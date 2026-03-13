【限定20名・無料セミナー】″脱PDF″が経理を変える。 ー プラットフォームを軸に、BPOまで含めて考える請求・支払DX ー
トレードシフトジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）と株式会社電算システム（本社：岐阜県岐阜市／東京都中央区）は、請求・支払領域におけるDX推進をより実行フェーズまで加速させることを目的に協業を強化し、業務DXの実行支援体制を構築しています。
その取り組みの一環として、2026年3月24日（火）、共催セミナーを開催いたします。
■ 背景
請求書の電子化は進展している一方で、PDFを前提とした業務運用が依然として多くの企業で続いています。紙からPDFへの移行は進んだものの、業務構造自体は従来の延長線上にとどまり、データ活用や業務効率化が限定的となるケースもあります。
両社は、こうした状況に対し、「PDF化＝電子化」という段階から一歩進み、データを前提とした業務設計への転換が不可欠であると捉えています。
そのため、単なるツール導入にとどまらず、トレードシフトのプラットフォームと電算システムのBPO・運用支援を組み合わせた、業務プロセス全体の再設計と実行支援を推進しています。
本セミナーでは、PDF前提業務の課題整理と、プラットフォームを軸とした請求・支払プロセスの再設計の考え方について解説いたします。
■ 開催概要
日時：2026年3月24日（火）17:00～18:30
会場：WeWork 渋谷スクランブルスクエア（渋谷駅直結）
参加費：無料
▼詳細・お申し込みはこちら
https://dsk-tradeshift-joint-seminar-202603-ts.peatix.com/
■ 会社概要
トレードシフトジャパン株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24－12 渋谷スクランブルスクエア 39F
主な事業内容：「Tradeshift」の日本国内におけるサービス提供、導入支援サービス、アプリ提供
URL：https://tradeshift.com/ja/
株式会社電算システム
本社所在地：岐阜本社（岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地）／東京本社（東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル）
主な事業内容：情報サービス事業、収納代行サービス事業
URL：https://www.densan-s.co.jp/
