この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、全国の高校生が社会課題解決について考えアイデアを競う「SDGs QUEST みらい甲子園」において、2025年度埼玉県大会のゴールドパートナーとして協賛いたしました。3月8日（日）に開催された埼玉県大会ファイナルセレモニーにて、アイダ設計から企業賞を贈呈いたしました。

「SDGs QUEST みらい甲子園」は、高校生がチームを組み、主体的にSDGsを探究し、さまざまなアクションアイデアを創出し、発表する大会です。高等学校の新学習指導要領に記載されている“持続可能な社会の担い手”を育成するために、SDGsを起点とした社会課題解決に向けた行動促進を目指しています。

2026年3月8日（日） に開催された埼玉県大会ファイナルセレモニーでは、埼玉県内の高校生172チーム595名の中から、1次審査を経て選ばれた12チームが集い、表彰式と交流会が行われました。地域資源である木を活用した「木の学校」の構想を通じて地域課題の解決を提案した、昌平高等学校のチーム「LIV-ABLE」に「アイダ設計賞」を贈呈いたしました。木材の活用を通じて地域課題の解決を目指す点や、地域の未来を見据えた発想力を高く評価しました。木造住宅を手がける当社にとっても親和性の高いテーマであり、今後の活動の広がりへの期待を込めて、「アイダ設計賞」に選定いたしました。

アイダ設計は本大会への協賛を通じて、未来を担う高校生の社会課題解決に向けた挑戦を応援・支援するとともに、SDGsの取り組みを今後も推進してまいります。

SDGs QUEST みらい甲子園について

SDGs QUEST みらい甲子園公式サイト：https://sdgs.ac埼玉県大会概要：https://sdgs.ac/about/entry2025/r7-saitama

アイダ設計のSDGsについて

アイダ設計は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。当社は住空間を提供する企業として、木造建築やZEH住宅の促進、安定した品質の供給と技術の継承、環境に負荷をかけない家づくりなどを通じて、地域社会とともに、持続可能な社会の実現に向けた活動を実践していきます。アイダ設計のSDGs：https://www.aidagroup.co.jp/p/activities

株式会社アイダ設計について

社名 ：株式会社アイダ設計本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11電話 ： 050-3100-2611（代）代表者 ： 代表取締役社長 會田 貞光株式 ： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)創立 ： 1981年1月6日資本金 ： 1億円従業員数 ： 1,029人（2025年3月31日時点）事業内容 ： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他ＵＲＬ ： https://www.aidagroup.co.jp/