ゴジラVSメカゴジラ コンプリーション 2026年3月13日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、コンプリーションシリーズの第14弾「ゴジラVSメカゴジラ コンプリーション」を2026年3月13日（金）に全国書店にて発売いたします。
世紀末覇王誕生。ゴジラ生誕40周年を記念した人気作『ゴジラVSメカゴジラ』（1993年）を凝縮した保存版！
2015年12月よりスタートしたコンプリーションシリーズの第14弾！
今回は1993年公開作品『ゴジラVSメカゴジラ』をフィーチャ―。これまでのシリーズ同様、いままでに公表することのなかった素材を中心に、新規にキャストや多数の作品スタッフのインタビューに加え、濃密かつバラエティに富んだ誌面にて構成。評論・主観を廃し、作品に関わる真実と資料性を重視。
またビジュアルを大きく載せるなど、往年のファンだけでなく、ライトな読者層にも長く保管いただける保存版書籍となっております。
【商品情報】 ゴジラVSメカゴジラ コンプリーション
●発売日?2026年3月13日(金)発売
●定価?5,280円（本体4,800円＋税10％）
●ISBNコード? 978-4-7986-4067-9
●JANコード? 9784798640679
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 : TM & (C) TOHO CO.,LTD.
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
