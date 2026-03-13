ミッドホールディングス株式会社(本社：岩手県盛岡市、代表取締役：水野 剛、以下「ミッドHD」)と、作業分析ソフトの国内スタンダード『TimePrism(タイムプリズム)』を開発・販売する株式会社日本生工技研(本社：東京都新宿区、代表取締役：野村 和史、以下「JIET」)は、2026年3月11日、戦略的資本業務提携を締結いたしました。





本提携に伴い、ミッドHDはJIETの株式25％を取得して関連会社化いたしました。あわせて、ミッドHD代表の水野剛がJIETの取締役に就任したことをお知らせいたします。両社は今後、営業・製品開発の両面で連携を深め、インダストリアル・エンジニアリング(IE)分野におけるソリューションの提供価値を最大化させてまいります。





JIETとミッドホールディングス会社ロゴ





■ 提携の背景と目的

日本の製造・物流現場では、生産性向上の鍵となる「作業の見える化」の重要性が高まっています。

JIET社が展開する『TimePrism』は、2009年のリリース以降、国内外合わせて1,500社・3,000ライセンス以上の導入実績を持ち、動画による作業分析・改善ツールの国内スタンダードとして高いシェアを確立しています。一方、ミッドHDグループのムセンコネクト社が提供する『InQross(インクロス)カイゼンメーカー』は、「ヒト」の位置や動作を「見える化」する分析ツールとして、本格販売開始からわずか3年ですでに50社(延べ75件)を超える現場に導入されており、これら両製品は、IE分野において有効なツールとして広く認知されています。





『TimePrism』は動画による作業分析・改善ツールの国内スタンダードとして高いシェアを確立





TimePrism操作画面









『InQross(インクロス)カイゼンメーカー』は「ヒト」の位置や動作を「見える化」する分析ツールとして導入50社を突破





これまで、JIET社による『InQross』の販売代理店としての活動や、2026年1月には『InQross』のアップデートによる『TimePrism』とのデータ連携機能を実現するなど、両社は協力関係を築いてまいりました。この協力関係をさらに深め、営業面、製品開発面におけるさらなる連携強化を目指すべく、今回の資本業務提携に至りました。









■ 本提携による主な取り組み

1. 製品連携の深化

動画分析(TimePrism)と位置・動線分析(InQross)のデータを高度に融合させ、より多角的な現場改善を可能にする次世代ソリューションの開発を推進します。

2. 営業・マーケティングの統合

両社の顧客基盤を相互に活用し、コンサルティングからツール導入、運用支援までを一気通貫で提供する体制を構築します。

3. 開発リソースの相互補完と雇用創出

IE分野におけるJIETの高度な知見に対し、ミッドHDグループが持つ豊富な開発リソースを投入することで、製品開発スピードを向上させます。これにより、ミッドHDグループ全体でのエンジニア採用・雇用創出にも寄与します。









■ 各社代表コメント

ミッドホールディングス株式会社 代表取締役 水野 剛

「IE業界の先駆者であるJIET社と、より強固なパートナーシップを築けることを大変嬉しく思います。両社の技術を融合させることで、現場の『ムリ・ムダ・ムラ』をこれまで以上に精度高く解消し、日本のものづくり力の向上に貢献してまいります。」





株式会社日本生工技研 代表取締役 野村 和史

「今回の提携により、開発体制の強化が実現することを心強く感じております。特に『InQross』との連携強化は、ユーザー様へこれまでにない付加価値を提供できると確信しています。両社の強みを活かし、業界のスタンダードをさらに進化させていきます。」









【会社概要】

● ミッドホールディングス株式会社

○ 商号 ： ミッドホールディングス株式会社

○ 所在地 ： 岩手県盛岡市上堂3-8-44

○ 代表者 ： 水野 剛

○ 設立 ： 2022年11月

○ 事業内容： 事業承継型M&A事業の運営、グループ会社の経営管理、

ならびにそれに付随する業務

○ URL ： https://mid-holdings.co.jp/





● 株式会社日本生工技研

○ 商号 ： 株式会社日本生工技研

○ 所在地 ： 東京都新宿区新宿2-8-8 ヒューリック新宿御苑ビル6階

○ 代表者 ： 野村 和史

○ 設立 ： 2008年12月

○ 事業内容： コンピュータ及びその周辺機器並びにソフトウエアの

開発・製造・販売・賃貸、各種情報の収集・分析・

処理サービスおよび提供業務

○ URL ： https://www.JIET.co.jp/

○ 製品 ： https://www.JIET.co.jp/timeprism.php





● 株式会社ムセンコネクト(ミッドHDグループ)

○ 商号 ： 株式会社ムセンコネクト

○ 所在地 ： 東京都港区新橋二丁目20-15 新橋駅前ビル1号館7F

○ 代表者 ： 水野 剛

○ 設立 ： 2019年4月

○ 事業内容： 無線通信機器の開発、製造および販売事業、無線技術に関する

開発、コンサルタント事業および開発支援サービス事業

○ 製品 ： https://inqross.com/