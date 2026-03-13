TABATA株式会社(本社：東京都千代田区／代表取締役：大平 昭夫)は、日本を支える企業オーナーの“左腕”として、企業成長と価値創造に資する多様なサービスを提供するビジネスアドバイザー企業です。この度、改めて新たに加わった事業領域を整理し、当社が提供するサービスの概要と価値についてご紹介いたします。









■ サービス概要

TABATA株式会社では、企業オーナーの皆様が直面する経営課題や将来戦略に対応するため、以下の５つの主要事業を展開しています。





(1) コンサルティング事業

ファミリービジネスにおける経営課題の解決へ向け、伴走型で支援を行います。

［主な支援内容］

・事業承継

・持株会設立

・納税猶予制度活用

・中小企業投資育成活用

・資金調達

・財務戦略立案

・組織改革人事

・内部管理体制整備

・企業価値向上戦略

・上場支援（東京プロマーケット）

・成長戦略

・M＆A戦略

・営業戦略

・新規事業立上げ

・経営顧問等









(2) ファミリーオフィス事業

オーナー家族の資産継承・管理を支える包括的支援を提供します。

［主な支援内容］

・資産承継

・相続対策

・ファミリーガバナンス構築

・資産管理会社の設立・運営等





(3) 研修事業

経営陣、管理職、リーダー、後継者を対象とした育成研修を実施しています。

［主な内容］

・マネジメント研修

・管理職研修

・リーダー研修

・後継者育成研修

・社内セミナー開催等





(4) 人材紹介事業

ファミリービジネスのオーナー企業と経営人材をつなぎ、企業成長を支援します。

［主な対象人材］

・CEO / COO / CFOなどのCXO人材

・マネジメント人材

・管理職人材

・リーダー人材等





(5) 結婚相談事業

経営者やビジネスパーソンのライフデザインを支援する「結婚相談所Louis(ルイ)」を運営しています。

［主なサービス］

・個別カウンセリング

・マッチング支援

・交際サポート

・イベント開催

・会員コミュニティ形成等









■ 経営者メッセージ

「TABATA株式会社は、日本の中小企業・オーナー経営者が未来への新たな一歩を踏み出す際の、信頼できる支えでありたいと考えています。新規事業立上げ、成長戦略、事業承継、資産承継、ファミリー資産管理、そしてライフプランの実現まで、人生設計に関わる領域を横断的に支援することで、お客様が描く“夢の実現”を共に形にしていきたいと考えています。事業と人生の両面から次のステージへの挑戦を支え、社会に貢献してまいります。

- 代表取締役 大平 昭夫









■ 最後に

本リリースでは、TABATA株式会社が展開する(1)コンサルティング事業、(2)ファミリーオフィス事業に加え、新たに拡充した(3)研修事業、(4)人材紹介事業、(5)結婚相談事業の全体像をご紹介いたしました。今後も企業オーナー様の信頼ある“左腕”として、ハンズオンで伴走しながら、経営課題の解決と持続的成長を支援してまいります。









■ 会社概要

会社名 ： TABATA株式会社

代表者 ： 代表取締役 大平 昭夫

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

設立 ： 2023年9月20日

資本金 ： 1,000万円

企業理念： 「日本を支える企業オーナーの“左腕”になる」