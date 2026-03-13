TABATA株式会社(本社：東京都千代田区／代表取締役：大平 昭夫)が運営する結婚相談所「Louis(ルイ)」は、2026年4月、サービス内容および運営体制を刷新し、リニューアル再始動いたします。

Louisは、経営者やビジネスパーソンを中心に、真剣なパートナー探しを支援する結婚相談サービスとして展開してきました。今回のリニューアルでは、単なるマッチングにとどまらず、「人生設計」という視点をより強化し、キャリア・資産・価値観・将来ビジョンを踏まえた総合的なサポート体制を整備します。

TABATA株式会社が掲げる「日本を支える企業オーナーの“左腕”になる」という理念のもと、経営支援のみならず、経営者やご家族、ビジネスパーソンの人生そのものに伴走する支援を目指してきました。

Louisはその一環として、経営者・事業家の人生設計を支えるサービスとして再構築されます。









■ リニューアルのポイント

・会員サポート体制の強化

・経営者・ハイキャリア志向のビジネスパーソン層への特化

・企業オーナー・後継者・ご家族へのファミリー支援

・対面・オンライン双方に対応した伴走支援

・コミュニティ形成の強化









■ 再始動の背景

近年、経営者やビジネスパーソンの間では、キャリア形成だけでなく、人生設計そのものを戦略的に考える傾向が高まっています。特に企業オーナーにおいては、多忙な後継者世代のパートナー探しを支援するニーズも潜在的に存在しています。

Louisでは、出会いを偶然ではなく設計可能な選択と捉え、人生の重要な意思決定を支えるサービスとして提供してまいります。









■ 代表コメント

誰にとってもパートナー選びは人生の大きな意思決定の一つです。特に経営者や企業オーナーにとっては、その影響はより大きいものになります。

私たちは、結婚を単なる出会いの場ではなく、「人生設計におけるパートナーシップ」として捉えています。

Louisの再始動は、経営支援と人生支援を横断する私たちの思想の延長線上にあります。

これからも、一人ひとりの人生に本気で伴走してまいります。









■ 締め

Louisは2026年4月より新体制でサービスを開始予定です。

詳細は公式サイトにて順次公開いたします。









■ 会社概要

会社名 ： TABATA株式会社

代表者 ： 代表取締役 大平 昭夫

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

設立 ： 2023年9月20日

資本金 ： 1,000万円

企業理念： 「日本を支える企業オーナーの“左腕”になる」