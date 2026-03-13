KPS CAPITAL PARTNERS、JENNMARの支配持分を取得





セーフティクリティカルなグラウンドサポート製品の世界的リーダー

ニューヨーク, 2026年3月12日 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP（「KPS」）は、新たに設立した関連会社を通じて、Jennmarおよびその関連会社（「Jennmar」または「当社」）の支配持分を取得する正式契約を締結したと発表しました。 取引の財務条件は明らかにされていません。 取引完了は2026年第2四半期を予定しており、慣例的なクロージング条件および承認を条件とします。

1922年に設立されたJennmarは、鉱業、公共インフラ、太陽光発電、建設業界向けにセーフティクリティカルな製品と必要不可欠なサービスを提供する世界的大手企業です。Jennmarは、世界中の顧客にとって不可欠で信頼できるパートナーとして、顧客の安全かつ効率的な事業運営をサポートしています。 当社はペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置き、約4,000人の従業員を擁し、世界中で59の製造施設を運営しています。

KPSのパートナーであるKyle Mumfordは次のように述べています。「Jennmarはグラウンドサポート製品の世界的なマーケットリーダーであり、クラス最高のカスタマーサービスと製品品質を提供してきた実績があります。 KPSの数十年にわたるグローバルな製造経験、当社の戦略的支援および資本提供により、Jennmarのリーダーシップ・チームをサポートし、Jennmarがオーガニックグロースおよび買収を通じて驚異的な成長を続けることを期待しています。 また、既存のオーナーであるTony Calandraと FalconPoint Partnersが、Jennmarの将来の成長と価値創造の可能性に対する我々の共通の見解を確認し、引き続き重要な少数株主でいることを嬉しく思います。

JennmarのTony Calandra最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「Jennmarのチームの功績を非常に誇りに思っています。毎年、私たちは一貫して、提供する製品の幅を広げ、サービス能力を向上させ、顧客をフルサポートできる地域を拡大しています。 Jennmarは引き続きこの方針に沿って取り組んでいきます。KPSは当社の成長をサポートし、加速させるための適切なパートナーです。 JennmarはKPSの製造に関する専門知識と資本資源から多大な恩恵を受けるでしょう。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLPが法律顧問を務め、JefferiesがKPSおよびその関連会社の財務アドバイザーを務めました。Lowenstein Sandler LLPが法律顧問を務め、EvercoreとRothschild & Co.がJennmarとFalconPointの財務アドバイザーを務めました。

Jennmarについて

Jennmarは、公共インフラ、太陽光発電、鉱業、建設業界向けにインフラ製品と専門サービスを提供する世界的大手企業です。 100年以上にわたり、Jennmarは労働者の安全と生産性を維持するための製品製造とソリューションの提供に注力してきました。 詳しくはwww.jennmar.comをご覧ください。

FalconPoint Partnersについて

FalconPointは、ビジネスサービスおよび産業セクターの北米中堅企業に投資するプライベート・エクイティ・ファームです。ミッションクリティカルな製品やサービスを提供する企業において、変革的な成長機会を特定し、実行するために、同社はネットワークおよびパートナーシップ志向のアプローチを活用しています。詳しくはwww.falconpointpartners.com をご覧ください。

KPS Capital Partners, LPについて

KPSは、関連運用会社を通じて運用資産195億ドル（2025年9月30日現在）に及ぶ一連の投資ファンドであるKPS Special Situations Fundsを運用しています。 KPSのパートナーは、多様な業種（基礎素材、ブランド消費者製品、ヘルスケア製品、高級品、自動車部品、資本設備、一般製造業を含む）の製造企業や産業企業に支配的な株式投資を行うことで、大幅な資本増価を実現するために30年近く専門的に取り組んできました。 KPSは有能な経営陣と建設的に協力し、事業を改善することで投資家に価値をもたらします。財務レバレッジに主に依存せずに、ポートフォリオ企業の戦略的地位、競争力、収益性を構造的に改善することで、投資リターンを生み出します。 KPS Fundのポートフォリオ企業の総年間収入は約212億ドルで、21か国で202か所の製造施設を運営し、全世界で直接雇用や共同事業を通じて約55,000人の従業員を擁しています（2025年9月30日現在）。 KPSの投資戦略およびポートフォリオ企業の詳細については、www.kpsfund.comをご覧ください。

