カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、純正品レベルの品質と性能を持つ前後ドライブレコーダー機能付きデジタルルームミラー『MDR-PRO1-S』の販売開始をお知らせします。





【MAXWINホームページ】

https://maxwin.jp/promotion/mr-mdr-pro1-s/





【販売ショップ】

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJWRJK19

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-pro1/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mdr-pro1.html





【MAXWIN MDR-PRO1-S】

ミラー本体は純正品と交換しても違和感のないスタイリッシュな外観、液晶輝度や後方映像出力機能も純正ミラーと比べて遜色ありません。

高輝度2250カンデラの爆光ディスプレイに明るさ自動調整機能を搭載。

カメラは60fpsの超滑らか映像を実現。

純正品では採用実績の少ない前後同時ドライブレコーダー機能も付いたデジタルルームミラーです。









【商品詳細】





純正ミラー交換タイプ





◆純正ミラー交換タイプ

9.6インチの逆台形モニターはミラー幅：約25cmと純正品と変わらないサイズ感、スタイリッシュな外観で純正ミラーと交換しても違和感がありません。





リアカメラ60fps





◆リアカメラ60fps

純正品デジタルミラーと同様の60fps仕様、最新リアカメラで滑らかな後方映像出力を実現しました。

◆高輝度2250カンデラの液晶ディスプレイ

モニターの最大輝度2250cd/m2。従来品と比べ映り込みが少なく、ミラー画面の反射を最大限に軽減。メーカー純正車載液晶と同レベルの明るさを実現。





明るさ自動調整機能





◆明るさ自動調整機能付き

光量センサー搭載により、トンネルや夜間などは自動的に輝度を下げ、眩しすぎて見にくいといった現象を抑えます。





◆純正品レベルの同軸ケーブル＆コネクタ

カメラの映像データ転送はデジタル信号(LVDS規格)の為、純正品レベルの同軸ケーブル＆同軸コネクタを採用。





電波干渉対策済





◆電波干渉対策済

MDR-PRO1-Sはノイズ低減設計を施し、EMCテストを実施しております。EMCテストとは、『電磁波によって電気機器、電子機器が誤動作しないか確認するテスト』です。





前後同時録画機能





◆前後同時録画機能

フロント・リアカメラともに1920×1080pixel(フルHD)の2カメラ同時高解像度録画。録音も対応。





◆フロントカメラ分離式

フロントカメラは本体から分離しているので設置場所を選びません。カメラ・ミラー一体型で起こる自動ブレーキセンサーカバーの映り込みもありません。





HDR機能





◆HDR機能

前後カメラともに、逆光に強いHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載で、自動的に明暗差を補正し、急激な明るさの変化があっても白とびや黒つぶれを低減します。





◆駐車監視録画

駐車監視中に車両への衝撃を検知すると録画を開始。録画後は駐車監視を再開します。









【製品仕様】





製品仕様1

製品仕様2

製品仕様3

付属品





モニター ：9.6 インチ(1920×384 pixel)

輝度 ：MAX 2250cd/m2

フロントカメラ画角 ：H：110°、V：55°

フロントカメラ解像度：1080P @27.5fps

リアカメラ画角 ：H：70°、V：38°

リアカメラ解像度 ：1080P @60fps

画像補正 ：HDR

リアカメラ防水 ：IP67

衝撃センサー ：Gセンサー

録画モード ：ループ録画(1分/3分/5分)

記録方式 ：常時録画/イベント録画/駐車監視録画(イベント録画)/

マニュアル録画(イベント録画)

ファイル形式 ：.ts(録画)、.jpg(静止画)

記録媒体 ：microSDカード 64GB Class10 同梱

電源入力 ：DC 12V

動作温度 ：-30℃～80℃

保存温度 ：-40℃～85℃