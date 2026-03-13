iPhone 17eの発売に合わせ、高品質保護アクセサリーがラインアップ

iPhone 17eが3月11日に正式発売されることを受け、L&Lライブリーライフは同日より、iPhone 17e専用の強化ガラスフィルムとスマートフォンケースの販売を開始します。新型iPhoneの発売直後から、ユーザーの「保護ニーズ」に即座に対応する製品体制を整備しました。

傷や落下から徹底ガード。強化ガラスフィルムの特長

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302375-ip17e/

iPhone 17eの美しいディスプレイを守りながら、操作性を損なわない強化ガラスフィルムです。10Hの高硬度を実現し、日常生活での傷や接触による破損から画面を保護します。透光性に優れた素材を採用しているため、iPhone 17eの高解像度画面の視認性を損なうことなく、クリアな表示を実現しています。指滑りの良さも特長で、ゲームやアプリの操作も快適に行えます。気泡が入りにくい設計により、貼付作業も簡単です。

スタイルと耐久性を両立。iPhone17eケース多彩なバリエーション

iPhone 17eのデザインを引き立てるケースから、グリップ性を重視した厚めのケースまで、複数のラインアップを用意しました。各シェルは米軍規格の耐衝撃テストに対応した素材を使用し、落下時の衝撃から本体をしっかり保護します。カラーバリエーションも豊富で、ビジネスシーンからカジュアルな日常使用まで、ユーザーのライフスタイルに合わせた選択が可能です。放熱性に優れた構造により、長時間の使用でも本体の温度上昇を抑えます。

iPhone 17e発売直後から購入可能

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/s302056/

L&Lライブリーライフの強化ガラスフィルムとスマホケースは、楽天市場、Yahooショッピングなど、主要ECモールの公式ストアにて3月11日より販売開始しています。新型iPhone購入者が、発売日から即座に保護アクセサリーを入手できる体制を整えることで、ユーザーの満足度向上を目指しています。

高品質と手頃な価格を両立

L&Lライブリーライフは、スマートフォンアクセサリー、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなど、日常を便利にするライフスタイルテクノロジー製品を幅広く展開しています。今回のiPhone 17e対応アクセサリー発売も、「高品質で手頃な価格」という企業理念のもと、新型iPhone購入者の保護ニーズに応える製品として開発されました。テクノロジーと生活をつなぎ、新しいライフスタイル価値の創造を続けていきます。

商品詳細・販売情報

詳細は以下の公式ストアにてご確認いただけます。楽天市場 公式ストアhttps://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302375-ip17e/Yahooショッピング 公式ストアhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/g302375-1.html

会社概要

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しております。2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへと販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。【会社概要】会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/