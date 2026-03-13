エア・カナダ、 ランドラインとの提携によるラグジュアリーバスサービスを拡大





エア・カナダは、2026年3月12日（モントリオール現地時間）、Landline社との提携契約を更新し、同社が提供するラグジュアリーバスサービスを拡大して、オンタリオ州ナイアガラ、サーニア、マスコーカの3地域とトロント・ピアソン国際空港を結ぶ新たなアクセスを、2026年6月15日より提供開始することを発表しました。また、キングストンおよびキッチナー・ウォータールーを結ぶ既存のバスサービスにおいても運行本数を増加します。

今夏、Landlineはトロント・ピアソン国際空港とオンタリオ州6地域を結ぶ、1日26便の運行を予定しており、地域の交通利便性向上とエア・カナダのグローバルハブへのネットワーク強化につながります。

エア・カナダ リージョナル・エアライン＆マーケット担当ディレクターのランビール・シンは次のように述べています。

「エア・カナダは、Landlineのラグジュアリーバスサービスが非常に好評を得ている点を大変心強く感じています。このサービスは、航空便とバスを組み合わせた、いわゆるインターモーダル（複合一貫）輸送の利便性を活かし、当社ネットワークの利便性を地域コミュニティへと広げるものです。お客様には、Landlineの上質で快適な車内設備をご好評いただいており、トロント・ピアソン国際空港と地域空港をシームレスに乗り継いでいただくことが可能です。今回、ナイアガラ、サーニア、マスコーカを新たに加えることで、住民の皆様の利便性はさらに高まるほか、世界中からの観光やビジネス、個人旅行の利用者の受け入れが促進され、地域経済にも大きく寄与するものと期待しています」

Landline コマーシャル担当バイスプレジデント、ニック・ジョンソン氏は次のように述べています。

「エア・カナダとの関係をさらに拡大できることを誇りに思います。ナイアガラ、マスコーカ、サーニアといった地域も、短距離乗り継ぎ便と同じように簡単に予約でき、シームレスな旅程管理、ロイヤルティポイント獲得、一連の旅程保証などのサービスをご利用いただけます」

オンタリオ州観光・文化・ゲーミング担当大臣、スタン・チョー氏は次のように述べています。

「今回のサービス拡大により、オンタリオ州内でも特に人気の高い目的地へのアクセスが向上し、地域間の接続性が強化されます。ナイアガラ、マスコーカ、サーニアへのアクセス向上を通じて、オンタリオが誇る世界水準の観光体験をより多くの方々に楽しんでいただけるようになります」

シームレスで快適な移動体験を提供

対象地域から出発するエア・カナダ利用者は、地域空港で通常どおりチェックインし、旅程全区間の搭乗券を受け取り、手荷物は最終目的地までタグ付けされます。トロント・ピアソン国際空港到着後は、手荷物預けエリアを経て保安検査場へ向かい、接続便へ搭乗可能です。

Landlineが運行するエア・カナダブランドのバスは、ケベック州のPrevost社が設計・製造した車両を使用し、広々としたレザーシート、無料Wi-Fi、電源コンセント、モビリティサポート対応など、プレミアムな設備を備えています。地域空港とトロント・ピアソンを結ぶノンストップ運行を一日複数回行い、搭乗券・手荷物タグ発行、旅程保証、Aeroplanポイント加算など、航空便と同様の利便性を提供します。バスまたは航空便に遅延が発生した際も、Landline利用旅程は航空便のみの旅程と同様の保護が適用されます。Aeroplan会員は、地上区間および航空区間の両方でポイントを獲得できます。

ナイアガラ・フォールズでは、サービスがナイアガラ・ディストリクト空港から延伸され、滝のすぐそばに位置する「ナイアガラ・フォールズ・マリオット・オン・ザ・フォールズ」での乗降が可能となります。これにより、エア・カナダの世界的ネットワークから、カナダ屈指の観光地にあるホテルまでシームレスに移動できます。

Landline運行スケジュール

トロント・ピアソン国際空港とナイアガラ、サーニア、マスコーカを結ぶ新しいLandlineサービスは、2026年6月15日に運行を開始します。すでにトロント・ピアソン発着のエア・カナダ便をご予約済みのお客様は、4月30日までにコンタクトセンターにご連絡いただければ、追加料金なしでLandline区間を旅程に組み込むことができます。

また、キングストン行きは2026年5月1日より、キッチナー行きは同年6月15日より、1日2往復が追加されます。2026年夏季のLandline運行スケジュールは以下のとおりです。

* サーニア発着サービスは、ウォータールー地域国際空港（YKF）を経由して運行されます。

