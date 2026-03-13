世界の接続ネットワーク拡大に伴い、IoT通信サービス市場は2035年までに4,315億4,000万ドルに到達すると予測
大規模なデバイス接続とデジタルインフラ投資の加速により、業界の収益は2025年の343億ドルから2030年には1,261億1,000万ドルへと拡大すると見込まれている。
接続経済における通信ネットワークの役割拡大
通信ネットワークは、接続技術の急速な拡大を支える重要なデジタル基盤へと進化している。産業界では、デバイス管理、業務の自動化、分散システムからのリアルタイムデータ収集のために、IoT対応通信プラットフォームへの依存が高まっている。IoT通信サービス市場は2025年に343億ドルに達し、2030年には1,261億1,000万ドル、さらに2035年には4,315億4,000万ドルへと拡大すると予測されている。これは、製造、輸送、医療、スマートインフラなどの分野で企業が接続エコシステムを拡大していることが背景にある。
政府主導のプログラムと初期IoT導入が市場拡大を支援
IoT通信サービス市場の初期成長は、ブロードバンド普及の拡大や地方地域におけるデジタル接続性の向上を目的とした政府政策と密接に関連していた。スマートユーティリティネットワークや高度計測システムの拡大も、数百万台の接続デバイスを支える通信サービスの需要を高めた。同時に、産業および商業分野でIoT技術の導入が急速に進んだことで、通信事業者はデジタルトランスフォーメーションを支える重要な役割を担うようになった。一方で、高い導入コストやデバイス通信量の増加によるネットワーク混雑といった課題も存在した。
次世代ネットワーク技術が将来の市場拡大を牽引
今後のIoT通信サービス市場の成長は、通信インフラの進化によって大きく左右される。第五世代移動通信システムの導入は、デバイス接続容量の大幅な向上、通信遅延の低減、大規模IoTエコシステムの構築を可能にすると期待されている。また、通信インフラの拡大、低消費電力広域ネットワークの普及、スマートシティ技術の急速な導入も市場拡大を支える要因となる。ただし、サイバーセキュリティ上の脆弱性、専門技術人材の不足、地政学的な貿易摩擦といったリスクへの対応が求められる。
デジタルプラットフォームと高度接続がサービス能力を変革
通信事業者は、より高度な接続サービスを提供するため、IoTサービスプラットフォームに先進技術を統合している。人工知能、クラウドコンピューティング、大規模データ解析は、通信企業が予測監視、自動ネットワーク管理、リアルタイム運用分析を提供することを可能にしている。産業環境では、高度な自動化生産システムを支える専用第五世代ネットワークへの関心が高まっている。また、従来の通信インフラが整備されていない遠隔地域では、衛星通信を活用した接続ソリューションの拡大も進んでいる。
企業向けデバイス管理サービスが最大のサービス分野
IoT通信サービス市場では、企業が接続デバイス環境を導入・維持するためのさまざまなサービスが提供されている。2025年には、デバイスおよびアプリケーション管理サービスが市場の29.3％を占め、100億6,000万ドル規模となり最大のセグメントとなった。これらのサービスにより、企業は複雑なIoTネットワークにおけるデバイス性能の監視、システム更新の管理、運用の安定性維持を行うことができる。今後は、IoT課金およびサブスクリプション管理サービスが2030年までに年平均40.6％で最も速く成長すると予測されており、大規模デバイスネットワークを管理するための拡張可能な課金プラットフォームの需要が高まっている。
