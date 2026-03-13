医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年2月24日にうめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkで開催した公開医学講座「救急車が来るまで、あなたにできること 知っておきたいAEDと心肺蘇生」の講座動画を、2026年3月12日にYouTubeで公開しました。本講座では、突然の心停止など命の危機に直面した際に、救急車が到着するまでの数分間に取る行動の重要性について、医誠会国際総合病院の救急救命士が解説しました。AEDの使用方法や心肺蘇生の基本、窒息時の対応など、日常生活の中で役立つ救急対応の基礎知識を紹介しています。 URL https://youtu.be/lCXoc-AwMcw

AEDと心肺蘇生を実演で解説した救急講座開催報告

突然の心停止などの緊急事態では、救急車の到着までの数分間の対応が救命率に大きく影響し、その場に居合わせた人による一次救命処置が重要になります。 AEDの設置は公共施設や商業施設などで広がっていますが、実際の緊急時に適切に使用できるかどうかは、事前に基本的な知識を理解しているかどうかに左右されます。 医療法人医誠会では、地域の皆さんに向けて医療や健康に関する知識をわかりやすく伝える公開医学講座を継続して開催しています。今回の講座では、救急医療の現場に関わる救急救命士を務めました。 訓練用AEDと心肺蘇生の練習用人形を用いて実演を行い、救急時に必要となる基本的な行動について説明しました。 参加者からは、「救急救命の知識を学ぶことができた」「喉に異物が詰まったときの対応方法を知ることができた」「説明が分かりやすかった」といった声が寄せられました。 救急対応の知識は、日常生活の中で突然必要になる可能性があります。今回の講座動画の公開により、救急車到着までの対応について理解を深める機会として活用されることが期待されます。

目次

1. 一次救命処置 2. 胸骨圧迫のポイント 3. AEDの使い方 4. 異物除去 5. まとめ

健康啓発としての検査実施

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=lCXoc-AwMcw

また、講座終了後には希望者を対象に無料の血液検査を実施しました。腫瘍マーカー検査としてC・CEA（大腸がんなどの消化器がん、肺がん等）、AFP （主に肝がん）、CA19-9 （主にすい臓、胆のう、胆管系、他に良性婦人科系疾患）、PSA（前立腺がん）の4項目を実施し、病気の早期発見にもつながる検査機会の提供となりました。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在