ワシントン, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- CGTN AmericaおよびCCTV UNが「春の中国：世界にとっての中国の発展機会（China in Springtime：China's Development Opportunities for the World）」を公開しました。

（本資料はCCTVに代わってMediaLinks TV, LLCが配信しています。追加情報はワシントンD.C.の司法省（Department of Justice）で公開されています）

3月13日（金）、China Media Groupがニューヨークで特別イベント「春の中国世界にとっての中国の発展機会（China in Springtime：China's Development Opportunities for the World）」を開催します。

中国が毎年開催している政治集会「両会（Two Sessions）」は、木曜日に北京で閉幕し、国家の首脳陣は共通の繁栄、質の高い経済成長、技術革新の加速を中心としたアジェンダを提示しました。

ニューヨークで開催されるメディア向けイベントでは、外交官、学者、銀行家、エコノミストを招き、全国人民代表大会と中国人民政治協商会議のセッションから得られた重要なポイントについて徹底的な議論が行われます。このイベントでは、今年の政策アジェンダが中国の広範な近代化目標と開放への継続的なコミットメントをどのように前進させるかを探ります。

今年の両会（Two Sessions）の中心テーマはテクノロジーでした。首脳陣は、中国経済の主要部門に人工知能を組み込む野心的な取り組みである「AI Plus Initiative」にスポットを当て、科学技術革新を拡大し、新興産業を強化する広範な計画も紹介しました。イベントのスピーカーは、これらの優先事項が中国の経済軌道と世界の技術開発の形成における中国の役割にとって何を意味するかを検討します。

中国政府高官はまた、国際主義的なトーンで、多国間協力の強化と公正で開かれた世界貿易システムの構築の必要性を呼びかけました。地政学的緊張の高まりを背景に、このメディア・イベントでは、世界最大の経済大国である2国間の持続的な対話が、2国間関係のみならず、世界の安定と繁栄にとって重要である理由を強調します。

金融、外交、学界の第一人者が一堂に会することで、ニューヨークのイベントは、ニュースのヘッドラインを越えて、中国の進化する政策方針に真剣に取り組むタイムリーな機会を提供します。北京で下された決定がますます国際市場に波及していくなか、今回のようなイベントは、世界が早急に必要としている相互理解を育むうえで重要な役割を果たしています。

