株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、静岡県静岡市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「静岡市プロスポーツチーム等連携プロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

このプロジェクトは、静岡市をホームタウンとするプロスポーツチーム等（清水エスパルス、シャンソンVマジック、ベルテックス静岡、静岡ブルーレヴズ、静岡ジェード、くふうハヤテベンチャーズ静岡、および今後新たに追加されるチーム）と市が連携し、「スポーツの力で、誰もが健康で心が満たされるまち」の実現を目指すものです。多種多様なチームの特性や発信力を活かし、市民の健康増進（高齢者・障がい者向けイベント等）、スポーツの普及（スポーツ教室開催）、魅力的なまちづくり（地域・社会課題解決）、交流・関係人口の増加（市の魅力発信）、地域貢献（ホームゲーム招待）、競技環境整備、人材育成（お仕事体験）、地域経済活性化（地元産品活用）など、幅広い分野での取り組みを通じて、スポーツ振興、青少年の健全育成、健康長寿の推進などに貢献します。市民ニーズの多様化に対応し、誰もが輝き続けられる未来のまちを実現するためには、市とチームだけでなく、企業や地域住民も共に参画し、地域・社会課題の解決に取り組むことが重要だと考えられています。

静岡県静岡市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1282/

静岡市は温暖な気候に恵まれ、北は南アルプスから南は駿河湾に至るまで、豊かな自然環境を有しながら古くから今川氏や大御所時代の徳川家康公の城下町として、独自の文化や産業を育み、日本の中枢都市としての発展を続けてきました。特に「お茶」や「桜えび」「プラスチックモデル」などの多様な産業や国際貿易の拠点である清水港での貿易は本市の経済において重要な役割を担っています。そして、静岡市では、持続可能なまちの実現のために地方創生の取組を進めております。地方創生は本市だけで成し遂げられるものではありません。本市との新たなパートナーシップのもと、SDGsの実現や社会貢献に取り組んでいきませんか。いただいた寄附は、市民や本市を訪れる人の、賑わいや笑顔に結びつくよう責任をもって活用します。是非ご支援をお願いし ます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=22&lg_cd=22100

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form