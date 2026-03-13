株式会社BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、本物かと見間違うほど精巧に作られたミニチュアアートの合同写真展＆物販展の最新作「ミニチュア写真の世界展 2026」を2026年4月10日(金)～5月17日(日)に開催します。さらに、5月23日(土)～6月28日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しています。





展示作品：ウオちゃんのフェイクフード屋さん





ミニチュア写真の世界展 2026

https://tgs.jp.net/event/miniature









■過去最大規模の作品が集結！新作・未発表作品が多数登場するミニチュア祭典！

本展では、こだわりが詰まったミニチュア作品の新作・未発表作品を多数展示。これまで本展を彩ってきた人気クリエイターに加え、新たに参加するクリエイター8名を迎え、総勢74組が出展します。個性豊かなクリエイターたちが生み出す“小さな世界”が一堂に会し、見れば見るほど引き込まれるミニチュアアートの魅力を存分にお楽しみいただけます。





【注目作品紹介】

◆ ミニ厨房庵(@minichuubouan_tyakitchen)

7ヶ月をかけて完成した新作「カントリーキッチン」と、制作3ヶ月の「レトロ喫茶ロワール」を展示。鋳物と同じ金属で作られたオリジナルストーブや、腰板・ステンドガラス照明など細部まで再現された空間表現に注目です。





◆ スタジオブルーエ(@studio_blue0318)

Instagramフォロワー1.1万人超。ドールハウスやショップのミニチュア作品で人気のクリエイター。本展では制作約1ヶ月をかけ、長い年月を重ねてきた町の雑貨店をテーマにした未公開の立体作品を展示。懐かしさを感じる温かみのある世界観が魅力です。





◆ greenery roji(@roji_journey)

2年ぶりの参加となる本展では、人気シリーズ「ジオラマ世界旅行」を初展示。旅情あふれる世界観をミニチュアで表現した作品が登場します。





◆ さかなさん(@sakanasan2021)

手のひらサイズの小さな食堂をイメージした新作を初展示。温かみのある空間を細やかなミニチュアで再現しています。





◆ N＝yatsugatake(@nyatsugatake_fanlab)

独自の世界観で人気のクリエイターが特設スペースで過去最大数の作品を披露。物販作品を含め、合計100点を超えるミニチュア作品が並ぶ予定です。





このほかにも、多彩なクリエイターによる精巧で魅力あふれるミニチュア作品を多数展示。思わず見入ってしまう“小さな世界”の奥深い魅力をぜひ会場で体感してください。





参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/579852/att_579852_1.pdf









■3つのテーマで楽しむ特別POP UPを展開

会場ではミニチュア作品の世界観をより深く楽しめる特別POP UPエリアを展開。「喫茶・レトロ食堂」「季節の食卓」「森のアトリエ・小屋」の3つのテーマを軸に、ノスタルジーや暮らしの情景、自然に囲まれた小さな空間など、物語性あふれるミニチュア作品を紹介します。





【喫茶・レトロ食堂シリーズ】

純喫茶のショーケースやナポリタン、プリンアラモード、クリームソーダなど、懐かしい喫茶店文化をモチーフにした作品を展開。小さなカウンター席や夜の喫茶店を思わせる光の表現など、ノスタルジックな世界観が広がります。

協力クリエイター：N＝yatsugatake、西美加子。、ミニ厨房庵





【季節の食卓シリーズ】

花見弁当や縁側と麦茶、焼き芋のある秋の食卓、こたつと年越しそばなど、四季の暮らしのひとコマをミニチュアで表現。日常の中にある小さな幸せを切り取った、物語性あふれる情景が楽しめます。

協力クリエイター：ことなのうそっこ食堂、cococherie、ebisukaasn





【森のアトリエ・小屋シリーズ】

森のパン工房や温室、小屋のアトリエなど、自然の中に佇む小さな空間を表現した作品群。覗き込むだけで物語が始まりそうな、癒しと発見のあるミニチュア空間が広がります。

協力クリエイター：スタジオブルーエ、greenery roji、くるみガーデン、N＝yatsugatake









■“小さな世界”を作ろう！クリエイターと楽しむミニチュア制作ワークショップ開催

会期中は、人気クリエイターが講師を務めるミニチュア制作ワークショップを開催。初心者でも楽しめる内容で、ミニチュアフードやカフェメニュー、ガーデン作品など、作品づくりを体験できます。





講師 ：Espoir(Instagram：@espoir804)

制作物：「お寿司、天丼、天ぷらうどん(いずれか1点)」

参加費：2,300円(税込)

日程 ：4月19日(日)、5月2日(土)、5月4日(月・祝)、5月16日(土)、5月17日(日)

時間 ：11:10～17:00





講師 ：ミニ厨房庵(Instagram：@minichuubouan_tyakitchen)

制作物：「選べる色のクリームソーダsetまたはピザトーストsetのキーホルダー」

参加費：1,800円(税込)

日程 ：4月25日(土)、5月5日(火・祝)、5月9日(土)

時間 ：11:20～16:10





講師 ：ミニ厨房庵(Instagram：@minichuubouan_tyakitchen)

制作物：「えらんで作る あにまるカフェランチ」

参加費：1,800円(税込)

日程 ：4月26日(日)、5月6日(水・祝)、5月10日(日)

時間 ：11:20～16:10





講師 ：桜粘堂(Instagram：@oh_nendo)

制作物：「ミニチュアクレープのクリアケースキーホルダー」

参加費：2,000円(税込)

日程 ：4月18日(土)

時間 ：11:10～16:30





講師 ：cococherie(Instagram：@cococherie9)

制作物：「ミニチュアパーツを使ったシール風キーホルダー作り」

参加費：3,300円(税込)

日程 ：4月11日(土)

時間 ：11:30～14:00





講師 ：くるみガーデンInstagram：@kurumi_garden)

制作物：「木の実のカート」(4月12日)、

「ガラスのティーポットガーデン」(5月3日)

参加費：4,000円(税込)※4月12日、7,500円(税込)※5月3日

日程 ：4月12日(日)、5月3日(日)

時間 ：11:30～15:50





※予定ですので変更になる場合がございます。

※事前予約制 詳しくはこちら→ https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar

※当日空きがあれば予約なしでも体験いただけます。









■ココでしか買うことのできない、ミニチュア限定グッズが登場！！

会場では、人気クリエイターによるミニチュア作品や、ここでしか手に入らない限定グッズを多数販売。精巧に作り込まれたミニチュアフードや雑貨、アクセサリーなど、思わず集めたくなるアイテムが会場を彩ります。ミニチュアの世界観をそのまま持ち帰ることができる、ファン必見の物販コーナーとなっています。





＜チイサナツクエ＞

・南極クリームソーダのミニチュアピアス 3,300円





＜Re:treat＞

・ミニチュアパンのボールペンやキーリング 1,500円～





＜まいにちごまふぅ＞

・ブラウニー置物 2,420円

・ミニパンブローチ 2,750円





＜みいやん商店＞

・小瓶キーホルダーお弁当 1,100円

・春の練り切りボールペン 1,500円





＜kodamama＞

・アヒルのポットとカップのセット 2,000円

・帽子屋のケーキセット 4,890円





＜greenery roji＞

・ジオラマ世界旅行シリーズ 7,300円～





＜桜粘堂＞

・アフタヌーンティーセット 3,800円

・クリアケースキーホルダー 2,800円

・ボールペン 1,800円

・メモスタンド 2,000円





＜ウオちゃんのフェイクフード屋さん＞

・おでん 3,000円

・すき焼き 3,000円

・猫ちゃん弁当 2,500円

・お子様ランチ 2,500円

・秋刀魚定食 3,500円

・刺身定食 3,500円





＜kerosaka＞

・和菓子3連ブローチ 3,960円

・フルーツサンド耳飾り 3,080円

・おにぎり耳飾り 2,750円





＜miroture_food＞

・飲茶セット 3,100円





＜Ten's magnet＞

・手のひらどんぶりのキーホルダー 1,700円

・ミニチュアセット 2,500円





＜kitsuneiro＞

・マグネットセット 5,500円

・ブローチ 3,300円

・チャーム 1,760円





＜popopo＞

・選べる！カラーキーホルダー 1,500円～





＜unocotea＞

・ミニチュア ロリポップキャンディセット 1,500円～





＜iro-to katachi＞

・Temari ブローチ 5,000円

・Temari セット9個 5,000円～

・Hitoiki 和菓子アクセサリー 2,000円





＜Teff*Teff＞

・ミニチュアシューズボックス・小 15,000円～

・ミニチュアシューズ(オブジェ) 各3,500円





上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記









【企画展概要】

■東京

企画展名： 「ミニチュア写真の世界展 2026」

開催日時： 2026年4月10日(金)～5月17日(日)

営業時間： 平日・日曜 11:00～17:00／土・祝日 11:00～18:00

休館日 ： 毎週月曜日(5月4日(月・祝は開館))

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 800円／3歳以下は入場無料(単独入場は不可)

出展者 ： 74組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/miniature





■名古屋

企画展名： 「ミニチュア写真の世界展 2026 in 名古屋」

開催日時： 2026年5月23日(土)～6月28日(日)

営業時間： 11:00～17:00

休館日 ： 毎週月・火曜日

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 800円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 74組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/miniature





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■「ミニチュア写真の世界展」とは？

まるで本物かと見間違うほど精巧に作られたミニチュア模型。ひとつひとつの作品には、作者が細部にまでこだわった世界観が凝縮されています。通常、“ミニチュア作品展”というと、ミニチュア作品の展示のみを想像する方が多いと思いますが、同時に写真作品の展示も行うさらに手の込んだ内容になっています。自分が表現したい風景や物をミニチュアで作り上げ、それを撮影し表現します。





模型が時間的に長いものだとすれば、写真は一瞬、一期一会の芸術となります。“写真だと思って見ていたら、そこは作られた虚構な世界だった。”本展では、写真作品、立体作品を同時に展示することで、ご来場の方々にミニチュアの世界に迷い込んでいただきます。また、館内はすべて撮影OKなので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿いただけます。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net