RIMAN、2026 北米コンベンションを開催し、勢いを加速





韓国ソウル、2026年3月12日 /PRNewswire/ -- K-ビューティ・スキンケアとウェルネスに重点を置く直販会社のRIMANは、2026年2月27日から3月1日までカリフォルニア州ロングビーチでコンベンションを開催し、成功裏に終了しました。 この3日間のイベントには、世界中から何千人ものディストリビューターや見込み客が集まり、活気と熱気に満ちた雰囲気に包まれました。



2026 RIMAN Convention North America in Long Beach, California



力強いオープニングセッションから、会場の熱気は誰の目にも明らかでした。3,500人を超える出席者の拍手、歓声、スタンディングオベーションの波が満員の会場に響き渡り、リーダーと現場代表が一堂に会し、功績を称え、ビジョンを共有し、これからの1年に向けて足並みをそろえました。多くの来場者と熱狂的な参加者は、北米市場の勢いが加速していることを明確に示すものです。

リニューアルされたICD ラディアンソーム™100スキンケア商品の紹介がコンベンションの目玉となりました。RIMANは、マイクロフルイダイザー プロセッサーとして知られる特許取得済みのリポソーム合成技術を独占的に利用できるため、100％リポソーム製剤の開発に専念し、完成に至りました。現在では柔軟なリポソーム技術と新たな特許取得成分を組み込み、さらなる効果を実現しています。この発表に伴い、新しいエクスペリエンス キットが発表されました。これは主要なRIMAN商品のミニチュア版を提供し、見込み顧客との共有を全く新しい方法で実現するものです。

商品コンセプトや改善された点が発表されると、聴衆は誰の目にも明らかな興奮に包まれ、熱狂的な拍手で応えました。徹底した教育とマーケティングによって、新商品の斬新さとブランドの方向性がさらに強調されました。何百人もの参加者が、これらの商品を実際に試す瞬間を待ち望んでいました。

さらに、Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnologyのセルファクトリー研究部門ディレクターであるHeesik Kim博士が、RIMANの新たな伝統的な成分である済州クロレラについて先進的な講義を行いました。済州クロレラは、眼の健康をはじめとする幅広い分野で強力な効能を持つ独自の微細藻類です。彼のセッションは、済州クロレラの科学的基礎と将来の可能性を強調し、この新しい伝統的な成分がRIMANのストーリーに欠かせないものであることを立証するものであり、大きな関心を集めました。

コンベンション全体を通して、トップクラスのリーダーたちが登壇し、実践的な戦略、個人の成長物語、実行可能な洞察について共有しました。各セッションとも、参加者は熱心に耳を傾け、重要なポイントをつかみ、熱狂的な拍手で応えました。

チームビルディング、顧客との信頼関係構築からリーダーシップの成長まで、実体験を交えた交流は、有意義で刺激的な学びの瞬間を生み出し、イベント終了後も参加者を力づけることになるでしょう。

「ここにいる皆さんのエネルギーとコミットメントは、RIMANが真にボーダレスなコミュニティであり、私たちをエキサイティングな未来へと駆り立てるものであることを示しています」 と、Youngsu Hwang,グローバル最高販売責任者（CSO）は述べています。

RIMANについて

2018年に韓国で設立された RIMAN は、済州 島 の伝統的な成分と 先進的なイノベーションを融合させることで、Kビューティーを再定義するグローバルなビューティー＆ウェルネス直販企業です。RIMANは済州スマートファームにおいて、原料栽培から商品開発までの全工程を管理しています。同社の代表的な原料である ジャイアント ビヨンプール™は、先進的な ツボクサ 品種 であり、2022年7月に Korea Forest Service から 20年間の植物品種保護権 を取得し、さらに2025年9月には U.S. Department of Agriculture （USDA） からも同保護権を認可されています。

「人々に愛される違いを届ける」という 理念のもと、RIMANは、革新的で信頼性の高いスキンケアおよびウェルネス・ソリューションを 創出し、世界中の人々が自分自身の最も輝く姿を実感できるよう支援しています。

