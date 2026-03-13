スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、トムとジェリーデザインの『マグネット式ワイヤレス充電器』を2026年3月25日（水）より発売いたします。

製品概要

■ マグネットで“ピタッ！”と装着し、安定したワイヤレス充電が可能■ 手持ちのUSB Type-Cケーブルを接続するだけで簡単に使用可能■ 大15W出力の高速充電に対応（iPhoneは最大7.5W出力）■ 充電しながらの操作も快適なコンパクトサイズ設計■ ワイヤレス充電対応のAirPodsの充電にも対応

製品画像

発売情報

発売日 ：2026年3月25日（水）参考価格：\2,480（税込）

主要取扱い店舗

株式会社 ヤマダホールディングス株式会社 ビックカメラ株式会社 ヨドバシカメラ株式会社 ケーズホールディングスその他家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店等の他、ECサイトでも販売いたします。

「Premium Style」について

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指したブランドです。洋服やアクセサリーのように、iPhoneケースやイヤホンもまた、毎日持ち歩き、身に着ける存在。だからこそ私たちは、何気ない日常の中に“特別”を感じられるプロダクトづくりにこだわります。手にするたびに気分が上がる。身に着けることで、少しだけ自分に誇りが持てる。そんなワンランク上のライフスタイルを提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社PGA所在地 ：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5URL ：https://www.pg-a.co.jp/事業内容：モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

