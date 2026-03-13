万代シテイの『ばんにゃい』が『どら焼き』になった！？ かわい～いどら焼き『ばんにゃいどら焼き』が限定プレ販売！
新潟市の万代シテイ公式マスコットキャラクター『ばんにゃい』と万代シテイバスセンター1Fの飲食店『SUMER(シュメール)』がコラボした『ばんにゃいどら焼き』(通称：ばんどら)ができました♪
まずは、数量限定でプレ販売会決定！
2026年3月15日(日)＠SUMER店頭にて
11:00の開店から販売します！
★『ばんにゃいどら焼き』(通称：ばんどら)について
王道のあんこを挟んだおいし～いどら焼きに
可愛いばんにゃいのお顔を焼印した、おいしくて可愛いどら焼き♪
SUMER万代店で販売♪
１個 \200(税込)
※3/15（日)にプレ販売会、以後の通常販売は、お店のインスタ→
https://www.instagram.com/sumer_lp/ 等でお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344050/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344050/images/bodyimage2】
★SUMER万代店
新潟市中央区万代1丁目6-1バスセンタービル1F
<問> TEL：025-250-1356
公式Instagram：https://www.instagram.com/sumer_lp/
配信元企業：株式会社ライブポート
