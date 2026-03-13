Adecco Group、Agentforceの無制限ライセンス契約によりエージェント型AIのスケールを加速





・Salesforceとの新たな無制限エージェント型エンタープライズライセンス契約により、主要市場におけるエージェント型AIの急速な拡大を実現

・本契約は、2026年末までにAdeccoの売上高の50%以上をエージェント型AIで賄うという目標を支えるものです。

チューリッヒ, 2026年3月12日 /PRNewswire/ -- 世界有数の人材・技術サービス企業であるAdecco Group（SIX：ADEN)は、人間中心のAIと技術展開への先駆的なアプローチを大きく前進させることを発表しました。当社はSalesforceと2027年までの新たな複数年契約を締結し、Agentforce 360への無制限のグローバルアクセス権を獲得しました。Agentforce 360は、信頼できる単一プラットフォーム上でアプリ、データ、AIエージェントを連携させる「Agentic Enterprise」を支えるセールスフォースの包括的なソリューションポートフォリオです。Salesforceとのパートナーシップを強化することで、3つのグローバル事業部門であるAdecco、LHH、Akkodisは、複数の主要市場において、エージェント型AIの大規模な導入を加速させます。

Adeccoはすでに英国で大きな成功を収めており、採用プロセスの主要な要素にAgentforce 360のAIエージェントを導入することで、人間同士の質の高い対話の時間を確保し、顧客サービスと候補者のエクスペリエンスの両方を向上させています。定型業務を自動化することで、Agentforce 360はAdeccoに15%の時間節約をもたらし、採用プロセス全体にかかる時間を大幅に短縮してフィルレートを高め、サービス提供コストを削減しました。

エージェント型AIの迅速な拡張は、インド、ポーランド、メキシコ、モロッコにある統合オンショア・デリバリー・センターとニアショアおよびオフショア・ハブを含むグループのグローバル・オペレーティング・モデルによって支えられています。戦略的な焦点は、60カ国以上のオムニ・チャネル・ネットワークを通じて、人と人との強い結びつきを育てることにあります。

Adecco GroupのDenis Machuel最高経営責任者（CEOI)は、次のように述べています。「私たちは、人間中心のAI導入のパイオニアであり続けます。Agentforceへの無制限のアクセスにより、実績のあるエージェント型AIソリューションをグローバルに、そして当社のブランド全体に迅速に拡大することができます。これにより、サービスのスピード、品質、信頼性が向上し、社員はこのキャリアを選んだ理由である人間同士の交流に専念できるようになります。

「Adecco Groupは、戦略的パートナーとして、AI導入によるビジネスインパクトの創出に必要な戦略的な人員再編成や人材・タレント戦略について、10万社のクライアントを支援しています。今回の契約により、顧客、候補者、そして従業員にとって真の価値を創造することができるようになります。」

SalesforceのEVP兼エージェントフォース部門GMであるMadhav Thattai氏は、次のように述べています。「実験段階から本格的なエージェント型企業へと移行することで、 Adecco Groupは、自律型エージェントがグローバルビジネスに必要な決定論と予測可能性を提供できることを証明しています。Agentforce 360を導入したことで、Adeccoは2026年末までに、エージェントを活用して数百万人の求職者をキャリアの機会と結びつける「常時稼働」の基盤を手に入れ、売上高の50％を牽引します。本パートナーシップは、人間とエージェントが信頼できる単一のプラットフォーム上で協働し、ビジネス成果を大規模に提供するというSalesforceのビジョンを浮き彫りにしています。

Data 360は、Agentforce 360 の信頼できるエンタープライズコンテキスト基盤であり、Adecco Groupは、30を超えるSalesforceインスタンスとエンタープライズシステムのデータを単一のリアルタイム候補者プロファイルに統合し、約 27,000 人の採用担当者に、人材の迅速なマッチング、取り組みの優先順位付け、グローバルなエージェントワークフローの推進に必要な可視性を提供することができました。 Agentforce Voice のグローバルローンチは、この勢いをさらに 加速 させ、採用担当者の生産性向上、迅速な人材紹介、候補者一人ひとりの優れた体験を促進するものです。

Adeccoにおける次段階の導入計画では、英国での追加エージェントのオーケストレーション、フランスやその他の主要地域での導入拡大、ニアショアやオフショアハブでのエージェント機能の拡張に重点を置くことになります。これにより、小規模の国々は競争力とフルフィルメントの質の向上という恩恵を受けることができます。

Adecco Groupの戦略は、人間を中心に据えてAIを活用することです。当社は、世界中のクライアントと候補者のニーズの変化に対応するため、事業モデルの改革を継続しながら、責任あるスケーラブルなAIイノベーションにしっかりと取り組んでいます。AkkodisとLHHは、今回の契約を活用し、Adeccoが開発したプロセスを基に、引き続きエンド・ツー・エンドの採用プロセスの開発に取り組んでいきます。

詳細はこちらまで



Adecco Groupについて

Adecco Groupは、世界有数の人材とテクノロジーの専門企業です。当グループの目的は、すべての人にとって未来の仕事が機能するようにすることです。世界60カ国に展開するAdecco、Akkodis、LHHの3つのグローバル・ビジネス・ユニットを通じて、個人の持続可能で生涯にわたるエンプロイアビリティを実現するとともに、スマート・インダストリー・トランスフォーメーションを推進するデジタルおよびエンジニアリングのコンサルティングソリューションを提供し、組織が労働力を最適化できるよう支援しています。Adecco Groupは模範を示しつつ、持続可能な雇用可能性を促進して弾力的な経済とコミュニティを支援することに取り組んでいます。Adecco Group AGはスイスのチューリッヒに本社を構え（ISIN：CH0012138605）、SIXスイス証券取引所（ADEN）に上場しています。

将来予測情報に関する重要なお知らせ

本リリースに含まれる情報には、将来に関するガイダンス、期待、信念、計画、意図、または戦略が含まれる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述には、リスクや不確実性が含まれています。本リリースに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、本リリースの時点でAdecco Group AGが入手可能な情報に基づいており、そのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、実際の業績は当社の現在の見通しとは大きく異なる可能性があります。このような差異が生まれる原因や要因は数多く考えられます。当社の将来の見通しに関する記述に影響を与えうる要因には、世界的なGDPの動向と臨時雇用の需要、臨時雇用に関する規制の変化、当社が事業を展開する市場における激しい競争、買収企業の統合、社内外の有能な人材や顧客を惹きつけ、それを維持する当社の能力の変化、ITに関連する混乱がもたらす潜在的な影響、既存の商取引関係における不利な展開、紛争、法的手続きおよび税務手続きなどが含まれます。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2608173/5859100/The_Adecco_Group_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com