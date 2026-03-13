個人装着型救難装置「ESAB-Hmini」開発パートナー企業を募集

アプライト電器株式会社 2026年３月１３日（金）

アプライト電器株式会社（東京都）は、音波と気泡による非常用位置通報装置「ESAB（Emergency Sonic & Bubble Activating Beacon）」について、個人装着型モデル「ESAB-Hmini」を中心とした装備化を改めて紹介するとともに、本技術の製品化に向けた開発パートナー企業の募集を開始いたします。

既存救難装備とESABの位置づけ（概念図）従来装備ではカバーされていない領域を埋めるESAB

現在広く使用されている救難装備であるEPIRBやPLBなどの電波系装置は、海面上での通信を前提としており、水中での位置提示は想定されていません。ESABは音波と気泡という物理信号を利用することで、水中・水面・空中の捜索を連続的につなぐ新しい救難装備となります。

■ 個人装備としてのESAB-Hmini

アプライト電器では本年2月より、ESAB技術について段階的な情報公開を行ってまいりました。その中で最も興味を持たれたESAB-Hminiは、人に装着できる電源不要の小型モデルです。救命胴衣が浮力によって生命を守る装備であるのに対し、ESAB-Hminiは位置通報によって発見を早める装備となります。

想定される装備分野ESAB-Hminiは以下の分野での装備化が考えられます。・漁業従事者・港湾作業者・水上スポーツ・沿岸警備・海上作業

参考需要予測（簡易試算）個人装備用小型ESAB（Hmini）年間需要 10,000-50,000台 単価 0.5-2万 市場規模 5-20億円/年個人装備（救命胴衣やベルト型）数量予測沿岸漁業者・港湾作業者・マリンスポーツ人口など救命胴衣の 年間買い替え・追加購入率：2～8%Hmini の採用率を 0.5～2% とする保守的モデル→ 10,000-50,000台／年

■ 技術成熟度（TRL）

ESAB技術は現在、技術成熟度レベル（TRL：Technology Readiness Level）ではTRL2（技術コンセプト形成段階）にあります。基本原理および構造は特許技術として確立されていますが、用途別の仕様設計や試作機による概念実証（TRL3～4）は今後の開発となります。特に小型モデルについては構造がシンプルであり、救命装備メーカーや安全装備メーカーによる製品開発に適した装置で、技術的な難易度も低いものです。

開発パートナー企業募集このシリーズで説明してきましたようにESABは多くのメリットをもつ救難装置です。本技術の開発および製品化に挑戦する企業の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。当社は技術提供および開発協力の形で事業化を支援していくことを想定しています。アプライト電器株式会社は今後も新しい技術や装置の提案を行っていく予定であり、ESABはその最初の提案となります。

■ 会社概要

アプライト電器株式会社所在地：東京都大田区事業内容：電気機器の企画・販売・開発 等URL： https://aplight.biz/esab

■技術的注記

記載の性能・到達距離・適用深度・稼働期間は、設計条件や海況・環境に依存します。深海向けの気体発生方式は今後の課題です。

■問い合わせ先アプライト電器株式会社担当：林TEL：03-6410-7752携帯：090-8580-4990