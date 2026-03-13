多様性・公平性・包摂性のリーダーシップ需要と新たな最高経営幹部職の拡大により、エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場の成長が加速（ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー）

企業が戦略的なリーダーシップ採用を優先する傾向が強まっており、企業が幹部採用、後継者計画、リーダーシップアドバイザリーの連携を拡大する中で、市場は2030年までに290億ドルを超えると予測されている。



経営リーダー採用の戦略的重要性の高まり

現在の企業は、急速な技術変化、世界的な競争、そして進化するガバナンス要件に直面している。その結果、組織変革を主導し複雑な組織運営を担える上級リーダーの採用が、企業にとって最重要課題の一つとなっている。企業は単にリーダー職を補充するためだけでなく、後継者計画、リーダー評価、長期的な人材戦略を支援するためにもエグゼクティブサーチ企業に依存するようになっている。

エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場は、専門的なプロフェッショナルサービス分野として進化しており、企業は業界知識、リーダー評価フレームワーク、人材インテリジェンスツールを組み合わせて、戦略的成果をもたらす経営幹部を特定している。





プロフェッショナルサービス業界における市場規模と位置付けエグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場は、世界的な上級リーダー採用サービスの継続的な需要を背景に、2030年までに290億ドルを超えると予測されている。リーダーシップ開発エコシステムの中では、エグゼクティブコーチング資格市場が2030年までに約1,840億ドルに達すると予測されており、エグゼクティブサーチはその広範なリーダーシップサービス分野の約16％を占めると見込まれている。さらに、2030年までに7兆9,690億ドルに達すると予測されるプロフェッショナルサービス業界全体の中で、エグゼクティブサーチは市場全体の約0.4％を占める専門的ながら影響力のある分野となっている。組織変革とリーダーシップ構造の変化が市場拡大を促進エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場の需要は、いくつかの企業および組織の変化によって強化されている。企業は多様性・公平性・包摂性の取り組みに関する専門知識を持つリーダーを求める傾向を強めており、特に包摂的なガバナンスや職場改革を重視する企業において需要が拡大している。また、人工知能ガバナンス、持続可能性戦略、デジタルトランスフォーメーション、企業イノベーションなどの分野で新たな最高経営幹部職が創設されていることも重要な要因である。これらの新しいリーダー職には高度な専門知識が必要であり、社内人材では補えないケースが多い。さらに、企業は長期的な人材計画への投資を増やしている。これにより、エグゼクティブサーチ企業は単なる採用支援ではなく、リーダーシップ分析、後継者計画、人材インテリジェンスを提供する戦略的パートナーとしての役割を強めている。同時に、世界的な合併・買収活動の拡大も、企業再編後の経営陣再構築を目的とした幹部採用需要を生み出している。デジタル人材分析ツールが経営幹部の特定方法を変革技術の進歩により、経営リーダーの発掘と評価の方法も大きく変化している。人工知能ツールを活用することで、エグゼクティブサーチ企業は膨大な候補者データを分析し、リーダーシップ特性を評価し、企業のニーズに最適な人材をより正確に特定できるようになっている。人工知能を活用した人材インテリジェンスプラットフォームは、世界中の経営人材プールを分析し、詳細なリーダーシップ能力に基づいて候補者を特定することを可能にしている。その一例として、2025年2月に導入されたベスポーク・エグゼクティブ・インデックスがある。このプラットフォームは数百のデータソースを分析し、約70万人の上級経営者の職務経歴をマッピングしている。動的な評価指標と詳細な候補者分析を活用することで、採用担当者は即座に職務適合性を評価できる。採用手法とリーダー採用分野の構造エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場では、リテインドサーチ方式が主要な採用手法となっている。この分野は2030年までに市場の47％、約136億7,400万ドルを占めると予測されている。リテインドサーチでは独占的な契約のもとで、上級職のための詳細な人材調査と候補者評価が行われる。役職別では、経営幹部レベルの採用が最大の機能分野であり、2030年までに市場収益の35％、約102億7,800万ドルを占めると予測されている。企業は長期的な経営戦略を形成できる経験豊富なリーダーを求めているため、この分野の需要が高い。顧客企業規模別では、大企業が市場需要の大部分を占めており、約62％、180億9,200万ドルの市場規模となる見込みである。これらの企業は機密性の高い幹部採用やリーダーシップの組織適合性評価のために国際的なサーチ企業を利用することが多い。産業分野では、情報通信技術産業が最大の分野となり、市場需要の25％、71億5,800万ドルを占めると予測されている。技術企業はデジタル変革や技術革新を推進するリーダーを積極的に採用している。最終利用分野では、企業部門が最大の利用者となり、2030年までに市場の58％、約169億2,800万ドルを占めると見込まれている。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344035/images/bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344035/images/bodyimage2】

北米が世界最大の需要地域

地域別では、北米が2030年までにエグゼクティブサーチサービスの最大市場であり続けると予測されている。地域市場は2025年の79億8,500万ドルから年平均7％で成長し、2030年には111億7,900万ドルに達すると見込まれている。

この地域では、アメリカ合衆国が最大の国別市場となる。アメリカ市場は2025年の73億5,000万ドルから2030年には約103億200万ドルへと拡大すると予測されており、上級リーダー採用への強い企業需要と採用技術の革新が成長を支えている。



世界のエグゼクティブサーチ企業の競争環境

エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場は分散した競争構造を持つ。2024年には上位10社が世界市場収益の約22％を占めており、多くの専門的な中小サーチ企業が産業や地域ごとに活動していることを示している。

主な企業には以下が含まれる。

・コーンフェリー

・ハイドリック・アンド・ストラグルズ

・スペンサー・スチュアート

・エゴン・ゼンダー

・ボイデン

・オジャース・ベルンドソン

・ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ

・ロバート・ハーフ

・ゼットアールジー・パートナーズ

・アムロップ

これらの企業の中では、コーンフェリーが2024年に約4％の市場シェアで最大の企業となった。同社はエグゼクティブサーチ、リーダー評価、報酬コンサルティング、組織変革支援などの統合型リーダーシップアドバイザリーサービスを提供している。



地域ネットワークによる世界的なリーダー採用支援

エグゼクティブサーチ企業は、多国籍企業と世界中の経営人材を結びつける国際的ネットワークを通じて活動している。

北米にはコーンフェリー、ハイドリック・アンド・ストラグルズ、スペンサー・スチュアート、ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ、コールドウェル・パートナーズ、ダイバーシファイド・サーチ・グループ、ボイデンなど多くの企業が拠点を置いている。

アジア太平洋地域では、コーンフェリー、エゴン・ゼンダー・オーストラリア、ジョンソン・パートナーズ、スタントン・チェイス、ボーレ・アソシエイツなどが主要企業である。

西ヨーロッパでは、グラント・アレクサンダー、シグニウム・インターナショナル、モルガン・フィリップス・グループ、ペデルセン・アンド・パートナーズ、オジャース・ベルンドソンなどが活動している。一方、東ヨーロッパや南米では新興市場でのリーダー採用を支援する地域専門企業のネットワークが拡大している。



リーダー採用分野における新たな成長機会

エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場では、複数の採用分野において重要な成長機会が見込まれている。企業向けリーダー採用サービス、リテインドサーチ契約、大企業向け採用案件、最高経営幹部採用、技術分野の採用が2030年までの成長を牽引すると予測されている。

これらの分野は合わせて2030年までに200億ドル以上の市場価値を生み出すと見込まれており、経験豊富な経営人材をめぐる競争の激化と戦略的人材計画の重要性の高まりを反映している。



エグゼクティブサーチ企業の戦略的方向性

エグゼクティブサーチ企業は従来の採用業務を超えた能力拡張を進めている。多くの企業が人工知能を活用した候補者分析プラットフォームに投資し、影響力の高い経営人材をより迅速に特定できる体制を構築している。

また、エグゼクティブサーチと後継者計画、リーダーシップ育成、組織コンサルティングを統合した包括的なリーダーシップアドバイザリーサービスの提供も進んでいる。さらに、多様性・公平性・包摂性の採用フレームワークを強化し、より多様なリーダーシップチームの構築を支援することも重要な戦略となっている。



クラウドベースの協働ツールやデジタル評価プラットフォームの導入により、企業は国境を越えた幹部採用をより効率的に実施できるようになっている。これらの戦略的取り組みは、より迅速でデータに基づいたリーダー採用ソリューションを提供するための競争が激化する中で、エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場の将来を形作る重要な要素となると考えられている。



