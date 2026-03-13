IDOG&ICAT土岐プレミアム・アウトレット店の2026年3月13日より新規オープンに合わせ開店キャンペーンを開催
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は、2026年3月13日より直営店の3店舗目を「土岐プレミアム・アウトレット」にオープンいたします。
三井アウトレットパーク入間店に続き、3店舗目の直営店となります。
自社企画ならではの心地よさと機能性で、愛犬愛猫との暮らしを彩るペットファッション＆グッズを販売いたします。
新規オープンを記念して、3月13日より開店記念キャンペーンを開催いたします。
---
●税込3､000円以上で【IDOGオリジナル携帯用フードトレイ】をプレゼント
※無くなり次第終了
●店舗インスタグラムアカウントをフォロー＆画面提示でおもちゃプレゼント
IDOG&ICAT village インスタグラムアカウント
https://www.instagram.com/idog_toki_outlet/
●店舗限定開催：おまとめ買いでレジにてさらに10%OFF
●対象商品が最大70%OFFのアウトレットセール など
---
IDOG&ICAT villageでは、IDOG&ICATのシニア期のペットのための機能性ペットアパレル【UN_AGE(アンエイジ)】をはじめ、2026春夏コレクションなど新作のドッグウェア、イタグレ・ウィペット専門ブランド【SIVI】など、人気商品を実際手に取ってご覧いただけます。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
【店舗詳細】
店舗名：IDOG&ICAT village
オープン：2026年3月13日（金）
営業時間：10:00～20:00
場所：土岐プレミアム・アウトレット 第450区
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」の企画・製作・販売をしております。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
■三井アウトレットパーク北陸小矢部店（SNS）：https://www.instagram.com/idog_mitsui_/
■三井アウトレットパーク入間店（SNS）：https://www.instagram.com/idog_mitsui_iruma/
