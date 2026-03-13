株式会社ハッピースマイル（本社：埼玉県さいたま市、代表者：佐藤堅一、以下当社）は、GAKUMO株式会社と写真販売プラットフォーム「みんなのおもいで .com」の導入契約を2026年2月16日（月）に締結し、初回展示販売を2026年2月26日（木）より開始いたしました。

2026年2月24日（火）に開催された、プリンセス物語のメンバーである「桜空」の卒業ライブより運用を開始し、イベント写真をファンへ向けてオンライン上で安全に販売いたします。拡大するアイドル市場において、公式写真を安心して購入できる環境を整備し、推し活体験の価値向上を目指します。

■拡大するアイドル市場と写真コンテンツの価値

近年、国内のアイドル市場はライブ・物販・デジタル領域を中心に拡大を続けており、ファンによる"推し活"は定着した消費行動となっています。ライブやイベントで撮影された公式写真は、ファンにとってその瞬間を形に残す重要なコンテンツです。

一方で、主催者側では、写真の現像・在庫管理・発送業務に多くの人的リソースが割かれるという課題がありました。特にライブ後の発送業務は負担が大きく、本来注力すべき企画や育成活動に影響を及ぼすケースも見受けられます。

こうした背景を受け、GAKUMO株式会社はオンライン完結型の写真販売サービス「みんなのおもいで .com」を導入いたしました。

■公式ルートによるオンライン写真販売と運営負担の軽減

撮影された写真は専用展示室で公開され、ファンはオンライン上で閲覧・購入が可能です。決済完了後は、当社が現像から発送までを一括で対応し、安心・安全な公式写真をファンの皆さまへお届けします。

本サービスは、ご注文をいただいてから現像・発送を行う仕組みのため、事前の在庫確保や売れ残りのリスクが発生しません。また、写真公開から販売管理までをオンライン上で完結できるため、主催者は発送業務や在庫管理の負担を軽減できることにより、運営リソースをプロモーション活動やタレント育成へ集中させることが可能になります。

今後は舞台写真にとどまらず、舞台裏やオフショットを含めた多角的な写真展開を推進します。限定販売企画などを通じてファンとの新たな接点を広げ、写真を通じて表現活動とファンをつなぐ価値の創造に取り組んでまいります。

■【GAKUMO株式会社】初回写真展示販売について

【展示販売企画名】 プリンセス物語「桜空」即位LIVE

【販売期間】 2026年2月26日（木）22時00分～2026年3月31日（火）23時30分

【閲覧・購入方法】下記URLにアクセスし「入室」をクリックするだけで閲覧・購入いただけます。※当該URLから入室した場合は展示室コードの入力は不要です展示室コード： WP4D55AWD展示室ページのURL：https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/V1A0RDU1QVdE/1?lang=jp

■GAKUMO株式会社 運営概要（https://gakumojapan.com/）

会社名：GAKUMO株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区大須2丁目9-35

代表：下田敏行

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」

写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル

Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753

導入団体数：8,900団体（2026年2月末時点）

代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一

事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口

TEL：048-919-3306

E-mail：secretary@happysmile-inc.jp