この構造の欠如を埋めるために開発されました。
■Phoenix PROの本質は“自動売買”ではない
Phoenix PROは単なるEAではありません。
本質は、
トレード判断の構造化です。
多くのトレーダーは、
優位性を持ちながら、
・実行の揺らぎ
・感情介入
・例外判断
によって優位性を壊しています。
Phoenix PROは、その“壊れる瞬間”を排除します。
■エントリーの標準化：3点一致のみ実行
遅行スパンアロー
背景バイアス
雲（Span Model）
この3条件が揃わなければエントリーしない設計。
「今回は例外」
という裁量的解釈を許さない。
これは、思考の自動化です。
曖昧さを排除することで、
トレードの質を均質化します。
■利確の進化：利益最大化のアルゴリズム
Rikaku Histogramにより、
・勢いのピークを視覚化
・反転兆候を数値化
・ATR基準でトレーリング
を実装。
これにより、
“怖いから利確する”
“欲張って利益を吐き出す”
といった感情型決済を排除。
利益の取り方を、
戦略的に標準化します。
■損切りと資金防御：生存戦略の実装
トレードは攻撃ではなく、生存ゲーム。
Phoenix PROは、
・雲抜け自動損切り
・Entry Guardによる誤発注防止
・Margin SaverによるDD管理
を標準搭載。
守りがあるから攻められる。
生き残る構造が、利益を生む。
これは短期視点ではなく、長期視点の設計思想です。
■AI的発想と戦略分析の融合
Phoenix PROは、
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード経験者が直面する「再現性の壁」を構造的に解決するMT4対応自動売買EA「Phoenix PRO」を発表しました。AI的思考と戦略分析を融合し、エントリーから利確・損切り・資金防御までを一貫ロジックで自動化。感覚に依存した判断を排除し、安定運用を目指すトレーダーのための“構造化された運用環境”を提供します。
■トレード上級者が必ずぶつかる“見えない天井”
一定の経験を積んだトレーダーは、ある段階で気づきます。
手法はある。
相場観もある。
勝てる月もある。
しかし――
資金曲線が安定しない。
・大きく伸びた後に崩れる
・ドローダウンが精神を削る
・検証とリアルの差が埋まらない
・感情を抑えられない自分に失望する
この壁の正体は何か。
それは「構造の欠如」です。
Phoenix PROは、この構造の欠如を埋めるために開発されました。
■Phoenix PROの本質は“自動売買”ではない
Phoenix PROは単なるEAではありません。
本質は、
トレード判断の構造化です。
多くのトレーダーは、
優位性を持ちながら、
・実行の揺らぎ
・感情介入
・例外判断
によって優位性を壊しています。
Phoenix PROは、その“壊れる瞬間”を排除します。
■エントリーの標準化：3点一致のみ実行
遅行スパンアロー
背景バイアス
雲（Span Model）
この3条件が揃わなければエントリーしない設計。
「今回は例外」
という裁量的解釈を許さない。
これは、思考の自動化です。
曖昧さを排除することで、
トレードの質を均質化します。
■利確の進化：利益最大化のアルゴリズム
Rikaku Histogramにより、
・勢いのピークを視覚化
・反転兆候を数値化
・ATR基準でトレーリング
を実装。
これにより、
“怖いから利確する”
“欲張って利益を吐き出す”
といった感情型決済を排除。
利益の取り方を、
戦略的に標準化します。
■損切りと資金防御：生存戦略の実装
トレードは攻撃ではなく、生存ゲーム。
Phoenix PROは、
・雲抜け自動損切り
・Entry Guardによる誤発注防止
・Margin SaverによるDD管理
を標準搭載。
守りがあるから攻められる。
生き残る構造が、利益を生む。
これは短期視点ではなく、長期視点の設計思想です。
■AI的発想と戦略分析の融合
Phoenix PROは、