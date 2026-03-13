油圧ショベル用クラッシングバケットの世界市場：産業チェーン、構造分析、ビジネスモデルの展望（2026-2032）
油圧ショベル用クラッシングバケット世界総市場規模
油圧ショベル用クラッシングバケットとは、建設現場や解体現場において、油圧ショベルのアタッチメントとして装着される破砕装置の一種であり、コンクリート塊、アスファルト、岩石、レンガなどの硬質材料をその場で破砕・再利用可能な粒度に加工するために用いられる設備です。油圧ショベル用クラッシングバケットは、内部に設置された破砕プレートやジョー機構、油圧駆動システムによって強力な圧縮力を発生させ、投入された材料を効率的に粉砕することが可能です。また、現場での廃材処理やリサイクルを促進し、運搬コストや処分コストの削減にも寄与します。さらに、油圧ショベル用クラッシングバケットは、道路工事、建築解体、鉱山、採石場など幅広い分野で活用されており、資源循環型施工を実現するための重要な建設機械アタッチメントとして注目されています。
図. 油圧ショベル用クラッシングバケットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343960/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343960/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル油圧ショベル用クラッシングバケットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の596百万米ドルから2032年には850百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル油圧ショベル用クラッシングバケットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、建設・インフラ投資の拡大
世界各国における都市化の進展やインフラ整備の拡大は、油圧ショベル用クラッシングバケット市場を強く押し上げる重要な要因となっています。道路建設、橋梁整備、都市再開発などの大型建設プロジェクトが増加することで、建設廃材の現場処理需要が高まり、油圧ショベル用クラッシングバケットの導入が進んでいます。特にアジア太平洋地域では都市化とインフラ投資の拡大が油圧ショベル関連機械の需要を押し上げており、関連アタッチメントである油圧ショベル用クラッシングバケットの市場成長にも寄与しています。
2、建設廃材リサイクル需要の増加
環境規制の強化や資源循環型社会への移行に伴い、建設廃材の再利用が重視されるようになっています。油圧ショベル用クラッシングバケットは、コンクリートやレンガ、アスファルトなどの解体廃材を現場で破砕し再資源化できるため、廃棄物削減と資源再利用の両面で高い価値を持ちます。このようなリサイクル志向の高まりが、油圧ショベル用クラッシングバケットの導入を促進する重要な市場ドライバーとなっています。
3、建設現場におけるコスト削減ニーズ
建設業界では、資材運搬費や廃棄処理費の削減が重要な課題となっています。油圧ショベル用クラッシングバケットを使用することで、現場で直接破砕処理が可能となり、廃材の搬出や外部破砕設備への輸送が不要になる場合があります。この結果、輸送コストや処理コストを大幅に削減できるため、建設会社や解体業者の間で油圧ショベル用クラッシングバケットの採用が進んでいます。
今後の発展チャンス
1、インフラ整備と都市再開発の拡大
世界的な都市化の進展や老朽インフラの更新需要の増加により、解体工事や道路・橋梁整備などの建設プロジェクトが拡大しています。このような建設・解体活動の増加は、現場でコンクリートや岩石を効率的に破砕できる油圧ショベル用クラッシングバケットの需要を押し上げる大きな成長機会となります。特に新興国ではインフラ投資の拡大が続いており、建設機械アタッチメントとしての油圧ショベル用クラッシングバケットの市場拡大が期待されています。
油圧ショベル用クラッシングバケットとは、建設現場や解体現場において、油圧ショベルのアタッチメントとして装着される破砕装置の一種であり、コンクリート塊、アスファルト、岩石、レンガなどの硬質材料をその場で破砕・再利用可能な粒度に加工するために用いられる設備です。油圧ショベル用クラッシングバケットは、内部に設置された破砕プレートやジョー機構、油圧駆動システムによって強力な圧縮力を発生させ、投入された材料を効率的に粉砕することが可能です。また、現場での廃材処理やリサイクルを促進し、運搬コストや処分コストの削減にも寄与します。さらに、油圧ショベル用クラッシングバケットは、道路工事、建築解体、鉱山、採石場など幅広い分野で活用されており、資源循環型施工を実現するための重要な建設機械アタッチメントとして注目されています。
図. 油圧ショベル用クラッシングバケットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343960/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343960/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル油圧ショベル用クラッシングバケットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の596百万米ドルから2032年には850百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル油圧ショベル用クラッシングバケットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、建設・インフラ投資の拡大
世界各国における都市化の進展やインフラ整備の拡大は、油圧ショベル用クラッシングバケット市場を強く押し上げる重要な要因となっています。道路建設、橋梁整備、都市再開発などの大型建設プロジェクトが増加することで、建設廃材の現場処理需要が高まり、油圧ショベル用クラッシングバケットの導入が進んでいます。特にアジア太平洋地域では都市化とインフラ投資の拡大が油圧ショベル関連機械の需要を押し上げており、関連アタッチメントである油圧ショベル用クラッシングバケットの市場成長にも寄与しています。
2、建設廃材リサイクル需要の増加
環境規制の強化や資源循環型社会への移行に伴い、建設廃材の再利用が重視されるようになっています。油圧ショベル用クラッシングバケットは、コンクリートやレンガ、アスファルトなどの解体廃材を現場で破砕し再資源化できるため、廃棄物削減と資源再利用の両面で高い価値を持ちます。このようなリサイクル志向の高まりが、油圧ショベル用クラッシングバケットの導入を促進する重要な市場ドライバーとなっています。
3、建設現場におけるコスト削減ニーズ
建設業界では、資材運搬費や廃棄処理費の削減が重要な課題となっています。油圧ショベル用クラッシングバケットを使用することで、現場で直接破砕処理が可能となり、廃材の搬出や外部破砕設備への輸送が不要になる場合があります。この結果、輸送コストや処理コストを大幅に削減できるため、建設会社や解体業者の間で油圧ショベル用クラッシングバケットの採用が進んでいます。
今後の発展チャンス
1、インフラ整備と都市再開発の拡大
世界的な都市化の進展や老朽インフラの更新需要の増加により、解体工事や道路・橋梁整備などの建設プロジェクトが拡大しています。このような建設・解体活動の増加は、現場でコンクリートや岩石を効率的に破砕できる油圧ショベル用クラッシングバケットの需要を押し上げる大きな成長機会となります。特に新興国ではインフラ投資の拡大が続いており、建設機械アタッチメントとしての油圧ショベル用クラッシングバケットの市場拡大が期待されています。