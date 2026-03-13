“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、3月6日より「ライフのオンラインストア」にて、プライベートブランド「BIO-RAL（ビオラル）」の詰め合わせセットや一部商品のケース販売を開始いたしました。 健康や自然志向にあわせたプライベートブランドとして、メディアやSNSでもたびたび紹介される「BIO-RAL」。ライフやビオラルが出店していない地域にお住まいのお客様や、大切な方の健康を気遣うギフトをお求めのお客様のご要望にお応えし、「ライフのオンラインストア」から全国に「BIO-RAL」の商品をお届けできるようになりました。プレゼントにぴったりなギフトセットや、まとめ買いに対応した商品をご用意しております。 「BIO-RAL」は、“地球にやさしく、すべての人が健康にくらせる世の中を目指すこと”をミッションにしています。ぜひこの機会に「ライフのオンラインストア」をご利用いただき、「BIO-RAL」の商品とともに健康で美しく豊かな毎日をお過ごしください。

■取扱商品一例

調味料バラエティギフトセット（和風）

＜販売価格＞2,600円（税込2,808円）＜内容＞・有機ぽん酢 300ml・有機つゆ 300ml・国産有機栽培米を使用した純米料理酒 300ml・有機丸大豆醤油 300ml

調味料バラエティギフトセット（洋風）

＜販売価格＞3,600円（税込3,888円）＜内容＞・有機エキストラバージンオリーブオイル（スペイン産） 458g 2個・有機JASトマトケチャップ 300g・平飼いたまごのマヨネーズ 300g

オイルギフトセット（こめ油・有機オリーブオイル）

＜販売価格＞3,600円（税込3,888円）＜内容＞・こめ油 910g 2個・有機エキストラバージンオリーブオイル（スペイン産） 458g

有機オイルギフトセット（有機MCT・有機アマニ油）

＜販売価格＞4,300円（税込4,644円）＜内容＞・有機MCTオイル 90g 2個・有機アマニ油 175g 2個

ジュースギフトセット（りんご・にんじん）

＜販売価格＞3,500円（税込3,780円）＜内容＞・信州産りんごのりんごジュース 1L 2個・国産有機人参のにんじんジュース 1L

和風だしバラエティセット

＜販売価格＞2,700円（税込2,916円）＜内容＞・国産素材だけで作ったあご入り鰹和風だし 10袋入り 2個・国産野菜で作った野菜だし 9袋入り 2個・和風だし 4g×20袋入り

乾麺詰め合わせギフトセット

＜販売価格＞3,900円（税込4,212円）＜内容＞・国産有機そうめん 180g 2個・国産有機十割そば 180g 2個・国産有機うどん 180g 2個

有機オリーブオイルセット（イタリア産・スペイン産）

＜販売価格＞5,900円（税込6,372円）＜内容＞・有機エキストラバージンオリーブオイル 458g（スペイン産） 2個・有機エクストラバージンオリーブオイル 270g（イタリア産） 2個

有機アガベシロップセット

＜販売価格＞2,200円（税込2,376円）＜内容＞・有機アガベシロップ 330g 2個・有機アガベシロップローダーク 330g

化粧箱イメージ

商品によってサイズが異なります。

※すべてリリース日時点の価格・規格です

■プライベートブランド「BIO-RAL」について

「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、健康や自然志向にあわせた550種類以上の商品を展開しています。「ビオラル」の公式Instagram（＠bioral_west、＠bioral_east）で実施した「ビオラル総選挙キャンペーン」や、ライフ全店舗の店長に聞いた「プライベートブランドの推し商品アンケート」では、ともに「BIO-RAL 有機アガベシロップ」が第1位に輝きました。

BIO-RALの商品情報はこちら

「ビオラル関東」Instagram

「ビオラル関西」Instagram

■「ライフのオンラインストア」サービス概要

・名 称：「ライフのオンラインストア」・サイトURL：https://onlinestore.lifecorp-net.jp/lifegift_store・取扱商品：ギフト各種（母の日・父の日・夏・冬・BIO-RAL）・ おせち・クリスマスケーキ・有機野菜・ララピーグッズ ※時期によって取扱商品が異なります ■通信料はお客様のご負担となります。 ■ご注文には会員登録が必要です。 ■取扱商品・取扱期間が店頭と異なる場合がございます。

オンラインストアもライフのクレジットカード「LC JCBカード」がおすすめ！

オンラインストアでのお会計でライフのクレジットカード「LC JCBカード」をポイントカード登録した上で決済いただくと、店舗でのお買い物と同じく、クレジット決済金額の税抜200円につき2ポイント、口座引き落とし時に税込200円ごとに1ポイント進呈いたします。※ビール類（ビール・発泡酒・新ジャンル）は対象外です。「LC JCBカード」の詳細は、こちら（https://www.lifefin.jp/）をご確認ください。

