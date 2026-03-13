株式会社グラフィコ(代表取締役：マイケル・リード)は、酸素系漂白剤「オキシクリーン」のイメージキャラクターを務めるチョコレートプラネットさんによるオキシクリーン新CMを、2026年3月16日(月)より全国のTV等で放映いたします。また、3月14日の「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」を記念して、キャンペーンや特別企画も実施いたします。





「オキシクリーン」のさらなる認知拡大と、漬けおき洗いとしての「オキシ漬け(R)」の利便性を広く知っていただくため、ホワイトデーの(白)と漂白の(白)を掛け合わせ、3月14日は「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」として一般社団法人日本記念日協会より、正式登録されています。

今年も「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」を記念して、様々な企画を実施いたします。









■新CM概要

今回のCMはチョコレートプラネットのお2人が登場し、家庭の洗濯で多くの人が悩む「エリそで汚れ」「食べこぼし」「泥汚れ」などの頑固な汚れを、粉末タイプによる“オキシ漬け”で解決する様子を描きます。

さらに、梅雨の時期など部屋干しの機会が増える季節に発生しやすい「生乾き臭」については、液体タイプを洗濯時に追加する“オキシ足し”による手軽な対策を提案。日常の洗濯をより簡単に、そして清潔に保つ方法を分かりやすく紹介します。





本編 ：

「漬けるで解決 オキシクリーン篇」

15秒 https://www.youtube.com/watch?v=sNyekLYjG4Q

30秒 https://www.youtube.com/watch?v=S-7b4df1aOY

「かんたんキレイ オキシクリーンパワーリキッド篇」

15秒 https://www.youtube.com/watch?v=O3ZGv_98V9k

30秒 https://www.youtube.com/watch?v=d8jJIdry8uk

メイキング ： https://youtu.be/MEOSZRABOtU

放映開始日 ： 2026年3月16日(月)

放映/配信媒体： 全国のTV、TVer、YouTube、Xにて順次放映/配信









■CMカットデータ

【出演者プロフィール】





チョコレートプラネット

長田庄平： 1980年生まれ。京都府出身。

松尾駿 ： 1982年生まれ。神奈川県出身。





NSC東京校で出会い、2006年1月にコンビ結成。2015年「NHK新人お笑い大賞」を受賞。

2008年、2014年、2018年と3度「キングオブコント」決勝に進出。TT兄弟をはじめとするキャラクター、歌ネタ、オリジナルゲームなど新しいコンテンツを次々と生み出している。YouTubeチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」は登録者数200万人突破。









■出演者インタビュー(メイキング)





ー視聴者に「ここは見てほしい！」というポイントはありますか？

長田さん：我々の”パッと白くするぞ！”っていう笑顔に注目して欲しいですね。

松尾さん：僕も笑顔です。くぁっっていう満面のプロの笑顔を見てもらいたいです。





ーおうちや身の回りで「オキシ漬けしてみたいな～」ってものはありますか？

長田さん：息子が空手をやっているので道着をオキシ漬けしたいです。

帯の色が映えるように真っ白にできたらいいなと思います。

松尾さん：僕はレゲエの衣装で着ている網シャツ。夏場は毎日のように着ていた

のでいろんな良いものが出てくるんじゃないかな。

オキシ漬けして爽やかに着たいですね。





ーこれまでで一番記憶に残っている新生活の思い出を教えてください。

長田さん：やっぱり上京してきたときですね。右も左もわからない状況で。

街並み的に吉祥寺に住みたいな、と決めたんですが徒歩24分でした。

松尾さん：初めて行ったとき45分かかったんですけど。

別の駅の方が最寄りだったんですよ。

長田さん：いいところでしたよ、練馬でしたが(笑)





ー春から新しい趣味を始めるとしたら何を選びますか？理由も教えてください！

松尾さん：水泳です。泳げないって怖いじゃないですか。夏にプールに行っても

スーーンって蹴伸びしかできなくて。でも水着は買ったんで、

春にはプールへ行って泳げるようになりたいです。

長田さん：そんな珍しくもないのですが、ラリーカーを買ったのでレースに

出たいですね。

松尾さん：ラリーカー買ったの？レースって簡単に出られるの？

悪路を行くやつでしょ？

長田さん：最初からそんな所行けないですけど(笑)





ーCMのテーマが清潔・リセットですが、どうやって自分の気持ちをリセットしていますか？

長田さん：サウナ好きなのでサウナに行ってリセットします。

あとはパンサーの向井に会う。

松尾さん：向井くんプレッシャーだと思うよ。1人しかいない友だち・・・

長田さん：ミントタブレット感覚で会っちゃいますね。









■3月14日は「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」！

(1)「#オキシ漬けチャレンジSNS投稿キャンペーン」開催

オキシクリーン公式Xをフォロー＆オキシ漬けの写真投稿で賞品が当たる！





応募期間： 2026年3月14日(土)～3月31日(火)23：59まで

賞品 ： オキシクリーン ミニチュアチャーム(オキシクリーン 500g)・

Amazonギフトカード1,000円分を抽選で5名様にプレゼント





(2)公式オンラインストアにて特別商品を販売

販売商品：【数量限定】オキシクリーン ミニチュアチャーム

(ランダム)＋オキシクリーン ホワイトリバイブ 1360g＋漬けおきバッグ セット

販売期間：3月13日(金)～3月31日(火)まで

※予定数がなくなり次第終了





＜販売チャネル＞

・Amazon ： https://bit.ly/4rnI02e

・楽天市場 ： https://bit.ly/4stjsWp

・Qoo10ショップ： https://www.qoo10.jp/shop/graphico





(3)中の人が答える！公式ライブ配信を実施

オキシクリーン公式インスタグラムにてライブ配信を開催！オキシクリーン・中の人がみなさんの質問にお答え！さらに視聴者さま限定クーポンも配布予定です。





日時：3/13(金) 20:00開始

▼オキシクリーン公式インスタグラム

https://www.instagram.com/graphico_oxiclean/





(4)「オキシクリーン×洋服の青山」コラボキャンペーン開催中

紳士服専門店「洋服の青山」とコラボし、3月7日(土)より「新生活を応援！キャンペーン」を店舗およびSNSにて実施しております。





▼動画はこちら

https://youtu.be/tDKn911uY-Q









■オキシクリーン商品情報

【粉末タイプ 酸素系漂白剤】

・オキシクリーン 500g

内容量：500g メーカー希望小売価格：748円(税込)





・オキシクリーン 1500g

内容量：1500g メーカー希望小売価格：1,650円(税込)





・オキシクリーン 1000g

内容量：1000g メーカー希望小売価格：1,298円(税込)





・オキシクリーン 2000g

内容量：2000g メーカー希望小売価格：2,178円(税込)





〈商品特長〉

(1)酸素の力で、漂白・消臭(※1)・除菌(※2)

(2)色柄物にも使える(※3)

(3)ツンとしたニオイがない

(4)衣類はもちろん、キッチンやお風呂、ベランダや玄関、お部屋の床など家中使える





※1・・・すべての汚れ・ニオイが落ちるわけではありません。

※2・・・布製品を1時間以上漬けおきした場合(すべての菌を除菌するわけではありません)。

※3・・・必ず洗濯表示をご確認の上、ご使用ください。





【液体タイプ 酸素系漂白剤】

・オキシクリーン パワーリキッド 660mL

内容量：660mL メーカー希望小売価格：702円(税込)





・オキシクリーン パワーリキッド 520mLつめかえ用

内容量：520mL メーカー希望小売価格：548円(税込)





・オキシクリーン パワーリキッド 940mLつめかえ用

内容量：940mL メーカー希望小売価格：924円(税込)





〈商品特長〉

酸素の力で汚れを落とす、オキシクリーンの液体タイプです。液体だから溶かす手間なく、毎日のお洗濯を、ニオイ・汚れを残さない6つのパワーでさらに進化しました。おしゃれ着や色柄もののお洗濯にもお使いいただけます。※





※衣類の洗濯表示に従ってご使用ください。









■オキシクリーンとは

1997年にアメリカで誕生した洗剤ブランドです。日本には1999年に上陸、酸素の泡で衣類のシミ・汚れを落とす粉末タイプの酸素系漂白剤が人気となっています。衣類、食器、タイルなどの水洗いできる素材に使用でき、家じゅうのほとんどの汚れを落とすことができます。ツンとした刺激臭も無く、小さなお子様のいらっしゃるご家庭にもおすすめです。





▼オキシクリーン ブランドサイト

https://www.oxicleanjapan.jp/









■会社概要

化粧品、日用雑貨、健康食品を製造販売、輸入販売するメーカーです。1996年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージデザイン、広告コミュニケーションにて培ったノウハウを武器に、2004年に自社商品を発売し、メーカーへと業態転換を行いました。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出しています。





株式会社グラフィコ

所在地 ： 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎16階

企業サイト： https://www.graphico.co.jp









■お客様からのお問合せ先

グラフィコカスタマーセンター

所在地 ： 東京都品川区大崎1-6-1

TEL ： 0120-498-177

(平日10:00～16:00年末年始除く)