DIGGLE株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 清貴)は、Daigasグループの共通機能会社として、多様なビジネスサポート事業を展開する大阪ガスビジネスクリエイト株式会社(本社：大阪市西区、代表取締役社長：宇田 徹)が、「DIGGLE予実管理」と「DIGGLE人員管理」を2026年5月より本格導入することをお知らせします。この導入によりDIGGLEは、経営と事業部が事業の現状と将来像を議論するための仕組みを構築し、事業計画／人員・人件費計画のさらなる精度向上に貢献します。

■「DIGGLE」導入の背景

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社は、1977年に大阪ガスのグループ会社として発足以来、受託業務をベースに多様な事業を展開してきました。事業の拡大・多様化に伴い、組織体制も複雑化しており、経営・管理側と事業部が同一のデータに基づき、事業の現状と将来像を議論するための仕組みの構築が急務となっていました。また同社は人的資本を重視し、積極的な採用や人材ローテーション、経営幹部・管理職の計画的な育成に注力していますが、人員計画、人件費計画が表計算ソフトによる手管理で、効率的かつ精緻な人員・人件費管理の実現に向けた課題を抱えていました。加えて、同社は労働集約型の事業を多く営んでいることから費用の多くを人件費が占めており、人員・人件費管理の課題は予実管理の課題にも及んでいました。こうした背景から、中長期的な人員配置計画と、人件費計画の接続・精度向上を目的として、システム導入を決定しました。

■「DIGGLE」に対する期待

導入により以下を期待いただき、選定に至りました。・勘定科目だけでなく、案件単位での予算・実績データの一元化・可視化による、経営と事業部の「共通言語」の確立、それにより多岐にわたる事業の事業計画の精度向上・差異要因や将来見込の報告・コミュニケーションなど、事業部を巻き込んだ予実管理が効率的に行える基盤の構築・具体的な配置計画に基づく、中期的な人員・人件費の戦略的な管理の実現

■「DIGGLE」に対する評価

導入にあたっては、以下の点をご評価いただき、ご好評いただいております。・案件単位で明細を確認できるので、コーポレート部門と事業部門が同じ目線で数値を語ることができる・バイネームでの人員・人件費管理を実現することで、採用や配置計画に対する事業部との議論がしやすくなった・導入に向けたニーズを丁寧に汲み取りながら、スピーディーに導入環境を整えた

■DIGGLE導入に関して、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 経営企画チーム マネジャー 古市氏からのコメント：

弊社ではこれまで、予実管理や人員・人件費管理を表計算システム主体で行っていました。また、管理にあたっては、複数のシステムや資料の情報を参照しながらの作業となっており、その業務負荷はコーポレート側・事業部門側の双方で共通の課題となっていました。今回、「DIGGLE」の導入にあたって、これまでの業務が一気に効率化される実感を我々も事業部も持ち始めています。「DIGGLE」が業務効率化だけでなく、経営企画と事業部門が共通の指標や定義で事業を語れる「共通言語の基盤」として機能させ、社内で広く使われるよう取り組んでいきたいと思います。

■大阪ガスビジネスクリエイト株式会社について

1977年に大阪ガスのグループ会社として発足。Daigasグループからの受託事業をベースに様々な事業を展開してきた。2020年からはDaigasグループの人事・会計分野のシェアードサービス（＊）を担う「共通機能会社」として位置付けられている。（＊）シェアードサービスとは複数のグループ企業からなる企業が、間接部門の業務を1カ所に集約させること

【会社概要】会社名：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社所在地：大阪市西区京町堀1-4-16 センチュリービル代表者：代表取締役社長 宇田 徹事業内容：人事分野・会計分野のシェアードサービス、オフィス関連業務代行、ガス導管関連業務代行、電気通信設備等の販売、施工、保守点検、情報通信ソリューション、施設の企画運営・管理、遊休地活用ビジネス、人材育成（MOTスクール企画・運営・企業研修等）設立：1977年3月10日資本金：1億円従業員数：893名(2025年4月現在、出向者含む)URL：https://www.ogbc.co.jp/index.html

■「DIGGLE」について

DIGGLEは、ヒトモノカネの最適配分を実現する経営管理のためのオールインワンサービスを目指し、複数プロダクトを展開しています。2017年より提供している「DIGGLE予実管理」で培った実績を活かし、新プロダクトの第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」、第四弾として2026年1月に「DIGGLE設備投資管理」をローンチしました。

「DIGGLE予実管理」とは

「DIGGLE予実管理」は、経営資源の戦略的な投資判断を支えるクラウドサービスです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。https://diggle.jp/

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

「DIGGLE人員管理」とは

「DIGGLE人員管理」は、入社・退職・異動などの人事情報を即座に捉え、人件費の将来見込の正確な把握を実現するクラウドサービスです。https://marketing.diggle.jp/lp/human-planning

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー 12F代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】DIGGLE株式会社 広報担当宛pr@diggle.team080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)