最新トレンドを120種類の圧倒的バリエーションで展開。

株式会社 パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：恒吉裕司、以下「パリミキ」）は、2026年3月13日（金）より"PARIS MIKI collection サングラス（以下 「パリミキコレクション サングラス」）"の新作を発売いたします。機能性はもちろん、掛けるだけでトレンドをまとえる全120種のラインアップを展開。お客様一人ひとりの瞳の健康とスタイルアップを両立する新しいサングラス体験をご提案いたします 。

◆もっと自由で、もっと快適。今年のサングラスが楽しみになる「3つのヒント」

1．「これ欲しかった！」が必ず見つかる120バリエーション

トレンドの「浅めスクエア」や「オーバル」、定番の「ボスリントン」まで、全27型・120種類の圧倒的な品揃え。 さらに、価格は6,600円（税込）からと、とってもリーズナブル 。今の気分にぴったりの1本が、まるで宝探しのように見つかります。

2．「眩しい」から「心地いい」へ。視界が変わる特別なレンズ

紫外線を99%カットするのはもちろん、路面のギラつきを抑える「偏光レンズ」や、紫外線の量によってレンズの色濃度が変化する「調光レンズ」をラインアップしています。お出かけ中に感じる「見えにくさ」を解消し、心地いいものに変えてくれます。

3．「似合う」と「快適」のベストバランス

「サングラスは度付きにできないから……」「長時間掛けると鼻や耳が痛くなる……」そんなお悩みに、一人ひとりの視力に合わせた度付き対応はもちろん、細やかなフィッティングで、一日中掛けていても疲れない、あなただけの快適なフィット感を提供いたします。

◆新作ラインアップ

CSR-3601L ブラウン/ブラウン偏光 56サイズ

お顔立ちを選ばず馴染みやすい、緩やかな曲線を描くオーバルシェイプサングラス。路面の照り返しや水面の反射をカットする偏光機能レンズ搭載。調整可能な鼻パッドを採用しているため、お顔に合わせて細やかな調整ができ、ズレにくく、ストレスのない、軽やかで安定した掛け心地のサングラス。

CSR-3331L ブラウンデミ/ラズベリーオール 52サイズ

柔らかな印象を与えるオーバルシェイプに、落ち着いたデミ柄のトレンド最前線モデル。ヴィンテージな温もりと都会的な洗練をミックスし、どんなコーデにも馴染む、こなれ感抜群の1本。

CSR-3333U ライトグリーン/ライトスモーク 55サイズ

今シーズンのトレンドを象徴する、天地の浅いワイドなスクエア型。目を引くクリアグリーンのフレームは、掛けるだけで顔周りをパッと明るく、フレッシュな印象に変えてくれます。フェスや夏のイベントなど、ファッションを思い切り楽しみたい日のアクセントにオススメの１本。

CAF-3227U イエロークリア/グリーン 48サイズ

1950年代のフランスで愛された「クラウンパント」デザインをベースに、存在感を放つ太セルデザインを採用。丸みを抑えた直線的なカッティングが、顔立ちにシャープな知性とモードなスパイスをプラスします。ヴィンテージ特有の重厚な雰囲気と、現代的なエッジが見事に共存したサングラス。

CAO-3226U ブラック/ライトブルー 51サイズ

フロント上部に直線的なラインを取り入れた、存在感のある太めのフレームデザイン 。ブラック×ライトブルーレンズの組み合わせがクールで、ヴィンテージスタイルとトレンドを絶妙にミックスした1本です。

◆商品概要

商品名 ：PARIS MIKI collectionサングラス（パリミキコレクション サングラス）種類 ：全27型 120種価格 ：6,600円～15,400円（税込） 発売日 ：2026年3月13日（金）より順次発売

◆展開店舗

パリミキ・OPTIQUE PARIS MIKI （一部取り扱いのない店舗がございます）オンラインショップURL： https://onlineshop.paris-miki.co.jp/shop/brand/parismikicollection/※店舗ではサングラスの度つき対応も可能です。お近くの店舗までご相談ください。

◆会社概要

会社名：株式会社 パリミキ設立：2009年１月１５日代表者：代表取締役社長 恒吉裕司資本金：1億円事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーンURL: https://www.paris-miki.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ

株式会社 パリミキ商品担当 新谷※記載の情報は、発表時点のものです。※最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。